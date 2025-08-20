Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người sống thọ thường có 4 điểm chung khi đi bộ: Ai có đủ tất cả thì xin chúc mừng!

20-08-2025 - 11:42 AM | Sống

Đi bộ là một trong những thói quen lành mạnh, giúp tăng cường thể lực. Bên cạnh đó, một số dấu hiệu khi đi bộ cũng có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe và tuổi thọ.

Đi bộ là một bài tập cường độ thấp, có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Đi bộ hàng ngày giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy calo, giảm căng thẳng, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ, đồng thời giúp phòng ngừa bệnh ung thư,...

Theo trang Sohu (Trung Quốc), ngoài giúp rèn luyện cơ thể, đi bộ còn có thể phản ánh tình trạng sức khỏe cũng như tuổi thọ của một người.

Người sống thọ thường có 4 điểm chung khi đi bộ

1. Tốc độ đi bộ nhanh

Tốc độ đi bộ có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Một nghiên cứu về dữ liệu di truyền trên hơn 400.000 người trưởng thành được công bố trên tạp chí Communications Biology vào năm 2022 đã chỉ ra rằng tốc độ đi bộ nhanh có thể làm chậm quá trình lão hóa. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, khi bước vào tuổi trung niên, những người có tốc độ đi bộ nhanh có thể tăng thêm 16 năm tuổi thọ.

Những người đi bộ nhanh cũng có chức năng tim phổi và sức khỏe thể chất tốt hơn. Đi bộ nhanh giúp tăng cường sức co bóp của cơ tim, cải thiện dung tích phổi và thúc đẩy lưu thông máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh mạn tính - nhóm bệnh lý tác động đến tuổi thọ.

Người sống thọ thường có 4 điểm chung khi đi bộ: Ai có đủ tất cả thì xin chúc mừng!- Ảnh 1.

Người có tốc độ đi bộ nhanh thường sống thọ hơn.

2. Không bị đau đầu, chóng mặt khi đi bộ

Những người có sức khỏe ổn định sẽ không gặp tình trạng chóng mặt và đau đầu khi đi bộ. Chóng mặt và đau đầu khi đi bộ thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang mắc bệnh. Theo Viện Lão khoa Mỹ, các bệnh như tiểu đường loại 2, tuyến giáp, bệnh thần kinh cũng có thể gây ra tình trạng đau đầu, chóng mặt khi đi bộ.

Ngoài ra, tình trạng chóng mặt và đau đầu khi đi bộ cũng có thể cảnh báo các vấn đề tim mạch. Ví dụ như những người mắc huyết áp cao, đột quỵ thường sẽ có triệu chứng chóng mặt, đau đầu khi đi bộ do quá trình cung cấp máu lên não bị ảnh hưởng.

Nếu không được điều trị kịp thời, các bệnh lý này có thể tiến triển nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ.

3. Dáng đi vững vàng, ổn định

Khi đi bộ, người có sức khỏe tốt sẽ có dáng đi vững vàng và ổn định. Ngược lại, dáng đi không vững, loạng choạng có thể báo hiệu các bệnh lý như đột quỵ, Parkinson,...

Đặc biệt, với bệnh nhân đột quỵ, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng tắc nghẽn mạch máu não hoặc xuất huyết não có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như liệt nửa người, thậm chí là tử vong.

Người sống thọ thường có 4 điểm chung khi đi bộ: Ai có đủ tất cả thì xin chúc mừng!- Ảnh 2.

Người có sức khỏe tốt sẽ có dáng đi vững vàng và ổn định.

4. Không bị đau tức ngực khi đi bộ

Thông thường, những người có sức khỏe tốt sẽ không gặp tình trạng đau tức ngực khi đi bộ. Tuy nhiên, nếu cơ thể xuất hiện dấu hiệu đau tức ngực, khó thở khi đi bộ thì mọi người cần cảnh giác với bệnh tim mạch, hoặc các vấn đề ở phổi và đường hô hấp.

Các bệnh lý tim mạch hoặc bệnh phổi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tổng thể và cắt giảm tuổi thọ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

7 loại thực phẩm giúp bạn sống thọ, khoẻ mạnh hơn

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
sống thọ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 doanh nghiệp gây sốc khi tuyển nhân viên vệ sinh và bảo vệ “dưới 25 tuổi, có bằng Đại học”: Nghe phúc lợi mới hiểu vì sao người ta ứng tuyển "ào ào"

1 doanh nghiệp gây sốc khi tuyển nhân viên vệ sinh và bảo vệ “dưới 25 tuổi, có bằng Đại học”: Nghe phúc lợi mới hiểu vì sao người ta ứng tuyển "ào ào" Nổi bật

Hàng nghìn người xếp hàng suốt đêm "camp vé" concert quốc gia, đỉnh cao của văn hoá thần tượng quốc nội là đây!

Hàng nghìn người xếp hàng suốt đêm "camp vé" concert quốc gia, đỉnh cao của văn hoá thần tượng quốc nội là đây! Nổi bật

Nghiên cứu Mỹ chỉ rõ: Người ngủ trưa 6 phút và 40 phút có tuổi thọ khác nhau, 4 lưu ý để tận dụng "liều thuốc bổ" cho trí tuệ, sức khỏe

Nghiên cứu Mỹ chỉ rõ: Người ngủ trưa 6 phút và 40 phút có tuổi thọ khác nhau, 4 lưu ý để tận dụng "liều thuốc bổ" cho trí tuệ, sức khỏe

11:31 , 20/08/2025
Trường cũ của nữ sinh 2k3 vừa lập kỷ lục 70 năm mới có 1 lần ở NEU: Là "đỉnh lưu" giới học thuật, nghe tên đã ngưỡng mộ

Trường cũ của nữ sinh 2k3 vừa lập kỷ lục 70 năm mới có 1 lần ở NEU: Là "đỉnh lưu" giới học thuật, nghe tên đã ngưỡng mộ

11:20 , 20/08/2025
Cứ tưởng ngủ 7 tiếng mỗi đêm là đã tốt, hóa ra nếu giấc ngủ có biểu hiện này, nguy cơ mắc 172 bệnh đang "rình rập"

Cứ tưởng ngủ 7 tiếng mỗi đêm là đã tốt, hóa ra nếu giấc ngủ có biểu hiện này, nguy cơ mắc 172 bệnh đang "rình rập"

11:02 , 20/08/2025
Những người sinh 1980 đang phải vật lộn để kiếm tiền, nuôi con thơ, lo cha mẹ già: Hãy nhớ 5 điều

Những người sinh 1980 đang phải vật lộn để kiếm tiền, nuôi con thơ, lo cha mẹ già: Hãy nhớ 5 điều

10:45 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên