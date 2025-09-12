Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ bị ép trả 2,5 triệu cho quãng đường 70km: Gia đình nghèo lắm, mất cả tháng lương của tôi

12-09-2025 - 11:18 AM | Xã hội

Đoạn clip ghi lại sự việc hiện đang khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều hôm qua (11/9), đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại những chia sẻ của người phụ nữ lớn tuổi về chuyến xe đắt đỏ khiến dư luận đặc biệt chú ý. Đoạn clip được một tài khoản facebook có tên L.G. đăng tải với dòng chia sẻ: "Bắt ép lên xe. Lấy bà 3,5 triệu từ Mỹ Đình lên Hòa Bình... Bà quỳ cầu xin mãi nó mới lấy 2,5 triệu. Giờ bảo bà xuống báo công an luôn..."

Theo lời người phụ nữ này, khi đang tìm xe về quê ở bên xe Mỹ Đình (Hà Nội) thì một người đàn ông tiến đến, kéo ba lô và giục bà đi theo. Người này thậm chí còn trấn an, bà tin lời và lên xe. Khi đến gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ), tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm, khóa cửa, rồi trắng trợn đòi… 3,5 triệu đồng.

Bà hoảng loạn, van xin, người đàn ông mới chịu giảm xuống còn 2,5 triệu đồng và mở cửa cho bà xuống. Khi nghe bà kể phải trả mức chi phí cao cho quãng đường 70km, những người dân xung quanh đã động viên bà đi trình báo công an.

Được biết, người phụ nữ trong đoạn clip trên là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ). Trả lời phỏng vấn trên VietNamNet, bà Ly cho biết gia đình bà rất nghèo, chồng lại ốm đau triền miên. Bà đi rửa bát thuê cho một quán ăn trên phố Trần Khắc Chân (Hà Nội), mỗi tháng được trả 6 triệu đồng.

"Vậy mà trên đường về, tôi bị lừa mất 2,5 triệu đồng – cả tháng làm việc quần quật của tôi", bà Ly nói trên VietNamNet.

Một lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) xác nhận trên VietNamNet, đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Ly và đang khẩn trương điều tra. Lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, quá trình xác minh bước đầu gặp khó khăn do bà Ly quá hoảng sợ nên không nhớ rõ biển số xe.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

