Loại rau Việt Nam bỗng trở thành hàng "hot", nhiều nước muốn mua: Bổ như sâm, được ví là thuốc trường thọ

23-10-2025 - 12:36 PM | Sống

Loại rau này không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn được coi là "thực phẩm xanh" đầy tiềm năng.

Rau khoai lang là loại rau dân dã quen thuộc với người Việt. Loại rau này đã có một cuộc "lột xác" ngoạn mục, trở thành mặt hàng xuất khẩu được nhiều quốc gia săn đón, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước đây, rau khoai lang chủ yếu được sử dụng làm thức ăn cho gia súc, nhưng giờ đây nó không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn được coi là "thực phẩm xanh" đầy tiềm năng.

Bứt phá, trở thành mặt hàng xuất khẩu "hot"

Loại rau Việt Nam bỗng trở thành hàng "hot", nhiều nước muốn mua: Bổ như sâm, được ví là thuốc trường thọ- Ảnh 1.

Rau khoai lang (Ảnh minh họa).

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu các loại lá của Việt Nam đã đạt 8,678 triệu USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, lá khoai lang đã đóng góp 873.000 USD, với mức tăng trưởng lên tới 54% so với năm trước. Dù giá trị xuất khẩu của lá khoai lang còn khiêm tốn so với các loại lá khác như lá sắn hay lá chuối nhưng tiềm năng của loại rau này đang dần được khám phá và mở rộng, nhất là trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng thực phẩm xanh và rau dinh dưỡng ngày càng gia tăng.

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, lá khoai lang được chế biến thành những món ăn bổ dưỡng, giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Nó không chỉ được ưa chuộng trong các nhà hàng thực dưỡng mà còn là nguyên liệu chính trong ngành chế biến thực phẩm chức năng. Nhờ vào đặc tính dinh dưỡng cao, rau khoai lang đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng tại các quốc gia khó tính này.

Rau khoai lang: Dinh dưỡng vượt trội, “bổ như sâm"

Một trong những lý do khiến rau khoai lang ngày càng được ưa chuộng là nhờ vào giá trị dinh dưỡng vượt trội của nó. Rau khoai lang không chỉ giàu các vitamin thiết yếu như B6, C, E, mà còn cung cấp nhiều khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho, kali. 

Theo các nghiên cứu, trong 100g rau khoai lang có tới 2,6g protein; 2,8g tinh bột, 11mg vitamin C; 900mg vitamin BB; các loại khoáng chất như: 48mg canxi, 54mg phốt pho, 2,7mg sắt,... 

Loại rau Việt Nam bỗng trở thành hàng "hot", nhiều nước muốn mua: Bổ như sâm, được ví là thuốc trường thọ- Ảnh 2.

Loại rau Việt Nam bỗng trở thành hàng "hot", nhiều nước muốn mua: Bổ như sâm, được ví là thuốc trường thọ- Ảnh 3.

Loại rau Việt Nam bỗng trở thành hàng "hot", nhiều nước muốn mua: Bổ như sâm, được ví là thuốc trường thọ- Ảnh 4.

Loại rau Việt Nam bỗng trở thành hàng "hot", nhiều nước muốn mua: Bổ như sâm, được ví là thuốc trường thọ- Ảnh 5.

Một số món ăn từ rau khoai lang (Ảnh minh họa).

Đặc biệt, trong dân gian, rau khoai lang được ví như "sâm Nam" của người Việt vì có khả năng bổ dưỡng và chữa trị nhiều bệnh lý. Các hợp chất có trong rau khoai lang, đặc biệt là flavonoid và anthocyanin, đã được chứng minh có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ thân và lá khoai lang có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư phổi. Đây là một trong những lý do khiến rau khoai lang được coi là một thực phẩm tự nhiên hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.

Tại Trung Quốc, rau khoai lang được coi là "thuốc trường thọ" không chỉ vì giá trị dinh dưỡng mà còn nhờ vào khả năng chữa trị các bệnh thông thường. Theo đó, rau khoai lang có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, rau khoai lang còn giúp giảm đường huyết, hỗ trợ điều trị tiểu đường, và có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp ngăn ngừa táo bón.

Trong dân gian, rau khoai lang còn được sử dụng để trị mụn, quáng gà, đau lưng, và thậm chí hỗ trợ lợi sữa cho phụ nữ sau sinh. Những lợi ích này đã khiến rau khoai lang trở thành một phần không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình theo phong cách sống thực dưỡng.

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

