Người phụ nữ sử dụng 11 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chuyển tiền "qua mặt" công an

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng do đối tượng Cao Thị Duyên, sinh năm: 1995, nơi thường trú: Thôn Thạch Yến, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Từ khoảng tháng 8/2023, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Cao Thị Duyên đã sử dụng điện thoại di động tạo 03 tài khoản Facebook: “Chuyên Đồ Thanh Lí” , “Bích Hiền” , “Lê Thị Tú” dùng để đăng tải các bài viết có nội dung bán vật dụng thẩm mỹ (vật dụng nội thất, thiết bị thẩm mỹ) kèm thông tin 04 số điện thoại 0328244665, 0869814532, 0339609543, 0347105546 và địa chỉ kho xưởng tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra, Duyên còn sử dụng 03 tài khoản Facebook “Bi Linh” , “Mil Linh” , “Kho Sỉ” thường xuyên tương tác các bài viết bán hàng và đăng hình ảnh giao hàng thành công kèm phiếu chuyển tiền để tăng lượt tương tác và tạo lòng tin cho khách hàng.

Khi người mua liên hệ qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn Messenger của mạng xã hội Facebook, Duyên sẽ tư vấn và gửi hình ảnh, video về sản phẩm (được tải về từ mạng xã hội) và thỏa thuận giá mua bán rẻ hơn nhiều lần so với thị trường để tạo niềm tin với người mua, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền cọc từ 10% đến 30% tổng giá trị sản phẩm đặt mua. Sau khi nhận được tiền cọc, Duyên “chặn” liên lạc với người mua và thay đổi thông tin trên tài khoản mạng xã hội.

Duyên sử dụng 11 tài khoản ngân hàng để nhận tiền cọc hàng hoặc chuyển tiền qua lại để tránh sự phát hiện của Cơ quan chức năng như:

- Tài khoản ngân hàng VIB số 054736062 đứng tên Hà Thị Cẩm;

- Tài khoản ngân hàng VIB số 719990608 đứng tên Lê Thị Tú;

- Tài khoản ngân hàng ACB số 16927261 đứng tên Phạm Nguyễn Kiều Trang;

- Tài khoản ngân hàng SeABank số 0 00001434286 đứng tên Phạm Nguyễn Ngọc Minh;

- Tài khoản ngân hàng SHB số 1022387506 đứng tên Trần Văn Chánh;

- Tài khoản ngân hàng ABBank số 0869814532 đứng tên Nguyễn Tấn Mỹ;

- Tài khoản ngân hàng Kiên Long số 9869814532 đứng tên Nguyễn Thị Bích Hiền;

- Tài khoản ngân hàng Nam Á số 812202463200001 đứng tên Lê Ngọc Anh;

- Tài khoản ngân hàng MSB số 37101012989944 đứng tên Lê Hồng Vương;

- Tài khoản ngân hàng ACB số 14151841 đứng tên Tô Kim Phương;

- Tài khoản ngân hàng VIB số 049740805 đứng tên Phạm Thị Bích Thủy.

Sau khi nhận được tiền, Duyên tiếp tục chuyển tiền vào 02 tài khoản Ngân hàng của Duyên gồm: MB bank số tài khoản 0363589806 và Vietinbank số tài khoản 105870539596 .

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo: Các cá nhân từng liên lạc, trao đổi mua bán với đối tượng Cao Thị Duyên qua các tài khoản Facebook và chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, vui lòng liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: Số 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 069.4389.131) trước ngày 17/9/2024 để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.