Người thông minh mách mẹo mua thịt bò: "1 chọn 3 không", người bán không dám qua mặt

Thịt bò từ lâu đã là món quen thuộc trên mâm cơm của người Việt. Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn việc mua vài lạng bò tươi về nhúng lẩu vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng. Nhưng giữa chợ, có người bán treo thịt bò lên móc, có người lại bày ra thớt như thịt heo, điều tưởng nhỏ ấy lại ẩn chứa khác biệt không ngờ. Liệu loại nào tươi và đáng mua hơn? Câu trả lời nằm ngay dưới đây.

1. Thịt bò treo lựa chọn của người sành

Theo kinh nghiệm của các tiểu thương lâu năm, thịt bò được treo lên bán thường là loại đáng mua hơn. Khi được treo, phần thịt có thể thông thoáng bốn phía, giúp bề mặt hình thành lớp màng khô tự nhiên. Lớp màng này không chỉ giúp hạn chế mất nước bên trong, mà còn ngăn vi khuẩn từ không khí xâm nhập, nhờ đó thịt giữ được độ tươi lâu hơn.

Không chỉ vậy, việc treo thịt còn giúp người mua dễ nhận biết thịt bò có bị bơm nước hay không. Thịt bò “được tiêm nước” khi treo lên thường sẽ có nước chảy xuống - dấu hiệu rất dễ nhận ra. Còn khi thịt được bày trên thớt, phần nước rỉ ra dễ bị người bán lau đi, khiến người mua khó phân biệt đâu là thịt thật, đâu là thịt bị phù phép.

Trong khi đó, thịt treo giúp bạn quan sát toàn bộ thớ thịt, chọn được phần nạc, mỡ, gân đúng ý, vừa đảm bảo chất lượng, vừa an toàn vệ sinh hơn.

2. "3 không" khi mua thịt bò

Để không mất tiền oan, người tiêu dùng nên ghi nhớ nguyên tắc “1 chọn - 3 không” khi mua thịt bò tươi.

Không 1: Thịt mất đàn hồi

Thịt bò ngon khi ấn tay vào sẽ có độ đàn hồi tự nhiên, buông tay ra là miếng thịt lập tức trở lại hình dạng ban đầu. Nếu thịt bị lõm, mềm nhũn, không đàn hồi, đó là dấu hiệu thịt đã để lâu hoặc bảo quản không tốt, hương vị sẽ kém, thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe.

Không 2: Thịt có mùi lạ hoặc hôi

Thịt bò tươi có mùi thơm đặc trưng và hơi ngai ngái nhẹ, hoàn toàn bình thường. Ngược lại, nếu thịt có mùi tanh nồng, hắc hoặc chua lạ, đó là dấu hiệu của thịt đã biến chất. Dù giá có rẻ đến đâu, loại này tuyệt đối không nên mang về.

Không 3: Thịt đổi màu, ngả vàng hoặc có đốm

Thịt bò ngon thường có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm tự nhiên, xen chút mỡ trắng ngà hoặc vàng nhạt. Nếu thấy thịt xỉn màu, xuất hiện vết thâm, mỡ ngả sang màu nâu, chứng tỏ thịt đã để lâu, oxy hóa hoặc không còn tươi mới.

Thịt bò là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, nhưng để chọn được miếng ngon, sạch và đúng giá trị không hề đơn giản. Khi đi chợ, ưu tiên chọn thịt bò treo, tránh ba dấu hiệu kể trên - đó chính là bí quyết sành ăn được nhiều người bán lâu năm công nhận.

Theo: Sohu