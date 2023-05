Người nước ngoài lạ lẫm với 'văn hóa ngủ trưa' của người Việt

Văn hóa lạ lẫm

Siesta trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là giấc ngủ trưa hay giấc ngủ ngắn vào đầu giờ chiều.

Ở Tây Ban Nha (13-16h), Ý (13-15h) và Hy Lạp (14-16h), hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa trong thời gian này để ngủ. Tuy nhiên, theo tờ Maeil Business Newspaper (Hàn Quốc), giấc ngủ trưa ở Việt Nam khác với giấc ngủ trưa ở các nước phương Tây.

"Ban ngày, khi nhiệt độ tăng cao trên 30 độ là thời điểm hoàn hảo để bổ sung năng lượng bằng một giấc ngủ ngắn giữa lúc hiệu quả công việc giảm mạnh. Nói cách khác, nó vượt lên trên những phong tục đơn giản và là sự khôn ngoan trong cuộc sống mà người Việt Nam đã thực hành từ lâu đời".

Hong Seong-won, người đứng đầu trụ sở Hanjin Shipping ở Việt Nam thời điểm năm 2006, nói: "Lúc đầu, tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhân viên địa phương ngủ trên nệm trên sàn sau bữa trưa khiến tôi không thể vào văn phòng và phải đi loanh quanh".

Hay chính huấn luyện viên Park Hang Seo cũng từng chia sẻ trên tờ Goodmorningvietnam, tờ báo Hàn Quốc nói về cuộc sống ở Việt Nam, rằng ban đầu ông khá lạ lẫm về văn hóa ngủ trưa của người Việt.

"Một nét văn hóa của người Việt là ngủ trưa mà lúc đầu tôi không hiểu. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, ngủ trưa khi trời nóng là hiệu quả, như vậy chất lượng đào tạo sẽ cao hơn. Giờ đây, tôi cũng thường chợp mắt một lúc", ông nói.

Báo Hàn Quốc cho rằng, ngủ trưa ở Việt Nam là một hiện tượng xã hội có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Theo chia sẻ của một người dân địa phương với Maeil Business Newspaper: "Hầu hết những người đi bộ dưới trời nắng nóng là người nước ngoài, trong đó có cả người Hàn Quốc".

Người lái xe ôm ngủ trên chiếc xe máy ở Việt Nam. Ảnh: Care Connect Vietnam

"Sự cố trong bóng tối"

Người Nhật Bản không có thói quen ngủ trưa nhưng trong những năm gần đây, người dân xứ sở mặt trời mọc đã ít nhiều có thay đổi về thói quen ngủ trưa. Một số công ty thiết kế thêm phòng nghỉ, khuyến khích nhân viên nghỉ trưa vì lý do những giấc ngủ ngắn khoảng 30 phút sẽ cải thiện hiệu suất làm việc.

Nagiho Watanabe, nhân viên tập đoàn Nhật Bản AGS ở Việt Nam tiết lộ, khi lần đầu tiên đến Việt Nam, người này khá ngạc nhiên trước văn hóa ngủ trưa của người Việt.

"Sau khi chúng tôi ăn trưa xong, điện trong văn phòng dần bị tắt và chúng tôi để ý thì gần 90% nhân viên người Việt đã đi ngủ. Sau khi quan sát họ trong vài ngày, tôi nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều mang theo gối, đệm, chăn, khăn bịt mắt... đến văn phòng làm vật dụng ngủ trưa".

Watanabe nói thêm: "Ở thành phố, tôi thường thấy nhiều người ngủ ngon lành trên xe máy hay chợp mắt trên võng cũng là hiện tượng rất phổ biến. Ngoài ra, nhiều thứ có thể dùng làm đồ ngủ trưa (gối, bịt mắt, chăn...) được bày bán ở nhiều nơi như cửa hàng và chợ trong thành phố.

Tôi không chắc những thứ đó có nhất thiết phải dùng để ngủ trưa hay không nhưng từ tình trạng của công ty, tôi đoán rằng có nhiều người sử dụng chúng như đồ ngủ trưa".

Trên trang thông tin của mình, công ty phần mềm Nhật Bản có trụ sở ở Việt Nam Care Connect Vietnam, cũng tỏ ra khá hứng thú với thói quen ngủ trưa của người Việt.

"Khi nghĩ về một giấc ngủ ngắn, bạn có thể hình dung ra cảnh chợp mắt trên một nơi mềm mại như đệm hoặc ghế sofa.

Tuy nhiên, nếu bạn dạo phố ở Việt Nam, bạn sẽ thấy người ta ngủ ở bất kỳ địa hình nào. Cảm giác giữ thăng bằng của những bác xe ôm chợp mắt trên xe khá ấn tượng hay việc đỗ xe dưới bóng cây trên đường hoặc dưới mái hiên của một tòa nhà và chợp mắt cũng vậy".

Ngủ trưa có lợi cho sức khỏe

Theo The New York Times, trong một nghiên cứu được công bố hồi năm 2007, các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Harvard, chỉ ra, những trường hợp ngủ trưa 30 phút đều đặn có nguy cơ tử vong vì bệnh tim trong khoảng thời gian 6 năm giảm xuống dưới 37% so với những trường hợp không bao giờ ngủ trưa.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy, tỷ lệ người trưởng thành ở Địa Trung Hải tử vong vì bệnh tim thấp hơn so với người Mỹ và Bắc Âu, một phần nhờ vai trò tiềm năng của giấc ngủ trưa bởi giấc ngủ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đóng vai trò như một chiếc van để giải phóng căng thẳng của cuộc sống hàng ngày.

"Tất cả chúng ta đều biết rằng ba trụ cột của sức khỏe là chế độ ăn uống, tập thể dục và giấc ngủ, và đôi khi, mọi người quên mất tầm quan trọng của giấc ngủ", Tiến sĩ Alex Chediak từng công tác tại Học viện Y học về Giấc ngủ Mỹ cho biết.

Giấc ngủ ban đêm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nhiều so với giấc ngủ ngắn. Nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng những lợi ích của giấc ngủ ban đêm cũng tích lũy từ những giấc ngủ ngắn.

Chuyên gia Mỹ Michael Twery tiết lộ: "Đồng hồ sinh học của con người có 2 chu kỳ mỗi ngày, với 2 lần suy giảm. Đối với hầu hết mọi người, một trong những lần giảm đó xảy ra ngay sau bữa trưa. Đây là khoảng thời gian mà nhiều người có lẽ cảm thấy hơi buồn ngủ, ít tỉnh táo hơn".

Tiến sĩ Manolis Kallistratos, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Asklepieion Voula ở Athens thì nhấn mạnh: "Do văn hóa làm việc từ 9h đến 17h và cuộc sống hàng ngày bận rộn, ngủ trưa ngày nay đã trở thành một thói quen, gần như là một đặc ân".

Một công ty Mỹ thậm chí còn nâng cấp phòng ngủ trưa, trang bị những chiếc ghế mát-xa toàn thân kết hợp liệu pháp mùi hương và chuyển động. Nó có thể mô phỏng âm thanh và cảnh vật của bãi biển hoặc tiếng suối róc rách.