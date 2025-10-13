Người sở hữu “cú đánh đẹp nhất thế giới”, 29 tuổi đã nắm toàn thành tích khủng trong tay

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13-10-2025 - 12:01 PM | Lifestyle

Sau hơn mười năm thi đấu chuyên nghiệp, Minjee Lee đã trở thành biểu tượng của golf nữ Australia.

Năm nay, Minjee Lee (sinh năm 1996, người Australia gốc Hàn) đang giữ vị trí thứ hai trong cuộc đua danh hiệu “Golf thủ của năm”, minh chứng cho phong độ đỉnh cao của mình.

Ở tuổi 29, Minjee Lee hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng golf nữ thế giới. Theo Australian Broadcasting Corporation, cô đã sở hữu 11 danh hiệu LPGA Tour, trong đó có 3 chức vô địch major, đưa tên tuổi Minjee Lee trở thành niềm tự hào của làng golf xứ chuột túi.

photo-1760322936911

 

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, Lee cầm gậy golf lần đầu năm 10 tuổi dưới sự hướng dẫn của mẹ – bà Clara Lee, người cũng là huấn luyện viên đầu tiên của cô. Niềm đam mê ấy không chỉ của riêng Minjee mà còn lan sang em trai Min Woo Lee, hiện là tay golf chuyên nghiệp thi đấu tại PGA Tour.

Cô bắt đầu gây chú ý khi trở thành nhà vô địch trẻ nhất của Australian Women’s Amateur Championship năm 2012. Hai năm sau, Minjee tiếp tục khẳng định tài năng với danh hiệu US Junior Amateur Championship, đồng thời vươn lên vị trí tay golf nghiệp dư số 1 thế giới.

Thần tượng của Minjee Lee là huyền thoại Tiger Woods – người đã truyền cảm hứng giúp cô kiên định theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Gia nhập LPGA Tour năm 2015, Lee nhanh chóng chứng minh bản lĩnh của một “ngôi sao đang lên” của golf Australia.

Theo phân tích của PGA, điểm mạnh của Minjee Lee nằm ở khả năng điều phối cơ thể và độ mở hoàn hảo trong cú swing. Cô có biên độ xoay linh hoạt, kết hợp giữa phần thân trên và hông đầy kiểm soát, giúp tạo nên cú downswing mạnh mẽ, chuẩn xác. Nhờ kỹ thuật đó, Minjee có thể đưa bóng đi xa và trúng “điểm ngọt” (sweet spot) với độ chính xác cao – điều khiến giới chuyên môn gọi cô là “Ball Striking Genius”, tức “bậc thầy trong kiểm soát cú đánh”. Một số tạp chí thậm chí đánh giá cú swing của cô là đẹp nhất thế giới.

photo-1760322947753

 

Tính đến nay, Minjee Lee đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng “Player of the Year 2025”, chỉ sau tay golf người Thái Jeeno Thitikul. Mùa giải năm nay, cô giành Women’s PGA Championship hồi tháng 6 và đồng hạng ba tại Evian Championship ở Pháp. Nếu tiếp tục giữ phong độ này, Lee có thể trở thành người Australia đầu tiên sau huyền thoại Karrie Webb (1999–2000) đạt danh hiệu cao quý nhất làng golf nữ thế giới.

Theo thống kê từ LPGA, Minjee Lee đang dẫn đầu bảng tiền thưởng 2025 với 3,63 triệu USD (khoảng 5,51 triệu AUD), vượt đối thủ Thitikul gần nửa triệu USD. Sau 19 giải đấu, cô có 6 lần lọt top 5, 7 lần top 10 và 14 lần top 20. Hiện Lee đứng thứ hai trong cuộc đua Race to CME Globe, hướng đến Tour Championship tại Naples (Florida) vào tháng 11 – nơi nhà vô địch sẽ nhận phần thưởng kỷ lục 4 triệu USD.

Trong video 59 Questions with Minjee Lee của Golf Digest phát hành hồi tháng 4, nữ golfer chia sẻ nếu không gắn bó với thể thao, có lẽ cô sẽ trở thành bác sĩ nhi khoa, vì “luôn muốn làm việc với trẻ em”. Cô cũng tiết lộ bản thân chỉ dùng bóng số 1 vì lý do mê tín, người bạn thân nhất trên tour là Hwiing – người đã đồng hành cùng cô hơn một thập kỷ, và kem chống nắng là vật bất ly thân mỗi khi thi đấu.

photo-1760322976467

 

Dù có hơn 155.000 người theo dõi trên Instagram, Minjee Lee vẫn chọn cách sống giản dị và kín tiếng. Trên trang cá nhân, cô chỉ chia sẻ những hình ảnh luyện tập, thi đấu hoặc khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng, mái tóc nâu buông tự nhiên, gương mặt hầu như không trang điểm. Khi được hỏi về cây gậy yêu thích, Lee đáp ngay: “A9 – vì đó là cây gậy khiến tôi thấy thoải mái nhất”.

(Tổng hợp/Ảnh: IGNV)

