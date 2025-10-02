Người phụ nữ ở Hà Nội thực hiện 100 lần chuyển khoản 200 triệu đồng, lần thứ 101 bất ngờ quay xe báo công an

Ảnh minh họa

Lợi dụng tâm lý nhiều người có nhu cầu muốn tham gia các khóa tu, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage mạo danh chùa, tự viện kêu gọi đăng ký tham gia “khóa tu” nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các fanpage giả mạo chùa, tự viện giới thiệu khóa tu và kêu gọi tham gia. Khi có người đăng ký, các đối tượng sẽ hướng dẫn nạn nhân làm nhiệm vụ tương tác mua vật phẩm nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị N (SN 1994; trú tại Hà Nội) về việc bị lừa khi đăng ký khoá tu trên mạng.

Cảnh giác nhận được các lời mời làm nhiệm vụ online

Chị N cho biết do có nhu cầu cho con gái tập khóa tu nên có lên mạng xã hội tìm hiểu. Chị nhắn tin liên hệ một trang facebook “Khoá tu mùa hè”. Chị được hướng dẫn làm thêm các nhiệm vụ mua vật phẩm, tăng tương tác cho nhà tài trợ để hoàn thành hồ sơ. Chị N đã thực hiện hơn 100 giao dịch với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa, chị N đã trình báo đến cơ quan Công an.

Kiểm tra tính minh bạch fanpage

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân như sau:

- Cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa tu trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng ký qua website, fanpage, tài khoản mạng xã hội kêu gọi tham gia, đóng tiền, ủng hộ, từ thiện. Kiểm tra tính minh bạch fanpage, các fanpage lừa đảo thường mới lập hoặc có sự thay đổi tên nhiều lần.

- Theo dõi thông tin trên các trang thông tin chính thống về các khóa tu tại các cơ sở Phật giáo.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.