Người phụ nữ 53 tuổi trở nên nổi tiếng nhờ ngôi nhà ấm cúng, tất cả đều mang đến cảm giác vô cùng chữa lành

Với mỗi người, "nhà" lại mang một ý niệm khác nhau. Có người nói, nhà là nơi chứa đựng tình yêu và hạnh phúc, có người lại coi nhà là chốn che mưa chắn gió... Nhưng dù nhà có ý nghĩa như thế nào, chúng ta vẫn phải thừa nhận với nhau một điều, nhà chỉ có một từ nhưng lại là nơi ấm áp nhất để về sau khi trải qua những thăng trầm ở ngoài xã hội và một ngôi nhà đẹp luôn giúp chúng ta thu hút được những điều an lành và thậm chí là cả sự chú ý của mọi người, đúng không?

Nếu bạn đã tin hay chưa tin lắm thì chúng tôi cũng mời bạn tham quan căn nhà của người phụ nữ 53 tuổi (hiện đang sống ở Giang Tô, Trung Quốc) nhé!

Căn nhà của Xiuying đã khiến người phụ nữ 53 tuổi bỗng chốc trở nên nổi tiếng.

Người phụ nữ tuổi 53 này có tên là Xiuying. 16 năm trước, do một sự cố bất ngờ, từ một gia đình ba người đã chỉ còn lại hai người. Xiuying đã một mình cố gắng nuôi dạy con trai trưởng thành. Sau này con trai được nhận vào trường đại học mà cậu hằng mơ ước, sau khi ra trường có một sự nghiệp thành công.

Sau khi con trai chuyển đi làm việc, Xiuying ở Giang Tô bắt đầu suy nghĩ và lên kế hoạch sống tiếp phần đời còn lại của mình một cách thật vui vẻ. Cô quyết định rằng sau 45 tuổi, cô sẽ từ bỏ những thứ không cần thiết và sống một cuộc sống bình thường, đơn giản và vui vẻ.

Xiuying hạnh phúc với lối sống tối giản.

Căn nhà là nơi hai mẹ con sống ở đó hơn chục năm, tuy đã sửa chữa nhiều lần trong thời gian này nhưng nhiều đường ống, thiết bị đi dây giờ đã cũ kỹ, không còn phù hợp cho cuộc sống hưu trí trong tương lai nên cô cần phải làm một cuộc cải tạo, thay đổi và đi theo phong cách tối giản để sống một cuộc sống nhàn nhã, giản đơn và hạnh phúc.

Sau khi cô đăng những bức ảnh về cuộc sống của mình lên mạng, cô đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ, mọi người đều nói rằng cô đã sống một cuộc sống đáng ghen tị!

Cô nói rằng cuộc sống tối giản là một quá trình tu dưỡng bên trong và bên ngoài, tự chủ và kỷ luật tự giác, chứ không phải là cố tình kiềm chế để mang lại sự thoải mái và hạnh phúc cho cuộc sống.

Tiếp theo, hãy cùng xem Xiuying đã trang trí ngôi nhà nhỏ của mình thành “ngôi nhà lý tưởng” như thế nào nhé!

Sảnh vào nhà

Sảnh vào là một không gian tương đối hẹp, tường được sơn bằng sơn latex màu xanh nhạt nên ngay khi bước vào cửa liền có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu.

Cửa ra vào ban đầu có màu đỏ thẫm, không phù hợp với phong cách trang trí nội thất nên cô đã đổi màu và tự sơn lại, biến thành chiếc cửa màu trắng kem hiện tại, đơn giản và bắt mắt.

Tủ lưu trữ âm tường và tủ giày siêu mỏng được bố trí hai bên lối vào. Tuy nhiên, cả hai bộ tủ đều không gây cảm giác bị chắn ngang tầm mắt nên vừa có thể đảm bảo lưu trữ vừa nâng cao tính thẩm mỹ.

