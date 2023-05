Người phúc dày thường có 3 "không": Kinh doanh gì cũng được lợi, danh vọng tiền tài lần lượt tìm đến

Trên thế gian này, ai cũng đều mong muốn có một cuộc sống may mắn, thuận lợi, tốt đẹp. Như vậy, bản thân vừa không phải lo cơm ăn áo mặc, vừa có thể dốc sức giúp đỡ những người cần sự trợ giúp hơn.

Nhưng trong cuộc sống, có những người được ưu ái cả đời bình yên, có người lại cả đời vất vả long đong; có người thời trẻ có thể gặp nhiều trắc trở nhưng về già thì ngày một phát đạt; có người những tưởng cả đời thuận lợi giàu sang, nhưng đến cuối đời lại bị bệnh tật đói khổ bủa vây, chịu cảnh già thê lương còm cõi.

Ai cũng đều hy vọng bản thân có cuộc sống tốt đẹp, số mệnh của mỗi người tốt hay không đều do bản thân mình mà ra. Muốn có được vận mệnh tốt, bản thân mỗi người phải tự cố gắng đi lên.

Thông thường, những người càng sống càng có phúc, hưởng trọn sự may mắn thuận lợi trong cuộc sống đều có 3 "không" này.

1. Không so sánh

Trên thế gian, không ai hoàn hảo 100 điểm, cũng không có cuộc sống nào là viên mãn. Mỗi người đều có ánh hào quang riêng và những vất vả khó nói. Đừng luôn cảm thấy cơm trong bát người khác lúc nào cũng ngon hơn của mình, cuộc sống của người khác tốt hơn của mình. Từ đó, bạn lại sinh ra ghét bỏ bản thân.

Một tác gia từng nói: "Thượng đế sẽ không để hạnh phúc tập trung hết vào một ai đó, có được tình yêu chưa chắc có được tiền bạc; có được tiền bạc chưa chắc có được niềm vui; có được niềm vui chưa chắc đã có sức khỏe; có được sức khỏe chưa chắc mọi thứ đều được như ý muốn".

Nếu cứ thường xuyên lấy cuộc sống của người khác làm tài liệu tham khảo cho chính mình, bạn sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý thích phàn nàn, đắm chìm trong sự so sánh. Như vậy, bạn đã vô tình quên mất sự thanh thản và tươi đẹp của thời điểm hiện tại.

Đời người là một hành trình đi tìm những mục tiêu và hoàn thành những kỳ vọng đã đặt ra. Vì thế bạn cần dành thời gian để nhận ra tầm quan trọng của việc "biết đủ" và giá trị của sự trân trọng.

Chúng ta đều có thể tặng mình sự dịu dàng, không quên nỗ lực, cũng không so sánh quá mức. Việc của bạn là tìm chính xác múi giờ của mình, rồi sống và trưởng thành với tiết tấu mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Chỉ có vậy, cuộc sống của bạn mới thật sự thoải mái về tinh thần để dành toàn bộ tâm sức cho những mục tiêu đặt ra.

2. Không bỏ qua cơ hội học tập

Thế giới dành cho người Do Thái những lời ca tụng đẹp đẽ nhất, ví như "Tay trái có của cải, tay phải có trí tuệ". Sự giàu có và trí tuệ chắc chắn là nhãn hiệu nhận biết lớn nhất của dân tộc Do Thái.

Sự giàu có của người Do Thái hoàn toàn không phải là do bẩm sinh, tất cả đều là nhờ vào truyền thống tốt đẹp mà họ đã nghiêm túc gìn giữ, đó là tập trung vào giáo dục. Khi con còn nhỏ, cha mẹ Do Thái thường nhỏ mật và đường vào sách để con hiểu một chân lý rằng "sách là mật ngọt", điều này khiến chúng yêu sách từ nhỏ, quan niệm "tri thức là của cải" cũng sẽ in sâu vào tư tưởng của chúng.

Một người có nhiều trí tuệ cũng sẽ nghĩ ra được nhiều ý tưởng kiếm tiền. Đó là một đạo lý đơn giản nhưng dường như không có mấy ai để tâm đến nó. Nhiều người dành cả đời họ theo đuổi sự giàu. Tuy nhiên họ lại không biết tích lũy kiến thức, phát triển tư duy cho bản thân. Họ cứ mãi quẩn quanh trong chiếc hộp tư duy nhỏ bé của mình. Những điều cũ kĩ đó khó có thể giúp bạn tạo ra những kết quả mới lạ và đột phá.

3. Không tham lam

Lòng tham là bản năng của con người. Sau khi đạt được điều gì đó, nhiều người không kìm chế được ham muốn của mình. Họ không nắm vững nguyên tắc chấp nhận thực tại để rồi phải trả giá cho lòng tham không đáy của mình.

Tham lam ở đây chính là đòi hỏi, mong cầu những thứ mà mình không cần. Tham lam mang đến rất nhiều tai hoạ. Vì tham mật mà ruồi chết, tham mồi mà hổ chết. Con người cũng vậy, tham lam đánh cược càng lớn, mất đi càng nhiều.

Tăng Quốc Phiên là một trong "tứ đại danh thần phục hưng" cuối thời nhà Thanh. Ông có con đường quan lộ vô cùng đặc biệt khi thăng liền 10 cấp chỉ trong 9 năm, lập nên đại công danh. Không ít triết lý nhân sinh của ông để lại cho hậu thế vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Năm xưa Tăng Quốc Phiên dẹp loạn, cũng nhờ giữ cho lòng không tham. Ông không vì ham công lớn mà làm hỏng đại sự. Cảm giác đánh được thì đánh, không đánh được thì rút quân. Thấy có lợi dễ dàng thì sẽ nghi ngờ, biết điểm dừng ở đâu. Khi có thành quả thì chia sẻ cho những kẻ dưới quyền. Nhờ giữ được lòng trung chính, ông đã lập nên đại công, trở thành đại danh thần có công trung hưng nhà Thanh.

