Người Thái “chơi lớn” với Sabeco: Tăng vốn lên 12.800 tỷ, thay CEO và đặt mục tiêu lãi kỷ lục 5.775 tỷ

Sáng ngày 27/4/2023, Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, SAB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch kinh doanh kỷ lục và thay Tổng giám đốc.

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận kỷ lục dù lãi quý 1/2023 giảm mạnh

Theo Sabeco nhận định, năm 2023 sẽ là cơ hội vàng cho ngành bia Việt Nam nhờ cơ cấu dân số vàng, thu nhập tăng nhanh; tiềm năng lớn của phân khúc bia không cồn; tiềm năng về thị trường xuất khẩu. Công ty dự báo xu hướng tiêu thụ các dòng bia cận cao cấp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng.

Mặt khác, sự chuyển dịch sang các phân khúc thấp hơn của người tiêu dùng do thu nhập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 kéo dài có thể ảnh hưởng đến doanh thu năm 2023. Bên cạnh đó, cạnh tranh sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt giữa các công ty sản xuất bia nhằm giành thị phần cao hơn.

Với luận điểm trên, Sabeco đề mục tiêu doanh thu đạt 40.272 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.775 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 5% so với cùng kỳ. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, Sabeco sẽ phá kỷ lục doanh thu và lợi nhuận.

Chỉ số kinh doanh Sabeco (Tỷ đồng)

Tại Đại hội, Sabeco cũng công bố nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với ông Neo Gim Siong Bennett kể từ ngày 1/10/2023. Đồng thời, bổ nhiệm ông Tan Teck Chuan Lester giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thứ hai của Sabeco kể từ thời điểm nêu trên.

Ông Chuan được giới thiệu có hơn 25 kinh nghiệm trong ngành bia các thị trường Thái Lan, Myanmar, Mông Cổ, Singapore; hiện ông đang phụ trách mảng bia cho thị trường Thái Lan của công ty ThaiBev PLC.

Đề tham vọng lớn, HĐQT Sabeco đồng thời lên phương án phát hành hơn 641 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, nhằm tăng vốn lên hơn 12.800 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 (hơn 13.000 tỷ đồng).

Kết thúc quý 1, lãi sau thuế của Sabeco đạt 1.004 tỷ đồng, giảm 19% so với quý 1/2022, mức lãi thấp nhất trong vòng 6 quý trở lại đây. Sabeco cho biết, kết quả kinh doanh tăng trưởng âm so với quý 1 năm ngoái do thị trường tiếp tục suy yếu sau thời gian Tết nguyên đán trong bối cảnh Nghị định 100 có dấu hiệu siết chặt tại các thành phố trọng điểm, kết hợp với bất ổn kinh tế toàn cầu và tiêu dùng chậm lại.

2022 là năm thắng lớn bất chấp nhiều thử thách

Năm 2022 vừa qua ghi dấu một năm kinh doanh đầy khởi sắc của Sabeco dù ngành bia nói riêng vẫn còn nhiều thách thức. Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 34.979 tỷ đồng và lãi ròng gần 5.500 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 33% và 40% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của hãng bia này từ trước đến nay.

Để đạt được kết quả này, Sabeco sau những năm khó khăn bởi Nghị định 100 (quy định về mức phạt có nồng độ bia rượu khi tham gia giao thông) và Covid-19 đã lên kế hoạch tái cấu trúc, từ đó tiết giảm chi phí tăng hiệu suất. Công ty cũng mạnh tay "chi" quảng cáo, song song thay đổi thương hiệu, bao bì, nhận diện phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới...

Với kết quả đạt được, Sabeco đề xuất chi trả bổ sung cổ tức đặc biệt năm 2022 bằng 15% mệnh giá (1.500 đồng/cp). Trước đó, công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 35% theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Như vậy, tính cả cổ tức đặc biệt, cổ đông của Sabeco sẽ nhận được tổng mức cổ tức cho năm 2022 lên đến 50%.