Người phụ nữ mắc ung thư gan vì một sai lầm nhiều người mắc khi dùng dầu ăn

Bác sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) Xiao Jiejian chia sẻ, cô Zhu (ngoài 30 tuổi) là một bà nội trợ rất thích nấu ăn, nhưng năm nay cô bỗng được phát hiện mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu khi đi khám sức khỏe. May mắn là bệnh tình được phát hiện sớm nên cô không cần phải phẫu thuật hay hóa trị mà chỉ cần điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Được biết, cô Zhu rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Cô không hút thuốc và có thói quen sinh hoạt khá lành mạnh. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, hóa ra vấn đề nằm ở thói quen nấu nướng của cô Zhu. Dù sử dụng dầu ô liu nguyên chất ép lạnh tương đối cao cấp để nấu ăn nhưng sai lầm lại nằm ở cách cô sử dụng nó.

Thực tế, dầu ô liu nguyên chất có điểm bốc khói thấp, khoảng 160 đến 190 độ C, thích hợp để trộn salad hoặc nấu ở nhiệt độ thấp. Nếu bạn muốn xào thì dầu ô liu tinh chế sẽ phù hợp hơn, vì dầu ô liu tinh chế có điểm khói cao hơn, khoảng 230 độ C. Bác sĩ Xiao Jiejian nói thêm rằng mặc dù dầu ô liu tinh chế dù ít bị hư hỏng ở nhiệt độ cao, nhưng nó không thích hợp để nấu lâu hoặc chiên thức ăn liên tục. Nếu nấu ở nhiệt độ cao quá lâu, nó sẽ tạo ra acrylamide hoặc hydrocarbon thơm đa vòng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Mặc dù dầu ô liu nguyên chất và dầu lanh rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng chỉ thích hợp để trộn salad hoặc nấu ở nhiệt độ thấp, xào thì nên chọn dầu có điểm bốc khói cao hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn các món ăn nguội thì ngoài dầu ô liu, dầu lanh cũng là một lựa chọn tốt. Dầu lanh có hàm lượng Omega-3 cao hơn, giúp giảm viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống 1 thìa dầu lanh mỗi ngày có thể làm giảm chỉ số viêm nhiễm trong cơ thể sau vài tuần. Bác sĩ Xiao Jiejian nhắc nhở rằng điểm bốc khói của dầu lanh rất thấp, chỉ 107 độ C. Nếu dùng để nấu ăn, rất dễ sinh ra các chất có hại như gốc tự do và chất béo chuyển hóa. Do đó, nên ăn nguội hoặc ăn trực tiếp. và thời gian bảo quản dầu lanh cũng ngắn, hãy chú ý.

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cố gắng tránh tiêu thụ quá nhiều dầu Omega-6 như dầu lạc, dầu mè, dầu hướng dương, dầu đậu nành… Bạn nên chọn loại dầu ăn phù hợp, chẳng hạn như dầu bơ... bởi điểm bốc khói của dầu bơ cao tới 271 độ C, thích hợp để chiên hoặc chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao, giàu Omega-9, giúp chống oxy hóa và tốt cho tim mạch. So sánh, dầu đậu nành và dầu hướng dương có điểm bốc khói thấp hơn, dễ bị ôi thiu ở nhiệt độ cao và chứa nhiều Omega-6 hơn.

Dầu trà cũng là một lựa chọn lý tưởng. Nhiệt độ bốc khói của nó cao tới 250 độ C. Nó rất giàu axit béo Omega-9, vitamin E và polyphenol. Nó có thể làm giảm lipid máu, hạ huyết áp, chống lại quá trình oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe. khả năng miễn dịch.

Nguồn và ảnh: HK01