Người phụ nữ Hà Nội mất gần 100 triệu đồng khi nghe "bạn trai" rủ đầu tư sàn chứng khoán online

15-11-2025 - 12:13 PM | Xã hội

Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ việc một người phụ nữ bị lừa gần 100 triệu đồng khi được “bạn trai” rủ đầu tư sàn chứng khoán online.

Theo đó, ngày 7/11, Công an xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội tiếp nhận đơn của chị T (SN 1979) về việc chị bị lừa gần 100 triệu đồng khi đầu tư sàn chứng khoán online. Chị T cho biết có quen một người đàn ông qua facebook.

Người này giới thiệu là nhân viên phân tích dữ liệu của một công ty chứng khoán và dụ dỗ chị đầu tư vào một sàn giao dịch chứng khoán bảo đảm sẽ thu lãi cao.

Tin tưởng “bạn trai”, chị T làm theo hướng dẫn, cài đặt phần mềm và nạp gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền thì chị T không nhận được tiền lãi. Đối tượng nói chị phải tiếp tục nạp thêm tiền vào ứng dụng thì mới nhận được tiền. Nghi ngờ mình bị lừa đảo chị T đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