Cô sử dụng móc, giá/giỏ đựng đồ và các vật dụng khác để tận dụng tốt không gian trên tường, những vật dụng nhỏ như khẩu trang, băng cá nhân có thể đặt ở những vị trí cụ thể trên tường và dễ dàng lấy ra.

Tủ khóa tích hợp có thiết kế ba phần: ngăn dưới cùng đựng dép theo mùa, không gian ở giữa để đựng chìa khóa và điện thoại di động, còn ngăn trên đựng giày và boots cao cổ theo mùa.



Tủ giày đối diện lối vào được tạo thành từ hai tủ giày rộng 80cm, phía dưới là vị trí của những đôi dép trong nhà. Chiều cao của tủ vừa phải, giơ tay lên là có thể lấy được không gian trên tủ, trên đó cô có cắm thêm hoa và cây xanh tạo sức sống tươi mới.

Phòng khách

Tường và trần phòng khách được sơn màu trắng với độ bão hòa thấp và độ sáng cao, giúp ngôi nhà trông rộng rãi và sáng sủa.

Sàn nhà được lát bằng gạch men mang lại cảm giác mở rộng thị giác. Đường viền giữa những viên gạch rất đẹp do chính cô thực hiện. Về kỹ thuật cơ bản không khó lắm nhưng thử thách lòng kiên nhẫn của mọi người. Chưa kể, số tiền tiết kiệm được có thể dùng để mua một món đồ gia dụng.

Cô cũng rất chú trọng đến thiết kế chi tiết như:

- Tường được sơn 3 lớp bột trét và 2 lớp sơn latex, mỗi bước phải khô hoàn toàn trước khi sơn lại mới tránh được các vấn đề như tường bị nứt, bong tróc.

- Đặt trước các giá đỡ và ổ cắm cho máy chiếu, lắp đặt máy chiếu ở nơi cao, vừa tiết kiệm diện tích vừa đẹp mắt.

- Ban công và phòng khách được mở ra, lát gạch lát sàn xuyên suốt, mở rộng không gian thị giác của phòng khách và phòng ăn.

- Sofa và tủ tivi phải được mua theo kích thước và khoảng cách của phòng khách, kích thước phù hợp thì mới đẹp.

Màn hình chiếu 100 inch, nhẹ hơn TV, hiệu ứng xem cũng tốt, xem phim trong môi trường trong nhà sáng sủa vào ban ngày cũng rất rõ nét.

Tủ tivi có thiết kế treo, có tác dụng cao cấp, thuận tiện hơn cho việc vệ sinh. Không gian phía dưới có thể trang bị hộp để đựng một số đồ lặt vặt.



Phòng bếp

Cửa trượt ray treo khung trắng được lắp đặt ở lối vào bếp, khi mở cửa sẽ trùng với tường. Như vậy bếp có cảm giác thiết kế mở.

Những viên gạch hình vuông nhỏ tạo cảm giác tươi mới, tủ lạnh và kệ đựng đồ điện được bố trí ở một bên bếp, lưu trữ tất cả các thiết bị điện cùng với nhau bằng vách ngăn rõ ràng.

Ngoài ra, cô còn lắp thêm một chiếc đèn lớn và một số đèn nhỏ trên trần bếp để tăng độ sáng tổng thể cho không gian nấu nướng.

Tủ được bố trí theo kiểu “đường đôi”. Nguyên tắc lưu trữ của gia chủ là: căn bếp nhỏ nên cất lên trên càng nhiều càng tốt để tận dụng tối đa không gian. Một dải đèn được bổ sung dưới tủ tường và một bồn rửa đơn lớn được sử dụng để rửa chén, chậu thuận tiện hơn.

Xét thấy rác thải nhà bếp rất nhiều nên thùng rác có thể di chuyển bằng bánh xe, đẩy thùng rác đến bất cứ nơi nào cần thiết trong khu vực chuẩn bị thức ăn và khu vực nấu nướng, tiết kiệm thời gian và công sức.

