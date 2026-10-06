Người thay thế Trường Giang

Vừa qua, tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm chính thức lên sóng với một thay đổi đáng chú ý là Trường Giang không xuất hiện. Đây là chặng hành trình đầu tiên trong 5 mùa chương trình thiếu vắng nam nghệ sĩ, sau khi anh thông báo tạm dừng ghi hình để có thời gian lắng lại và học hỏi thêm. Không có “mẹ già”, 5 thành viên còn lại gồm Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan và HIEUTHUHAI tiếp tục hành trình tại Đồng Tháp. Để hợp thức hóa sự vắng mặt của Trường Giang, chương trình dựng tình huống nam nghệ sĩ đang đi “công tác”.

Trong tập này, Kiều Minh Tuấn được giao vai trò “CEO” của chuyến đi. Nam diễn viên nhanh chóng bắt nhịp với vị trí mới, đảm nhận phần dẫn dắt và điều phối các thành viên. Thay vì cố tạo ra một màu sắc hoàn toàn khác, Kiều Minh Tuấn giữ cách thể hiện khá tự nhiên, nhẹ nhàng. Chính những khoảnh khắc nam diễn viên chăm sóc, quan tâm và “đỡ miếng” cho đàn em lại nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một số khán giả cho rằng Kiều Minh Tuấn đang cho thấy hình ảnh “anh cả” đúng nghĩa của dàn cast.

Kiều Minh Tuấn được khán giả dành lời khen, cho rằng anh là người thay thế vị trí "anh cả" dẫn dắt của Trường Giang

Trên mạng xã hội, một khán giả nhận xét Kiều Minh Tuấn làm vai trò “anh cả” thay thế Trường Giang khá hợp lý. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây mới là kiểu tương tác thể hiện tinh thần anh em mà khán giả muốn nhìn thấy ở 2 Ngày 1 Đêm. Một số người còn bày tỏ mong muốn chương trình tiếp tục giữ đội hình 5 thành viên hiện tại hoặc bổ sung thêm một nhân tố mới, thay vì nhất thiết phải trở lại đội hình cũ.

Bên cạnh vai trò “CEO” của chuyến đi, Kiều Minh Tuấn còn ghi điểm nhờ loạt ưu điểm vốn có. Không quá ồn ào hay cố gắng chiếm spotlight, nam diễn viên tạo thiện cảm bởi sự tâm lý, hài hước và khá dễ cười. Nam diễn viên không đặt mình vào vị trí người dẫn đầu để áp đảo những người còn lại mà ngược lại, thường quan sát tình huống rồi tìm cách hỗ trợ. Chính cách tương tác này giúp các thành viên trẻ dễ dàng bắt nhịp, thoải mái tung hứng và tạo ra nhiều khoảnh khắc tự nhiên trên màn ảnh.

Kiều Minh Tuấn có sự hài hước, tâm lý và nhường nhịn đàn em

Không chỉ có khả năng tạo tiếng cười, Kiều Minh Tuấn còn cho thấy vốn kiến thức tốt và cách xử lý tình huống khá linh hoạt. Anh có thể chuyển đổi giữa những lúc nghiêm túc để giải quyết nhiệm vụ và những màn pha trò đúng lúc. Sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng này giúp nam diễn viên giữ được nhịp chung mà không khiến chương trình trở nên nặng nề.

Đặc biệt, khả năng nấu nướng của Kiều Minh Tuấn cũng là một điểm cộng. Trong những hoạt động đời thường, nam diễn viên không ngại xắn tay vào làm, chủ động hỗ trợ các thành viên thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Với các khách mời, Kiều Minh Tuấn cũng được nhận xét là khá nhẹ nhàng và tinh tế. Anh chủ động trò chuyện, tạo cảm giác thoải mái cho người mới tham gia, đồng thời không khiến khách mời bị “lạc nhịp” giữa một dàn cast đã quá quen thuộc với nhau. Cách anh quan tâm đến người đối diện giúp những màn tương tác trở nên tự nhiên hơn.

Nam diễn viên biết nấu ăn, có vốn kiến thức không thua kém ai

Chính tổng hòa những yếu tố này khiến Kiều Minh Tuấn trở thành một trong những nhân tố được khen sau tập đầu tiên không có Trường Giang. Nếu Trường Giang từng tạo dấu ấn bằng hình ảnh “mẹ già” chăm lo cho cả nhóm, thì Kiều Minh Tuấn lại mang đến màu sắc của một người anh điềm đạm, tâm lý, biết nhường nhịn và tâm lý.

Dẫu vậy, đây mới chỉ là tập đầu tiên của chặng hành trình không có Trường Giang. Việc Kiều Minh Tuấn có tiếp tục giữ vai trò “anh cả” và tạo được dấu ấn riêng trong những tập tiếp theo hay không vẫn cần thêm thời gian để chứng minh. Trong khi đó, việc Trường Giang có trở lại 2 Ngày 1 Đêm hay không vẫn là một ẩn số. Nam nghệ sĩ mới chỉ thông báo tạm vắng mặt để có thời gian lắng lại và học hỏi thêm, chưa xác nhận thời điểm tái xuất. Vì vậy, khán giả vẫn đang chờ xem đội hình hiện tại sẽ được duy trì trong bao lâu và khi nào “mẹ già” mới trở lại hội ngộ cùng các thành viên.

Việc Trường Giang có trở lại 2 ngày 1 đêm hay không vẫn là ẩn số

Ảnh: 2 ngày 1 đêm, FBNV