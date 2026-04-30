Người phụ nữ từ chối trả nợ ngân hàng: "Lãi suất 29% là quá cao, tôi không hề được nhân viên tư vấn đầy đủ"

Vào ngày 19/03/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp tín dụng giữa nguyên đơn - Ngân hàng Thương mại cổ phần V (gọi tắt là Ngân hàng V1 hoặc V2) và bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim D1, một phụ nữ sinh năm 1995 hiện đang trú tại tỉnh Đắk Lắk . Nguồn cơn của phiên tòa phúc thẩm xuất phát từ việc bà D1 có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm được tuyên vào ngày 30/09/2025, với mong muốn Tòa án cấp trên xem xét lại và miễn trừ khoản tiền lãi mà ngân hàng đang yêu cầu bà phải thanh toán .

Câu chuyện bắt đầu từ hai giao dịch vay vốn với mục đích tiêu dùng cá nhân diễn ra vào thời điểm cuối năm 2023 . Cụ thể, vào ngày 29/09/2023, bà D1 đã ký hợp đồng phát hành một thẻ tín dụng với hạn mức là 40 triệu đồng, thời hạn vay kéo dài 60 tháng . Chỉ chưa đầy một tuần sau, vào ngày 05/10/2023, bà tiếp tục ký thêm một hợp đồng tín dụng khác với ngân hàng này, vay theo hạn mức 68,2 triệu đồng, cũng với thời hạn là 60 tháng . Sau khi thủ tục hoàn tất, ngân hàng đã thực hiện giải ngân đủ số tiền 68,2 triệu đồng và cấp thẻ tín dụng hạn mức 40 triệu đồng cho bà D1 . Sau đó, bà D1 vi phạm nghĩa vụ, không thể duy trì được việc trả nợ đúng hạn như đã cam kết . Phía ngân hàng đã quyết định chuyển toàn bộ hai khoản vay của bà sang nhóm nợ quá hạn và tiến hành khởi kiện ra tòa .

Đại diện của ngân hàng yêu cầu Tòa án buộc bà D1 phải thanh toán toàn bộ nợ gốc và nợ lãi phát sinh, tạm tính đến ngày 30/09/2025 là khoảng 168,5 triệu đồng . Bóc tách chi tiết con số này, đối với hợp đồng vay tín dụng ban đầu, dư nợ là gần 97 triệu đồng, bao gồm khoảng 63 triệu đồng tiền gốc và gần 34 triệu đồng tiền lãi . Còn đối với khoản vay qua thẻ tín dụng, dư nợ là khoảng 71,5 triệu đồng, bao gồm gần 30 triệu đồng tiền gốc và phần lãi dội lên tới hơn 41,5 triệu đồng .

Bà Nguyễn Thị Kim D1 xác nhận việc mình có vay tiền và cũng đã từng trả nợ nhiều lần, nhưng thực sự không nắm rõ hiện tại còn nợ bao nhiêu . Bà nói: "Tôi xác nhận rằng trước đây tôi có vay tiền của V2 nhưng tôi không rõ hiện nay còn nợ lại bao nhiêu vì tôi cũng có trả tiền cho ngân hàng nhiều lần. Vào thời điểm vay nhân viên ngân hàng không tư vấn cho tôi về hợp đồng vay, không tư vấn về lãi suất vay cũng như lãi suất phạt hợp đồng nên tôi không nắm rõ chi tiết.

Nhân viên ngân hàng chỉ yêu cầu tôi cung cấp CCCD để làm thủ tục, vì tin tưởng ngân hàng và tin tưởng cả người nhân viên đó nên tôi mới đồng ý. Tôi đã có đơn đề nghị V2 có văn bản chi tiết làm rõ căn cứ tính tiền nợ gốc và tiền lãi, mức lãi suất của từng loại hợp đồng và lãi phạt tương ứng. Tuy nhiên, Ngân hàng chưa làm rõ được nội dung này. Nhận thấy lãi suất mà Ngân hàng áp dụng để tính lãi cho tôi là quá cao theo quy định nên việc Ngân hàng khởi kiện buộc tôi phải trả số tiền gốc và lãi là 145 triệu đồng là không đúng. Do đó, tôi

không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP V".

Dựa trên hồ sơ chứng cứ và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã lần lượt tháo gỡ từng nút thắt của vụ án . Về tiến độ trả nợ, Tòa án xác nhận bà D1 đã thực sự thanh toán một phần nghĩa vụ cho ngân hàng. Đối với khoản vay theo hợp đồng, bà đã trả hơn 5,1 triệu đồng tiền gốc và hơn 14,3 triệu đồng tiền lãi . Còn với thẻ tín dụng, bà trả được hơn 16,1 triệu đồng tiền gốc, gần 5,8 triệu đồng tiền lãi và hơn 500 ngàn đồng tiền phí .

Tòa nhận định, việc ngân hàng tính toán số nợ còn lại dựa trên phần chưa thanh toán là có cơ sở. Dù bà D1 khẳng định đã "trả nhiều lần", nhưng điều cốt lõi là bà lại không cung cấp được bất kỳ biên lai, chứng từ nào khác để chứng minh con số đòi nợ của ngân hàng là sai lệch .

Hồ sơ cũng thể hiện rõ mức lãi suất cho vay được ấn định trong hợp đồng là 29%/năm, và lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn tính trên số nợ gốc chưa thanh toán . Tòa phân tích rằng, hợp đồng này được lập ra dựa trên sự hoàn toàn tự nguyện của cả hai bên, có hình thức, nội dung và mục đích không hề vi phạm đạo đức hay các điều cấm của pháp luật .

Đặc biệt, chiểu theo Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), pháp luật trao quyền cho tổ chức tín dụng và khách hàng được phép tự do thỏa thuận về mức lãi suất cũng như phí cấp tín dụng . Chính vì lẽ đó, chữ ký đồng thuận của bà D1 trên hợp đồng có giá trị ràng buộc pháp lý chặt chẽ, và việc bà làm đơn kháng cáo lấy lý do ngân hàng tính lãi suất quá cao là không có căn cứ .

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi đến phán quyết cuối cùng. Tòa tuyên bác bỏ hoàn toàn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim D1, giữ nguyên toàn bộ quyết định của bản án sơ thẩm . Bà D1 có nghĩa vụ phải thanh toán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần V tổng số tiền nợ khoảng 168,5 triệu đồng . Kể từ ngày tiếp theo sau phiên tòa sơ thẩm, bà sẽ phải tiếp tục gánh chịu thêm phần tiền lãi phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng tính trên số tiền chậm thi hành án cho đến khi nào trả sạch nợ .