Hai bên bếp là khu nấu nướng và khu rửa bát. Nhờ vậy mà ngay cả khi có vài người cùng nấu ăn trong 1 không gian nhỏ như vậy cũng hoàn toàn không có cảm giác chen chúc, chật chội.

Ngoài tủ và tủ âm tường, gia chủ còn tận dụng tối đa không gian còn lại trên tường bếp, đồng thời sử dụng thanh treo thẳng để cất giữ theo chiều dọc, treo tất cả các dụng cụ nhà bếp thường dùng lên đó để dễ lấy.

Phòng ăn

Căn nhà tuy có diện tích không quá lớn nhưng được bố trí hợp lý với hướng Bắc Nam thông suốt, phòng ăn thông với ban công sinh hoạt, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn mang khung cảnh ngoài trời vào trong ngôi nhà.

Trần nhà thiết kế đơn giản hơn, đèn downlight âm trần được bố trí dọc 2 bên. Đồng thời phía trên bàn ăn có treo thêm một chiếc đèn chùm tối giản, thắp sáng không gian ăn uống và giúp mọi thứ trở nên tối giản, lãng mạn hơn.

Bàn ăn kiểu gỗ được kê sát tường, kết hợp với hai ghế ăn và một ghế dài vừa đáp ứng nhu cầu ăn uống của một gia đình.

Có một bộ giá để cốc bằng gỗ đặt dựa vào tường của bàn làm việc, chứa đầy bộ sưu tập cốc của cô. Tất cả đã trở thành một khung cảnh đẹp trong nhà.



Thiết kế chi tiết rất tốt, ngay cả đồng hồ cũng phải phù hợp với chủ đề phong cách gỗ, rất đáng để học hỏi!

Một chiếc đồng hồ bằng gỗ treo trên bức tường bên của khu vực phòng ăn. Nó không chỉ lấp đầy khoảng trống trên tường mà còn giúp cô dễ dàng nhìn thời gian hơn.

Phòng tắm

Để bảo vệ sự riêng tư, một cửa sổ vách ngăn bằng kính mờ đã được lắp đặt tại khu vực này, nhằm phục vụ nhiều mục đích.

Khu vực rửa và khu vực tắm trong phòng tắm được thiết kế hoàn toàn tách biệt. Ngoài ra, việc rửa và sử dụng nhà vệ sinh không ảnh hưởng lẫn nhau, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả cuộc sống.

Phần dưới cùng của phòng tắm được trang trí bằng gạch men nhiều màu sắc, tường được lát thêm bằng những viên gạch hình vuông nhỏ, gương tròn và dải đèn tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn đẹp mắt, cho phép mọi người tận hưởng khoảng thời gian thư giãn quý báu trong ngày.

Ban công

Một góc nhỏ ngoài ban công được thiết kế thành một không gian độc đáo, ấm áp. Kết hợp với tấm thảm trải sàn hình rêu xanh như đưa thiên nhiên vào nhà. Thiết kế này không chỉ giúp bổ sung thêm cây xanh vào nhà mà còn mang đến một bầu không khí trong lành và thoải mái.

Rèm cửa màu xanh lá cây và thảm rêu tạo thành sự kết hợp hài hòa khiến cả góc nhỏ trở nên thống nhất và dễ chịu hơn.

Việc lựa chọn rèm cửa không chỉ đóng vai trò che nắng, tạo cảm giác riêng tư mà còn tạo điểm nhấn cho thảm rêu tự nhiên, mang lại cảm giác tự nhiên, gần gũi cho ban công.



Phòng làm việc

Phòng làm việc được thiết kế rất thông minh, diện tích khoảng 12m2, mở rộng không gian lối vào, bố trí mở, bao bọc lối đi bằng gỗ veneer và có thể chia sẻ ánh sáng với phòng khách, ban công.

