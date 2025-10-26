Mỡ máu cao, huyết áp cao cũng phải "chịu thua" trước loại rau siêu bổ dưỡng này

Một bác sĩ mới đây đã chia sẻ về một “siêu thực phẩm” có khả năng giảm mỡ máu, hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, và tin vui là loại rau này rất sẵn tại Việt Nam.

Trong bối cảnh giá thực phẩm ngày càng tăng cao, nhiều người đang tìm kiếm những cách tiết kiệm để duy trì sức khỏe mà không tốn quá nhiều tiền.

Các chuyên gia sức khỏe cho biết một trong những nguyên liệu mạnh mẽ nhất nhưng lại bị đánh giá thấp trong việc cải thiện sức khỏe lâu dài đó là bắp cải tím — một loại thực phẩm đang được ca ngợi là “kho dinh dưỡng” với nhiều lợi ích độc đáo.

Lợi ích tuyệt vời của bắp cải tím đối với sức khỏe

Bắp cải tím chứa nhiều chất xơ tốt cho đường ruột, chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm. Nó có liên quan đến việc cải thiện tiêu hóa, giảm mỡ máu và thậm chí hạ huyết áp. Màu tím đặc trưng của bắp cải tím không chỉ bắt mắt mà còn là dấu hiệu của hàm lượng cao polyphenol và anthocyanin, những hợp chất giúp chống viêm và ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa.

Giáo sư, bác sĩ Franklin Joseph, chuyên gia dinh dưỡng tại Phòng khám Giảm cân và Sức khỏe Dr Frank’s, giải thích: “Bắp cải tím là một trong những siêu thực phẩm. Nó giàu chất xơ, ít calo và chứa nhiều hợp chất hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giảm cholesterol “xấu” và tăng cường hệ miễn dịch. Đây là một loại thực phẩm tuyệt vời — đặc biệt là khi xét đến giá thành của nó.”

Bắp cải tím là một "siêu thực phẩm" ít được để ý nhưng có rất nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng.

Giáo sư Joseph cho biết thêm chất xơ prebiotic trong bắp cải tím giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột — yếu tố ngày càng được chứng minh là có liên quan đến nhiều khía cạnh sức khỏe, từ tiêu hóa đến tinh thần. Ông nói thêm: “Sức khỏe đường ruột đóng vai trò to lớn trong mọi thứ, từ hệ miễn dịch cho đến việc điều chỉnh tâm trạng. Chỉ cần thêm vài thìa bắp cải tím vào bữa ăn hằng ngày là bạn đã có thể hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa.”

Ngoài việc nuôi dưỡng đường ruột, bắp cải tím còn chứa các hợp chất tương tự sulforaphane — cũng có trong bông cải xanh — được cho là có khả năng giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Bắp cải tím được kết hợp cùng rau cải kale và hạt óc chó để có món salad ngon miệng, bắt mắt.

Giáo sư Joseph nói thêm: “Không chỉ là vấn đề chất xơ hay tiêu hóa, bắp cải tím còn hỗ trợ quá trình giải độc của gan, giúp giảm viêm và thậm chí có thể cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa cao.”

Tại hệ thống siêu thị Lotte Mart, một cây bắp cải tím 600 gram đang được bán với giá 36.000 đồng. Đây là một mức giá quá tốt so với những giá trị mà bắp cải tím mang lại.

Giáo sư Joseph kết luận: “Trong thời điểm mà nhiều người cảm thấy việc ăn uống lành mạnh là quá tốn kém, bắp cải tím chứng minh rằng bạn không cần phải chi nhiều tiền để ăn uống vì sức khỏe và tuổi thọ.”