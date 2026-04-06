Người phụ nữ chuyển khoản 20 triệu đồng mua xe máy nhưng cửa hàng không nhận được: Công an khẩn trương làm việc với thanh niên SN 2003

Kim Linh | 06-04-2026 - 14:55 PM | Sống

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hà Giang 2 đã xác định và truy tìm được đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bà Lê Thị Lợi (sinh năm 1960, trú tại tổ 2 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) làm đơn trình báo đến Công an phường Hà Giang 2 về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi làm thủ tục chuyển tiền mua xe máy tại cửa hàng, do không biết cách chuyển khoản trên điện thoại, bà Lợi đã nhờ 2 thanh niên đang đi xem phòng trọ ở gần khu vực đó chuyển tiền giúp. Lợi dụng lòng tin và sự bất cẩn của bà Lợi, nam thanh niên không nhập số tài khoản của cửa hàng xe máy mà nhanh tay chuyển số tiền 20,5 triệu đồng đến tài khoản của cá nhân mình và bỏ trốn.

Bà Lê Thị Lợi vui mừng, xúc động khi nhận lại số tiền bị chiếm đoạt và gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an phường Hà Giang 2 đã nhanh chóng chỉ đạo, phân công cán bộ trực tiếp tiếp nhận đơn và giải quyết vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã xác định và truy tìm được đối tượng là Vương Tuấn Hùng (sinh năm 2003, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Sau quá trình đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản, trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bà Lợi.

Nhận lại được tài sản, bà Lợi đã gửi thư cảm ơn thể hiện sự xúc động và ghi nhận tinh thần tận tuỵ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Giang 2.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường "di sản gia đình"

Sắp vào mùa nắng nóng, Điện lực Hà Nội có thông báo quan trọng

Nữ sinh Ams trúng tuyển loạt trường nghệ thuật danh giá top đầu nước Mỹ

