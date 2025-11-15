Người phụ nữ đang khỏe mạnh bỗng nhồi máu não rồi qua đời, BS sửng sốt: "Sao lại làm thế ngay sau khi ăn?"

Bà Quan, ngoài 50 tuổi, sống tại Sơn Tây (Trung Quốc) cũng là nạn nhân của những thói quen sai lầm ngay sau khi ăn. Bà vốn khỏe mạnh, có tuổi nhưng vẫn làm công việc tay chân, ăn khỏe, ngủ tốt và ít khi ốm hay đau nhức. Thế nhưng, bà Quan đột ngột qua đời vì nhồi máu não cấp tính ngay sau bữa tối.

Ảnh minh họa

Người nhà kể lại, hôm đó bà Quan bận rộn cả ngày, không kịp ăn trưa mà cũng quá giờ ăn tối nên về nhà là vội vã ăn no đến căng bụng. Để tiêu hóa nhanh hơn, bà quyết định ra trước sân tập thể dục sau đó leo cầu thang. Chỉ vài phút đã cảm thấy thấm mệt, bà lại tất tưởi chuẩn bị quần áo đi tắm với ý nghĩ phải đi ngủ càng sớm càng tốt.

Bình thường, bà Quan tắm rất nhanh, chỉ chưa đầy 5 phút nhưng hôm đó hơn 10 phút vẫn chưa xong. Người nhà nghĩ là bà nhức mỏi, vừa đổ mồ hôi nên tắm kỹ và muộn thư giãn cơ bắp. Cho đến khi đột nhiên nghe thấy tiếng động mạnh trong nhà tắm, gọi mãi không thấy bà Quan trả lời, chị con dâu mới hô hoán chồng con phá cửa xông vào.

Thật không may, lúc này bà đã nằm bất động trên sàn, mặt méo xệch và không thể nói chuyện hay phản ứng gì dù hai mắt vẫn mấp máy. Dù gọi xe cấp cứu ngay lập tức nhưng bà Quan vẫn không qua khỏi được. Bà qua đời vì nhồi máu não cấp tính.

Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Miao Yang (Sơn Tây, Trung Quốc) sau khi nghe người nhà kể lại sự việc, không giấu nổi vẻ sửng sốt trên mặt mà nói: "Tại sao lại làm thế ngay sau khi ăn lại còn vào tối muộn? Quá nguy hiểm, dù là với người trẻ tuổi, không có bệnh nền".

7 việc tuyệt đối không làm ngay sau khi ăn xong, nhất là ăn no

Nguyên nhân bà Quan qua đời chính là do tập thể dục gắng sức và đi tắm ngay sau bữa ăn. Yếu tố cộng hưởng là bà đã bước qua tuổi 50, ăn quá no, có một ngày mệt mỏi và buổi tối muộn nhiệt độ thấp hơn bình thường.

Bác sĩ Miao giải thích ngắn gọn: "Cả vận động mạnh và tắm - nhất là tắm nước lạnh ngay sau khi ăn no đều làm tăng nguy cơ nhồi máu não cùng nhiều vấn đê sức khỏe khác. Chúng gây ra sự "tranh chấp máu" giữa các cơ quan. Sau khi ăn, máu tập trung ưu tiên về hệ tiêu hóa. Sự phân tán máu đột ngột này, do dồn về cơ bắp khi tập thể dục hoặc dồn về bề mặt da khi tắm, khiến não bộ bị thiếu máu cấp tính cục bộ, dễ hình thành cục máu đông và gây đột quỵ".

Qua câu chuyện đau lòng của bà Quan, ông cũng cảnh báo 7 việc dù thích hay vội đến đâu cũng tuyệt đối không được làm ngay sau khi ăn. Đó là:

1. Tắm

Tắm ngay sau khi ăn no dễ gây đột quỵ (nhồi máu tim/não) do máu dồn về da, gây thiếu máu cấp cho cơ quan nội tạng.Để an toàn và không ảnh hưởng tiêu hóa, cần đợi ít nhất 30 phút sau khi ăn.

Ảnh minh họa

2. Tập thể dục

Tập thể dục ngay khi no gây "tranh chấp máu" giữa hệ tiêu hóa và cơ bắp, dẫn đến đầy hơi, khó tiêu, đau bụng và hại dạ dày. Nên tập thể dục ít nhất 1 tiếng sau khi ăn.

3. Hút thuốc

Hút thuốc ngay sau bữa ăn có hại gấp 10 lần vì máu dồn về đường tiêu hóa giúp hấp thụ tối đa chất độc trong khói thuốc. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng cho phổi, gan và hệ tim mạch.

4. Ăn trái cây

Ăn trái cây tráng miệng ngay sau bữa chính hại dạ dày và gây rối loạn trao đổi chất, dễ hình thành axit oxalic.Nên ăn trái cây sau bữa chính từ 1 đến 2 giờ.

5. Uống trà

Uống trà ngay sau khi ăn cản trở nghiêm trọng việc hấp thụ sắt và protein từ thực phẩm do axit tannic trong trà.Tốt nhất nên uống trà sau khi ăn no ít nhất 30 phút và không dùng trà quá đặc.

6. Đánh răng

Đánh răng ngay sau khi ăn có hại vì làm men răng yếu và dễ bị xói mòn do axit từ thực phẩm và kem đánh răng phản ứng. Khuyến nghị nên đợi ít nhất 30 phút sau khi ăn mới đánh răng.

7. Đi ngủ

Ảnh minh họa

Đi ngủ ngay sau khi ăn gây rối loạn tiêu hóa, chuyển hóa và tăng nguy cơ đột quỵ. Dạ dày căng to còn chèn ép cơ hoành, cản trở hoạt động của tim. Tốt nhất không ăn gì trước khi ngủ buổi tối ít nhất 2 giờ và buổi trưa là 30 phút.