Kích thước cụ thể của căn phòng này là 3,25m * 3,6m, gần bằng hình vuông, tỷ lệ sử dụng không gian tương đối cao, chủ nhà đã bố trí một chiếc bàn dài và tủ sách bằng gỗ trong phòng làm việc.

Chiều dài bàn làm việc khoảng 3,25m, sâu khoảng 50cm, nằm đối diện với cửa sổ nên ánh sáng và tầm nhìn rất tốt.

Dưới bàn có ba bộ tủ ngăn kéo, tổng cộng có 9 ngăn kéo, có thể đựng sách, tài liệu, đồ dùng văn phòng, giảm bớt áp lực không gian cho mặt bàn.

Dù làm việc ở nhà hay học tập hàng ngày, phòng học đều tạo ra một môi trường yên tĩnh và thoải mái.

Tủ sách không đặt ở phía trên nên trông sẽ hài hòa hơ. Ngoài ra, nếu tủ quá cao sẽ khó lấy được sách ở phía trên, chiều cao của tủ sách giờ đây đã trở nên thuận tiện với thực tế sử dụng hơn.

Điều đáng nói là vẫn có những tấm rèm được lắp trước cửa sổ làm việc, có tác dụng làm mờ tốt nên sẽ không ảnh hưởng đến không gian bàn làm việc.

Phòng ngủ

Phòng ngủ master rộng 15m2 được trang trí đơn giản, không tốn nhiều chi phí nhưng cách bố trí và màu sắc, thiết thực và nhẹ nhàng này tạo ra cảm giác nhìn hoài không thấy chán.

Chiều cao sàn 2,7m, không quá cao, không có trần treo, có vòng tròn đường thạch cao rộng 8cm, đơn giản, đẹp trường tồn với thời gian.

Bức tường nền màu trà sữa, còn lại là màu trắng, sự va chạm của các màu sắc khác nhau mang lại cho không gian cảm giác phân cấp và mở rộng thị giác, khiến không gian trông rộng hơn.

Cô cho biết điều cô coi trọng nhất chính là thiết kế và bố trí phòng ngủ. Đây là nơi chúng ta nghỉ ngơi, vì vậy việc trang trí phòng ngủ và môi trường xung quanh đều rất quan trọng.

Cô sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ mùi đặc biệt hoặc mùi hôi nào trong phòng ngủ. Tuy nhiên, do không khí hoặc thói quen sinh hoạt nên phòng ngủ của một số người chắc chắn sẽ có mùi hôi như mùi khói thuốc lá, mùi ẩm mốc do thời tiết ẩm ướt hoặc mùi hôi do vật nuôi sẽ ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống.

Tuy nhiên, căn nhà của cô không những không có mùi gì đặc biệt mà thậm chí còn có mùi thơm rất dễ chịu!

Để phòng ngủ luôn có không khí trong lành, việc trang trí nhà bằng hoa mỗi ngày là điều cần thiết. Cô cũng thường xuyên mở cửa sổ để thông gió, đảm bảo đủ ánh sáng, dọn dẹp ga trải giường kịp thời, không bao giờ ăn bất cứ thứ gì có mùi quá nồng trong phòng ngủ và không bao giờ được phép vứt rác bừa bãi.

Ngoài ra, cô cũng treo những tấm sáp thơm trong phòng ngủ. Điều này sẽ giúp cả căn phòng luôn thơm tho và khiến cho ngôi nhà có cảm giác sạch sẽ hơn rất nhiều.

Tấm sáp thơm là thứ mà cô Xiuying đã và luôn sử dụng trong căn nhà của mình.

Không cần đốt lửa, tấm sáp thơm có thể tự tạo ra hương thơm. Chưa hết, đây còn là loại sáp ong tự nhiên, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, lại được trang trí bằng hoa cây khô - sự kết hợp khéo léo giữa hoa và sáp nên trông cũng rất đẹp mắt!