Người phụ nữ lam lũ nhờ chuyển khoản 135 triệu đồng: Chủ tiệm vàng Bình Định hỏi thăm, rồi ‘mật báo’ công an xã, được đề xuất khen thưởng

Theo báo Bình Định, Công an xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), đơn vị đã có tờ trình đề nghị Hội đồng thi đua Công an tỉnh xem xét khen thưởng đối với anh Võ Ngọc Quang. Anh là chủ tiệm vàng Ngọc Quang (ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn) có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước đó, ngày 8/5, có một người phụ nữ tên T. dáng lam lũ đến hiệu vàng Ngọc Quang thực hiện dịch vụ chuyển khoản số tiền 135 triệu đồng. Thấy chị T. có biểu hiện lúng túng, anh Quang tìm cách hỏi thăm chị chuyển số tiền đó cho ai. Chị T. kể chuyển số tiền trên theo yêu cầu của một người lạ để nhận gói hàng từ người đàn ông quen qua mạng xã hội. Nghi vấn chị đã bị đối tượng lừa đảo giở trò và “cá sắp cắn câu”, anh Quang dừng việc chuyển khoản, đồng thời “mật báo” với công an địa phương thông qua trang Zalo của công an xã.

Anh Võ Ngọc Quang, chủ tiệm vàng Ngọc Quang ở xã Phước Sơn. Ảnh: M.N

Ngay khi nhận tin, Công an xã Phước Sơn lập tức có mặt và phối hợp với chủ tiệm vàng tuyên truyền, giải thích cặn kẽ, dẫn chứng cụ thể những trường hợp bị lừa tương tự để chị T. nắm rõ. Khi đã hiểu rõ sự việc, biết mình suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân, người phụ nữ bủn rủn tay chân, hết lời cảm ơn anh Quang và công an xã Phước Sơn.

Được biết chị T. là người dân ở Phước Sơn, lâu nay vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân, kinh tế rất khó khăn. Hơn 1 tháng trước, chị làm quen với một người đàn ông lạ trên Facebook, tâm sự tình cảm. Quá trình nói chuyện, người đàn ông này tâm sự rằng mình đang có một số tiền lớn nhưng không biết làm gì, muốn chuyển về cho chị T. giữ giùm để làm từ thiện.

Đến ngày 8.5, khi vừa mới từ TP Hồ Chí Minh về quê thăm gia đình, chị T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên của sân bay và báo rằng chị có một gói hàng (bên trong có 800 triệu USD) chuyển về từ nước ngoài. Đồng thời, yêu cầu chị T. phải nộp 135 triệu đồng vào một tài khoản được chỉ định để nhận hàng. Rất may chị T. đã gặp đúng người tốt là anh Võ Ngọc Quang - người đã không vì lợi nhuận (nếu thực hiện việc chuyển khoản số tiền trên) mà đã nhanh chóng phối hợp với công an ngăn chặn kịp thời sự việc trên.

“Đây là một minh chứng điển hình cho vai trò của người dân trong công tác giữ gìn ANTT địa phương, thể hiện tinh thần cảnh giác, trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành cùng lực lượng công an trong đấu tranh, tố giác tội phạm”, trung tá Nguyễn Văn Duy, Trưởng Công an xã Phước Sơn, cho biết.

(Theo Báo Bình Định)