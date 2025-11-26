Người phụ nữ tới ngân hàng Agribank rút 1 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản MSB, khẳng định "cho con sửa cửa hàng": nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

Trong thời gian ngắn của tháng 11/2025, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn hai vụ việc lừa đảo qua mạng, bảo vệ được tài sản lớn cho người dân.

Theo Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, ngày 24/11/2025, Công an xã nhận được tin báo từ nhân viên Viettel Store về trường hợp một cặp vợ chồng lớn tuổi đến rút 80 triệu đồng để chuyển vào tài khoản với lý do “gửi cho con gái”.

Nghi ngờ dấu hiệu bất thườ﻿ng, Cửa hàng đã báo Công an xã. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người vợ bị đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm gọi điện thông báo hồ sơ của bà bị sai lệch, thông tin cá nhân “bị rò rỉ” và yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản “an toàn”. Chúng còn dặn bà rằng khi giao dịch phải nói “chuyển cho con gái” để tránh bị phát hiện.

Công an xã Đại Đồng đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn các vụ việc lừa đào qua mạng trước khi thiệt hại xảy ra, góp phần bảo vệ tài sản﻿. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Nghệ An

Trước đó, ngày 05/11/2025, tại Ngân hàng Agribank Thanh Chương, bà P. trú tại xã Đại Đồng đến rút gần 01 tỷ đồng để chuyển vào một tài khoản khác. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng lập tức thông báo cho Công an xã.

Quá trình làm việc ban đầu, bà P. có biểu hiện lo sợ, cố giấu sự thật bằng lý do “rút tiền cho con sửa cửa hàng”. Sau khi được giải thích, thuyết phục, bà mới trình bày rõ sự việc: bà liên tục nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, nói bà liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật.

Các đối tượng tạo áp lực mạnh bằng cách dựng chuyện thông tin cá nhân của bà đã bị “bán với giá 200 triệu đồng”, đồng thời yêu cầu bà rút toàn bộ tiền gửi chuyển vào tài khoản tại ngân hàng MSB do chúng cung cấp, ở trong phòng kín và mua điện thoại, sim mới để liên lạc.

Các thủ đoạn lừa đảo trên không giang mạng ngày càng tinh vi. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Nghệ An

Qua các vụ việc cho thấy, nguyên nhân xuất phát từ sự sơ hở trong bảo mật thông tin cá nhân, kết hợp với thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng. Chúng thường nắm sẵn thông tin cơ bản của nạn nhân như số điện thoại, họ tên, quê quán, năm sinh… rồi dựng kịch bản theo chuỗi: đe dọa - thao túng - cô lập.

Đối tượng phân vai nhiều người, nối máy liên tục để tạo niềm tin và áp lực; yêu cầu nạn nhân không được trao đổi với bất kỳ ai; điều họ đến các địa điểm kín như nhà nghỉ, khách sạn; buộc thường xuyên chia sẻ vị trí và tuyệt đối chỉ liên hệ với chúng qua mạng xã hội.

Bằng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ để nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, Công an xã Đại Đồng đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn các vụ việc trước khi thiệt hại xảy ra, góp phần bảo vệ tài sản của người dân.

Cơ quan Công an khẳng định: lực lượng chức năng không bao giờ gọi video, không làm việc qua điện thoại và càng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng. Mọi cuộc gọi tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… yêu cầu “xác minh”, “bảo mật”, “phong tỏa tài khoản” đều là thủ đoạn lừa đảo.

Cơ quan Công an khuyến cáo: người dân không tùy tiện chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng; phải xác minh thông tin qua các kênh chính thức như liên hệ trực tiếp Công an xã; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ; không cung cấp mã OTP; không truy cập đường link lạ. Khi gặp các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, đây là điều kẻ lừa đảo sợ nhất và đến ngay Công an xã gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, tránh để tội phạm lợi dụng gây thiệt hại.