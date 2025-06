Người tố công ty C.P bán heo bệnh đã nhận được bao nhiêu tiền từ BHYT, trước khi phải tự bỏ tiền túi chạy thận?

Mới đây, Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin về việc chi trả bảo BHYT cho anh L.Q.N - người từng tố công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam liên quan đến vấn đề thực phẩm không đảm bảo sức khỏe. Theo đó, anh N. đã được BHXH Khu vực XXVIII (Đồng Nai – Bình Phước) chi trả tổng cộng hơn 208 triệu đồng từ Quỹ BHYT.

Theo Giám đốc BHXH Khu vực XXVIII Phạm Minh Thành, anh L.Q.N. sinh năm 1985, ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ ngày 5/2/2023 đến 4/2/2026 với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, làm việc tại chi nhánh ở TP. Cần Thơ với vị trí nhân viên văn phòng. Anh được doanh nghiệp đăng ký tham gia đầy đủ BHXH, BHYT từ đầu năm 2023 tại BHXH tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, đến ngày 01/6/2025, Công ty đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với lý do “tự ý bỏ việc không lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục (1/4 đến 23/5/2025)” và đề nghị cơ quan BHXH chốt sổ BHXH cho người lao động. Việc này cũng đồng nghĩa với việc thẻ BHYT của anh N. hết hiệu lực, do doanh nghiệp đã ngừng đóng các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Dữ liệu trên hệ thống cho thấy, anh L.Q.N. bắt đầu điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa H. (tỉnh Sóc Trăng) từ tháng 8/2023. Trong suốt quá trình điều trị, BHXH đã chi trả tổng số tiền 208.624.630 đồng từ Quỹ BHYT cho các khoản viện phí, thuốc men, và điều trị của anh.

Anh L.Q.N. cho biết, từ tháng 4/2023, do mắc bệnh thận nặng, anh được Công ty cho phép làm việc online tại nhà. Anh điều trị thường xuyên tại hai bệnh viện ở Sóc Trăng. Nhờ có thẻ BHYT, toàn bộ chi phí điều trị đều được BHXH chi trả.

Tuy nhiên, vào ngày 3/6 vừa qua, khi đến bệnh viện chạy thận định kỳ, anh được thông báo thẻ BHYT đã hết hiệu lực và phải tự chi trả khoảng 700.000 đồng cho buổi điều trị, thay vì được thanh toán 100% như trước.

Người dân nên chủ động tham gia BHYT liên tục để đảm bảo quyền lợi khi khám, chữa bệnh

Từ câu chuyện của anh L.Q.N, cơ quan BHXH tiếp tục khuyến cáo người dân và người lao động nên chủ động tham gia BHYT, không để thời gian gián đoạn, dù là hình thức bắt buộc hay tự nguyện. Bởi với nhiều bệnh lý phải điều trị dài hạn như chạy thận nhân tạo, BHYT là "chỗ dựa" quan trọng, giúp giảm gánh nặng tài chính. Trên thực tế, không ít trường hợp, cơ quan BHXH đã chi trả viện phí lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho người bệnh có thẻ BHYT.

