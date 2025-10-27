Tưởng thịt bò là “vua” sắt, hóa ra vẫn thua loại rau người Việt trồng đầy góc vườn: Hạ huyết áp, giải độc

Theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g thịt bò có 2,6mg sắt. Thế nhưng, lượng sắt này vẫn thấp hơn nhiều so với lượng sắt có trong 100g rau ngót - 15,7mg. Đây là điều khiến không ít người bất ngờ. Hóa ra thịt bò không phải là “vua” sắt như nhiều người nghĩ.

Rau ngót và món canh rau ngót thịt nạc (Ảnh minh họa).

Không chỉ giàu sắt, rau ngót còn gây ấn tượng bởi rất giàu nhiều chất dinh dưỡng khác. Thông tin từ cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, một số nghiên cứu về thành phần hóa học của rau ngót chỉ ra trong 100g rau ngót có 6,5g đạm; 0,08g chất béo; 9g đường; 503mg kali; 13,5mg mangan; 0,45mg đồng; 23.300UI betacaroten; 85mg vitamin C; 0,033mg vitamin B1; 0,88mg vitamin B2;... Đặc biệt, trong giới thực vật, rau ngót là một loại rau hiếm có chứa vitamin K.

Về axit amin, trong 100g rau ngót có 0,34 threonin; 0,25g phenylalanin; 0,24g leucin; 0,23g isoleucin; 0,16g lysin; 0,13g methionin; 0,05g tryptophan.

Tác dụng hạ huyết áp tuyệt vời của rau ngót

Rau ngót rất dễ trồng (Ảnh minh họa).

Rau ngót là loại rau chứa cực nhiều papaverin. Đây là hoạt chất có tác dụng chống co thắt cơ trơn và giãn mạch máu, cực có lợi trong việc giảm huyết áp. Theo đó, trong 100g rau ngót có tới 580mg papaverin.

Rau ngót cũng là nguồn cung cấp dồi dào magiê và kali - hai khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch và duy trì huyết áp ổn định. Magiê giúp thành mạch máu trở nên linh hoạt hơn, hỗ trợ quá trình lưu thông máu diễn ra trơn tru, từ đó góp phần hạ huyết áp tự nhiên.

Trong khi đó, kali có khả năng cân bằng lượng natri trong cơ thể và làm dịu áp lực lên thành mạch máu. Nhờ sự kết hợp này, việc thường xuyên bổ sung rau ngót vào bữa ăn hằng ngày có thể giúp kiểm soát huyết áp một cách an toàn và hiệu quả.

Tác dụng giải độc của rau ngót

Quả của rau ngót (Ảnh minh họa).

Theo Y học cổ truyền, rau ngót được biết đến với vị ngọt thanh và tính mát, là thực phẩm lý tưởng để giải nhiệt và thanh lọc cơ thể, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Trong các bài thuốc và chế độ ăn hàng ngày, rau ngót có tác dụng làm dịu cơn sốt, giảm cảm giác khát nước và nóng trong người.

Ngoài việc giải nhiệt, rau ngót còn giúp thúc đẩy quá trình lợi tiểu, từ đó hỗ trợ đào thải độc tố qua đường tiểu. Các thành phần trong rau ngót, đặc biệt là các hợp chất kháng viêm và kháng khuẩn, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng. Đặc biệt, rau ngót có hàm lượng vitamin C cao, góp phần nâng cao hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại, ngăn ngừa viêm nhiễm.

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong rau ngót còn có tác dụng hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, kể cả do virus cúm. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất etanolic từ rau ngót cũng có tác dụng chống viêm, làm giảm các triệu chứng viêm nhiễm một cách hiệu quả.

Ngoài ra, rau ngót cũng hỗ trợ chức năng gan và thận, hai cơ quan chủ lực trong việc giải độc cho cơ thể. Ăn rau ngót giúp tăng cường khả năng hoạt động của các cơ quan này, từ đó giúp cơ thể nhanh chóng loại bỏ độc tố và chất thải, làm mát và làm sạch cơ thể hiệu quả.