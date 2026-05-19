Người phụ nữ bị ký sinh trùng bò vào hốc mắt, suýt mù, bác sĩ cảnh báo 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Một người dùng MXH tên "Ploylada" ở Thái Lan đã đăng tải câu chuyện của mình như một lời cảnh báo, chia sẻ hình ảnh bản thân đang được điều trị sau khi bị nhiễm ký sinh trùng lan đến vùng quanh mắt. Cô cho biết nguyên nhân gây nhiễm trùng là do ăn món tôm ướp nước mắm.

Cô kể, khi cô đến khám bác sĩ và được hỏi liệu cô đã từng ăn đồ sống, chẳng hạn như tôm ướp nước mắm, cô trả lời rằng cô đã ăn như vậy trong hai ngày liên tiếp. Bác sĩ sau đó thông báo rằng cô cần phẫu thuật vì nhiễm ký sinh trùng đã lan đến rìa mắt.

Cô cũng cho biết ban đầu, hầu như không ai tin rằng nguyên nhân là do ăn tôm nhà làm ướp nước mắm. Vì vậy, cô ấy đã đăng tải cảnh báo này, khuyên những người thích ăn đồ sống hoặc chưa chín kỹ nên cân nhắc kỹ trước khi ăn. Sau hơn 10 ngày nhập viện, cô cuối cùng đã được xuất viện.

Tiến sĩ Krisada Siramapuch, Giám đốc Trung tâm Y học Tích hợp Quốc tế (Thái Lan), cho biết mặc dù ký sinh trùng này thường được gọi là "giun phổi chuột", nhưng đúng hơn nên gọi là "ký sinh trùng ốc sên", vì vòng đời của nó chủ yếu liên quan đến ốc sên nước ngọt.

Loại ký sinh trùng này là một loại giun tròn phát triển trong chuột và lây lan qua phân chuột sang các loài ốc nước ngọt như ốc táo và ốc anh đào, cũng như các động vật thủy sinh như cua và tôm. Sau đó, nó phát triển đến giai đoạn gây nhiễm. Nếu con người ăn thực phẩm sống hoặc thực phẩm bị nhiễm ký sinh trùng này ở giai đoạn này, họ có thể bị nhiễm bệnh thay vì chuột.

Triệu chứng chính là ký sinh trùng thường di chuyển đến não hoặc mắt, gây viêm màng não. Có thể xảy ra co giật, hoặc nếu xâm nhập vào mắt, nó có thể gây chảy máu trong mắt, rách võng mạc và nguy cơ mù vĩnh viễn.

Vì thuốc không còn hiệu quả khi ký sinh trùng xâm nhập vào mắt, nên thường cần phải phẫu thuật để loại bỏ chúng. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bác sĩ khuyên người dân nên tránh ăn tôm, cua, động vật có vỏ và rau củ chưa được nấu chín kỹ hoặc rửa sạch, đảm bảo thực phẩm được nấu chín kỹ trước khi ăn để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

