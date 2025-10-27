Người tiêu dùng thông thái thúc đẩy doanh nghiệp chuyển mình

Người tiêu dùng nhận thức rõ ràng về yếu tố bền vững

Sự phát triển của các kênh thông tin như mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến, và nền tảng thương mại điện tử đã thay đổi cách người tiêu dùng tiếp cận và đánh giá sản phẩm. Họ không chỉ đọc nhãn mác mà còn nghiên cứu kỹ lưỡng về thành phần, quy trình sản xuất, và tác động môi trường.

Báo cáo mới công bố năm 2025 McKinsey cho biết, người tiêu dùng toàn cầu ngày càng quan tâm đến tính bền vững của sản phẩm. Dựa trên khảo sát 11.000 người từ 11 quốc gia (chiếm 66% GDP toàn cầu), 39% người tiêu dùng trả lời khảo sát cho biết coi tác động môi trường là rất quan trọng khi mua hàng. Thế hệ Millennials, Gen Z cũng đặc biệt chú trọng đến tính bền vững, và người tiêu dùng cũng sẵn sàng chi trả nhiều hơn nếu sản phẩm bền vững dễ tiếp cận và có nhãn mác rõ ràng.

Ông Natale Capri, Tổng Giám đốc Ngành Nguyên liệu Hóa chất, thành viên Ban Quản trị của tập đoàn DKSH tại sự kiện

Trong ngành chăm sóc cá nhân và chăm sóc nhà cửa, đặc biệt tại Việt Nam, xu hướng này càng nổi bật. Theo các chuyên gia từ DKSH - nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường cho các công ty muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam - người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại như silicone D5, và đạt các chứng nhận quốc tế như COSMOS-Ecocert hoặc RSPO (dầu cọ bền vững). Họ cũng yêu cầu bao bì thân thiện với môi trường và quy trình sản xuất giảm thiểu phát thải carbon. Ví dụ, các sản phẩm chăm sóc da được ưa chuộng không chỉ vì hiệu quả mà còn vì khả năng phù hợp với làn da châu Á, ít gây kích ứng, và có nguồn gốc minh bạch. Sự thông thái này không chỉ dừng ở việc lựa chọn sản phẩm mà còn ở việc đánh giá toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng.

Xu hướng này không chỉ là một xu hướng ngắn hạn mà là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các doanh nghiệp tái cấu trúc mô hình kinh doanh. Các thương hiệu không còn cạnh tranh chỉ dựa trên giá cả hay chất lượng cơ bản mà phải đáp ứng các tiêu chí về tính bền vững, minh bạch, và trách nhiệm xã hội.

Điều này đặc biệt quan trọng tại Việt Nam, nơi thị trường chăm sóc cá nhân đang tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ hai chữ số hàng năm, như ông Natale Capri, Tổng Giám đốc Ngành Nguyên liệu Hóa chất, thành viên Ban Quản trị của tập đoàn DKSH, đã chia sẻ trong buổi thảo luận với chủ đề "Xanh, Sạch, Bền Vững: Thúc đẩy tiêu chuẩn nguyên liệu ngành Chăm sóc cá nhân và chăm sóc nhà cửa" do DKSH tổ chức mới đây tại Hà Nội. Người tiêu dùng thông thái đang định hình tương lai của ngành, buộc các doanh nghiệp phải hành động nhanh chóng để không bị tụt hậu.

Bài toán đặt ra: Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, linh hoạt

Thảo luận tại sự kiện, các diễn giả cho rằng để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs, đang phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp.

DKSH cùng đối tác Elementis, Stepan thảo luận về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt đáp ứng nhu cầu về sản phẩm xanh, sạch và bền vững của người dùng

Trước hết, việc lựa chọn nguyên liệu xanh và sạch đòi hỏi kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn quốc tế và quy định pháp lý tại Việt Nam. Ví dụ, các quy định mới về hóa chất trong mỹ phẩm yêu cầu truy xuất nguồn gốc rõ ràng, chứng nhận an toàn (như COA), và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng. Tuy nhiên, SMEs thường hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân sự, và công nghệ để đáp ứng những yêu cầu này, khiến họ dễ rơi vào tình trạng kém cạnh tranh.

Thứ hai, tính bền vững không chỉ dừng ở việc sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường mà còn đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện trên toàn bộ chuỗi giá trị. Từ khâu sản xuất, đóng gói, vận chuyển, đến phân phối, mỗi giai đoạn cần được tối ưu hóa để giảm thiểu tác động môi trường, duy trì hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh dài hạn.

Chẳng hạn, việc chuyển từ bao bì nhựa thông thường sang bao bì tái chế hoặc có khả năng phân hủy sinh học không chỉ đáp ứng xu hướng tiêu dùng mà còn phải đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng để thu hút khách hàng. Tương tự, việc thay thế các nguyên liệu như dầu cọ bằng các lựa chọn thân thiện hơn, chẳng hạn như nguyên liệu từ dừa, đòi hỏi đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để đảm bảo hiệu quả sản phẩm không bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, SMEs phải cạnh tranh ở nhiều khía cạnh với các tập đoàn đa quốc gia, vốn có lợi thế về quy mô, công nghệ, và khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu. Để duy trì tính linh hoạt và cạnh tranh, SMEs cần các giải pháp tích hợp giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, và đảm bảo chất lượng ổn định. Những thách thức này đòi hỏi sự hợp tác với các đối tác chiến lược có khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp, từ tư vấn pháp lý, lựa chọn nguyên liệu, đến hỗ trợ R&D và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.