Người sinh năm 1965, 1985 và 2000 chú ý: Chỉ còn hơn 1 tháng để đổi thẻ Căn cước nếu không muốn bị phạt tiền 500.000 đồng

Theo Luật Căn cước năm 2023, mọi công dân Việt Nam bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ khi chạm các mốc độ tuổi quan trọng là 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Chiếu theo quy định này, trong năm 2025, những người sinh năm 2000 (tròn 25 tuổi), 1985 (tròn 40 tuổi) và 1965 (tròn 60 tuổi) nằm trong diện bắt buộc phải đi làm lại thẻ mới.

Đây là nghĩa vụ bắt buộc để đảm bảo dữ liệu dân cư và nhận diện sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay, mống mắt) được cập nhật chính xác nhất theo sự thay đổi của con người qua thời gian. Nếu quá thời hạn năm 2025 mà vẫn sử dụng thẻ cũ, công dân sẽ bị coi là sử dụng giấy tờ hết giá trị pháp lý.

Việc chậm trễ đổi thẻ không chỉ gây phiền toái khi thực hiện các giao dịch hành chính, ngân hàng mà còn khiến công dân đối mặt với hình thức xử phạt trực tiếp. Cụ thể, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Vì vậy, khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của năm 2025 là cơ hội cuối cùng để những công dân thuộc 3 năm sinh trên hoàn tất thủ tục hành chính này.

Tuy nhiên, luật pháp cũng có quy định tạo thuận lợi cho người dân. Nếu bạn sinh năm 1965, 1985 hoặc 2000 nhưng đã thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước trong vòng 02 năm trước khi đến tuổi quy định (tức là đã làm thẻ mới trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến nay), bạn sẽ không phải đi đổi lại thẻ trong năm 2025 nữa. Thẻ hiện tại của bạn sẽ tiếp tục có giá trị sử dụng đến mốc độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Ví dụ cụ thể: Một người sinh năm 1985 (năm nay 40 tuổi) nhưng đã đi làm thẻ Căn cước gắn chip vào năm 2023 (lúc 38 tuổi), thì chiếc thẻ đó sẽ có giá trị sử dụng đến tận năm 2045 (khi người đó 60 tuổi). Quy định này giúp tránh lãng phí thời gian và chi phí xã hội cho những người vừa mới cập nhật giấy tờ.

Để thực hiện đổi thẻ, người dân có thể đến cơ quan Công an cấp huyện, tỉnh nơi cư trú hoặc bất kỳ điểm cấp thẻ lưu động nào được thông báo. Đặc biệt, với hạ tầng số hóa hiện nay, từ sau ngày 01/7/2024, công dân đã có thẻ Căn cước (loại mới) có thể yêu cầu cấp lại thẻ online qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an nếu không cần thu nhận lại sinh trắc học.

Tuy nhiên, với các trường hợp đổi thẻ do đến độ tuổi (25, 40, 60), đặc điểm nhân dạng thường có thay đổi lớn, nên việc đến trực tiếp cơ quan công an để cập nhật lại ảnh chân dung, mống mắt và vân tay thường được khuyến khích để đảm bảo dữ liệu chuẩn xác nhất cho lần cấp thẻ có giá trị sử dụng lâu dài này.