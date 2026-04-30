Người phụ nữ từ chối trả nợ ngân hàng: "Lãi suất 29% là quá cao, tôi không hề được nhân viên tư vấn đầy đủ"
Bà quả quyết rằng nhân viên ngân hàng lúc đó chỉ yêu cầu bà đưa Căn cước công dân để làm thủ tục mà không hề tư vấn một lời nào về các điều khoản, không nhắc đến mức lãi suất vay hay tỷ lệ lãi suất phạt khi chậm trả. Bà cũng cho rằng mức lãi suất quá cao, không hợp lý.
Vào ngày 19/03/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp tín dụng giữa nguyên đơn - Ngân hàng Thương mại cổ phần V (gọi tắt là Ngân hàng V1 hoặc V2) và bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim D1, một phụ nữ sinh năm 1995 hiện đang trú tại tỉnh Đắk Lắk
Câu chuyện bắt đầu từ hai giao dịch vay vốn với mục đích tiêu dùng cá nhân diễn ra vào thời điểm cuối năm 2023
Đại diện của ngân hàng yêu cầu Tòa án buộc bà D1 phải thanh toán toàn bộ nợ gốc và nợ lãi phát sinh, tạm tính đến ngày 30/09/2025 là khoảng 168,5 triệu đồng
Bà Nguyễn Thị Kim D1 xác nhận việc mình có vay tiền và cũng đã từng trả nợ nhiều lần, nhưng thực sự không nắm rõ hiện tại còn nợ bao nhiêu
Nhân viên ngân hàng chỉ yêu cầu tôi cung cấp CCCD để làm thủ tục, vì tin tưởng ngân hàng và tin tưởng cả người nhân viên đó nên tôi mới đồng ý. Tôi đã có đơn đề nghị V2 có văn bản chi tiết làm rõ căn cứ tính tiền nợ gốc và tiền lãi, mức lãi suất của từng loại hợp đồng và lãi phạt tương ứng. Tuy nhiên, Ngân hàng chưa làm rõ được nội dung này. Nhận thấy lãi suất mà Ngân hàng áp dụng để tính lãi cho tôi là quá cao theo quy định nên việc Ngân hàng khởi kiện buộc tôi phải trả số tiền gốc và lãi là 145 triệu đồng là không đúng. Do đó, tôi
không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP V".
Dựa trên hồ sơ chứng cứ và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã lần lượt tháo gỡ từng nút thắt của vụ án
Tòa nhận định, việc ngân hàng tính toán số nợ còn lại dựa trên phần chưa thanh toán là có cơ sở. Dù bà D1 khẳng định đã "trả nhiều lần", nhưng điều cốt lõi là bà lại không cung cấp được bất kỳ biên lai, chứng từ nào khác để chứng minh con số đòi nợ của ngân hàng là sai lệch
Hồ sơ cũng thể hiện rõ mức lãi suất cho vay được ấn định trong hợp đồng là 29%/năm, và lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn tính trên số nợ gốc chưa thanh toán
Đặc biệt, chiểu theo Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), pháp luật trao quyền cho tổ chức tín dụng và khách hàng được phép tự do thỏa thuận về mức lãi suất cũng như phí cấp tín dụng
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi đến phán quyết cuối cùng. Tòa tuyên bác bỏ hoàn toàn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim D1, giữ nguyên toàn bộ quyết định của bản án sơ thẩm
