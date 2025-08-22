Người nước ngoài rộng cửa sở hữu nhà ở

UBND TP HCM vừa công bố danh mục 48 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Như vậy, cùng với 17 dự án được công bố trước đó, đến nay, trên địa bàn thành phố có 65 dự án người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Hầu hết là dự án cao cấp

Trong số 48 dự án công bố lần này, có đến 40 dự án của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, nằm ở Khu A, khu đô thị mới Nam thành phố (các phường Tân Hưng, Tân Mỹ). Ngoài ra, phường Tân Mỹ còn có 3 dự án khác của Công ty CP Phát triển Phú Hưng Thái là khu dân cư lô M5, M6 (Midtown), khu dân cư tại lô M7 (Midtown) và khu dân cư M8 (Midtown), với tổng diện tích đất gần 45.000 m2.

Tại phường Bình Trưng có 2 dự án, gồm: khu chung cư cao tầng CC1 và khu chung cư cao tầng CC5 (tên thương mại là The Privé) của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh, khu nhà ở Bình Trưng Đông của Công ty TNHH CVH Mùa Xuân.

Tại phường Cát Lái có 3 dự án của Công ty TNHH Capitaland - Thiên Đức: khu chung cư kết hợp thương mại Y2; khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ Y1, khu chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ Z2.

Dự án Privé của Tập đoàn Đất Xanh đang thu hút người mua trong nước lẫn ngoài nước vì nằm sát khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi dự kiến đặt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM. Ảnh: SƠN NHUNG

Một số dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở đáng chú ý khác gồm: khu nhà ở Dragon Village của Công ty CP Bất động sản (BĐS) Dragon Village (phường Long Trường), khu dân cư phức hợp trên đảo - giai đoạn 1 của Công ty CP BĐS Bình Thiên An (phường Bình Trưng), khu chung cư CC1, CC2 (một phần dự án khu nhà ở Nguyên Sơn) của Công ty CP TNHH Mizuki (xã Bình Hưng)…

Theo ghi nhận, căn hộ 2 phòng ngủ tại các khu như Sky Garden 3 hay Hưng Vượng 2 ở Phú Mỹ Hưng hiện có giá khoảng 2,5 tỉ đồng, trong khi phân khúc cao cấp như The Horizon hay Cardinal Court dao động từ 8 - 17 tỉ đồng. Ở Midtown, các căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 80 - 110 m² được chào bán khoảng 7,2 - 9 tỉ đồng, căn 3 phòng ngủ gần 9 tỉ đồng. Khu vực Bình Trưng ghi nhận căn hộ The Privé của Đất Xanh có giá 5 - 8 tỉ đồng với diện tích 49 - 80 m²…

Theo Luật Nhà ở 2023, người nước ngoài được quyền mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, bao gồm cả căn hộ chung cư lẫn nhà ở riêng lẻ trong các dự án thương mại, với điều kiện không nằm trong khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quy định cũng nêu rõ khối ngoại chỉ được sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong một tòa nhà chung cư; không quá 250 căn trong phạm vi một phường nếu là nhà ở riêng lẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Ngọc Đức, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh, nhận xét việc The Privé được đưa vào danh sách được phép bán cho người nước ngoài cho thấy dự án đáp ứng đầy đủ quy định pháp lý. "Đây là cơ hội để chúng tôi tiếp cận thêm nhóm khách hàng chuyên gia, doanh nhân quốc tế đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, góp phần nâng cao tính thanh khoản và vị thế của BĐS hạng sang Việt Nam trên bản đồ khu vực" - ông Đức đánh giá.

Ngoài ra, việc mở rộng cho khách hàng nước ngoài tiếp cận The Privé cũng sẽ thúc đẩy hình thành một cộng đồng cư dân đa dạng, mang tính quốc tế hóa cao ngay tại Thủ Thiêm, trung tâm kinh tế - tài chính mới của TP HCM.

Tổng giám đốc một doanh nghiệp đang triển khai dự án tại khu vực quận 8 cũ cũng cho rằng việc mở rộng các dự án được phép bán nhà cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sẽ mang lại tác động tích cực cho thị trường căn hộ. Nhóm khách hàng này hầu hết đều có tiềm lực tài chính, cũng như lợi thế trong việc thiết kế theo xu hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Nhờ đó, nguồn cung sản phẩm nhà ở trở nên đa dạng hơn, tạo sự cạnh tranh, mang lại nhiều lựa chọn cho người mua.

Ngoài ra, việc mở rộng cửa cho người nước ngoài sở hữu nhà ở còn giúp giải quyết nhu cầu an cư của chuyên gia, nhà đầu tư và lực lượng lao động quốc tế đang chọn Việt Nam làm điểm đến, đồng thời bổ sung một lượng khách hàng tiềm năng đáng kể cho thị trường địa ốc.

Thu hút, giữ chân nhân lực nước ngoài

Chuyên gia kinh tế - TS Đinh Thế Hiển nhìn nhận việc TP HCM mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài là tín hiệu tốt, không chỉ cho thị trường BĐS mà cả thu hút nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao.

