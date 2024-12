Người phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng khi đăng kí học Pickleball qua mạng

Mới đây, vào ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đăng ký học Pickleball trên mạng.

Nạn nhân là chị H (trú tại Hà Nội), cho biết, do có nhu cầu đăng ký cho con học Pickleball, chị tìm hiểu trên mạng và liên hệ tài khoản facebook "Liên đoàn Pickleball Việt Nam". Qua trao đổi, đối tượng trên yêu cầu chị tải ứng dụng Telegram và được các "chuyên viên" hướng dẫn tham gia làm một số nhiệm vụ xác nhận đồ dùng thể thao để được giảm giá khóa học nên chị H đồng ý tham gia. Do tin tưởng, chị H đã chuyển gần 400 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Chị H muốn rút số tiền trên nhưng các đối tượng thông báo về việc chị thực hiện sai cú pháp và yêu cầu chuyển tiền thêm để rút được tiền. Phát hiện mình bị lừa, chị H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Theo Công an TP Hà Nội, Pickleball đang là môn thể thao có sức hút thời gian gần đây, tạo nên trào lưu tại tại Việt Nam. Đây là môn thể thao mới nhưng đã có sự phát triển rất nhanh và thu hút nhiều người tham gia để rèn luyện sức khỏe. Lợi dụng việc này, một số đối tượng đã lập các trang facebook "Liên đoàn Pickleball Việt Nam" giả mạo để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản người đăng ký tham gia học chơi Pickleball.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học Pickleball được quảng cáo trên mạng xã hội facebook và tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè về thủ đoạn trên.