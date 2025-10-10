Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!

10-10-2025 - 13:04 PM | Lifestyle

Không gian sống gây ấn tượng thị giác mạng mẽ khi được phủ kín bởi những gam màu rực rỡ.

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với dừng lại, mà là cơ hội để bắt đầu một hành trình sống mới, tự do và nhiều màu sắc hơn. Khi gánh nặng công việc đã lùi xa, con người ta có thể thỏa sức theo đuổi những mong muốn vốn bị bỏ quên. Giống như câu chuyện của một chị gái 7X ở Bắc Kinh (Trung Quốc), sau khi rời khỏi guồng quay công việc, chị đã dồn hết tâm huyết cải tạo căn hộ 65m² cũ kỹ của mình. Từ một không gian chật hẹp, buồn tẻ, ngôi nhà nay bừng nở rực rỡ, là món quà đúng nghĩa mà chị tự tặng cho bản thân - một tổ ấm tràn đầy sức sống và niềm vui ở tuổi xế chiều.

Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 1.
Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 2.

Không gian trước và sau khi cải tạo

Căn hộ sau cải tạo trở thành không gian LDK (Living - Dining - Kitchen) mở rộng, liền mạch. Kiến trúc sư đã phối hợp tới cả chục gam màu khác nhau, nhưng sắp đặt hợp lý để mỗi khu vực mang một tính cách riêng.

Khu vực sảnh vào

Khu vực sảnh vào được thiết kế vừa tinh tế vừa tiện dụng. Tông màu chủ đạo xanh bạc hà mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát, hòa quyện hài hòa với sàn gạch vintage vừa tạo nét cổ điển vừa giữ nét hiện đại. Tủ để đồ bố trí thông minh, tích hợp nhiều ngăn, vừa đủ không gian cho áo khoác, giày dép và túi xách.

Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 3.
Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 4.

Phòng khách

Phòng khách mở ra sau khu vực sảnh xanh mát, nổi bật với tông màu hồng ngọt ngào bao phủ trần và tường, mang đến cảm giác ấm áp và đầy sức sống. Nội thất và đồ trang trí được lựa chọn khéo léo để tạo sự cân bằng và điểm nhấn thị giác: sofa tím sang trọng, đèn trần màu đen hiện đại, tủ gỗ và kệ tủ đỏ rực rỡ... Sự phối màu táo bạo này không chỉ làm nổi bật cá tính không gian mà còn tạo nên vẻ nghệ thuật tinh tế, khiến phòng khách trở thành tâm điểm ấn tượng trong ngôi nhà.

Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 5.
Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 6.
Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 7.

Phòng bếp

Phòng bếp nằm sau bức tường hình vòm, nổi bật với thiết kế trắng tinh giản, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái, khác biệt nhưng vẫn hài hòa so với không gian sôi động của phòng khách. Mặc dù đồ dùng bếp mang nhiều gam màu khác nhau, cách bố trí tinh tế và cân đối vẫn tạo nên tổng thể hài hòa, vừa đẹp mắt vừa tiện nghi, giúp sinh hoạt hàng ngày trở nên thuận tiện và dễ chịu.

Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 8.

Nhà vệ sinh

Khu vực bồn rửa được trang trí với gương và giấy dán tường hoa màu hồng xinh xắn, nhìn thơ mộng đến nỗi khó tin đây là phòng tắm. Khu vực tắm gội sử dụng gạch ốp màu be, xanh và hồng xen kẽ, vừa tươi sáng vừa sinh động, mang đến trải nghiệm tiện nghi và thú vị.

Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 9.
Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 10.

Phòng ngủ

Phòng ngủ nhỏ nằm gọn trong một góc của phòng khách, tiếp tục giữ tông màu hồng chủ đạo. Tường được dán giấy hoa văn màu hồng tinh tế, kết hợp với nội thất cùng tông, tạo cảm giác rực rỡ và ngọt ngào. Không gian này như một vườn hoa mini, mang đến sự tươi mới và thư giãn, biến phòng ngủ trở thành nơi nghỉ ngơi vừa ấm áp vừa đầy sức sống.

Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 11.
Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 12.

Phòng đọc sách

Phòng đọc sách nằm tại vị trí sáng nhất của ngôi nhà, được phủ màu xanh lam dịu mắt, giúp cân bằng ánh sáng rực rỡ và tạo cảm giác thư giãn. Giá sách lớn cùng sofa, ghế êm ái và những bức tranh treo tường được bố trí khéo léo, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa tối ưu công năng, biến nơi đây thành không gian lý tưởng để đọc sách và tận hưởng sự yên tĩnh.

Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 13.
Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 14.
Người phụ nữ U50 sống một mình trong căn hộ 65m²: Nghỉ hưu rồi mới thấy cuộc đời nở hoa!- Ảnh 15.

Theo Zhihu

PV

Thanh niên Việt