Trong bối cảnh TP HCM đang thu hút đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, người nước ngoài tới làm việc tại trung tâm tài chính quốc tế, nhu cầu về nhà ở dự báo tiếp tục tăng mạnh. Việc có thêm nhiều dự án phù hợp sẽ góp phần giữ chân lực lượng này, gia tăng sức cạnh tranh cho điểm đến TP HCM, khi nhiều thành phố khác cũng đang thu hút, "trải thảm đỏ" mời người nước ngoài, chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao tới làm việc và sinh sống.

"Ở các nước phát triển, việc người nước ngoài sở hữu BĐS là phổ biến và Việt Nam cũng đang nới lỏng quy định này. Khảo sát "City Pulse 2025 - The Magnetic City" của Gensler công bố mới đây cho thấy TP HCM được xếp hạng 2 về khả năng giữ chân cư dân quốc tế, vượt qua nhiều đô thị lớn như Singapore, Sydney - Úc hay Berlin - Đức. Kết quả này cũng cho thấy TP HCM không chỉ là điểm đến để làm việc và du lịch mà còn là nơi đáng sống, tạo sự gắn bó lâu dài. Như vậy, tạo thêm điều kiện để người nước ngoài sở hữu nhà ở tại những dự án cụ thể là điều hợp lý" - TS Đinh Thế Hiển nhận xét.

Ủng hộ quyết định mở rộng dự án BĐS cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại TP HCM, chuyên gia kinh tế - TS Huỳnh Trung Minh góp ý có thể quy định hoặc khuyến khích mua nhà ở phân khúc trung, cao cấp. Bởi lẽ, nếu đối tượng mà thành phố muốn thu hút để làm việc, sinh sống là đội ngũ chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao thì thu nhập của họ sẽ cao và có điều kiện mua nhà ở phân khúc cao cấp.

"Nếu cho phép người nước ngoài mua nhà ở các dự án bình dân, nhà ở thương mại vừa túi tiền trong bối cảnh giá BĐS đang tăng cao hiện nay, có thể làm giảm cơ hội sở hữu nhà ở của người thu nhập trung bình thấp. Thực tế ở các nước như Mỹ, họ có chính sách khuyến khích người nước ngoài tới mua nhà, định cư hoặc cấp thẻ lưu trú lâu dài ở những vùng xa, vùng ven hoặc vùng dân cư thưa thớt để giãn dân" - TS Huỳnh Trung Minh dẫn chứng.

Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, việc cho phép người nước ngoài mua nhà tại các dự án ngoài khu vực quốc phòng - an ninh là xu hướng phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần có sự định hướng khu vực và tiêu chí rõ ràng, tránh tình trạng người nước ngoài sở hữu nhà ở rải rác, ảnh hưởng đến văn hóa và an ninh cộng đồng.

Ông Thuận đề xuất TP HCM có thể tận dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xây dựng các khu vực chuyên biệt cho người nước ngoài, như tại quận 2, quận 7, huyện Củ Chi (cũ) hoặc các khu vực gắn với tuyến vành đai 2, 3, 4. Việc tập trung phát triển mô hình này không chỉ giúp quản lý hiệu quả hơn mà còn mở ra nguồn thu bền vững cho thành phố, bởi người mua chủ yếu là nhóm có thu nhập cao, sẵn sàng chi mạnh tay cho BĐS.

"Nếu chính sách sớm được điều chỉnh theo hướng đồng bộ giữa Luật Đất đai và Luật Nhà ở, TP HCM sẽ có thêm động lực mới để thu hút vốn ngoại, đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời khai thác hiệu quả hơn phân khúc nhà ở dành cho chuyên gia và người nước ngoài. Đây cũng có thể trở thành cú hích quan trọng trong tiến trình hội nhập của thị trường BĐS Việt Nam" - chuyên gia này nhấn mạnh.

Đề xuất công nhận cá nhân nước ngoài là người sử dụng đất Hiệp hội BĐS TP HCM (HoREA) vừa kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số quy định trong Luật Đất đai 2024. Cụ thể, HoREA đề xuất công nhận cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp Việt Nam là "người sử dụng đất", được phép mua, thuê mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất theo Luật Nhà ở. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, Luật Nhà ở 2023 đã cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở thương mại trong thời hạn tối đa 50 năm, gắn liền với quyền sử dụng đất ở có thời hạn nhưng Luật Đất đai 2024 lại chưa có quy định tương thích. Sự thiếu đồng bộ này không chỉ tạo rào cản pháp lý mà còn làm giảm sức hút của thị trường BĐS Việt Nam đối với khối ngoại. Ông Châu cho rằng việc bổ sung quy định nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh. Bởi lẽ, cá nhân nước ngoài chỉ được mua nhà tại các dự án thương mại nằm ngoài khu vực trọng yếu, và TP HCM cũng đã công khai danh mục dự án được bán cho nhóm này. Hơn nữa, nếu có "ý đồ" không tốt thì họ không cần đến quyền sở hữu nhà, bởi việc thuê nhà hay sử dụng cơ sở lưu trú vốn đã đủ thuận tiện và ít lộ diện hơn.



