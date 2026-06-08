Người trẻ không thiếu tài năng, chỉ thiếu sự bền bỉ để đi đường dài

Hiện nay, những cụm từ như "nghỉ việc để chữa lành", "không hợp là bỏ", hay "đi làm nhưng vẫn phải ưu tiên trải nghiệm sống" xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Song song với đó là những tranh luận xoay quanh Gen Z - thế hệ được đánh giá là tự tin hơn, có chính kiến rõ ràng hơn nhưng cũng dễ từ bỏ hơn trước những áp lực của công việc và cuộc sống.

Là người trẻ đang điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp với đội ngũ phần lớn là nhân sự Gen Z, Trần Ngọc Hiền - Nhà sáng lập Mewart Makeup Academy cho rằng, vấn đề không nằm ở việc người trẻ yếu kém hay "vượt sướng", mà nằm ở việc một bộ phận đang bước vào thị trường lao động với tâm thế quá an toàn.

Gen Z đang quá an toàn trong học tập và công việc?

Theo Hiền, thế hệ trẻ hiện nay có rất nhiều lợi thế mà các thế hệ trước không có: khả năng tiếp cận tri thức nhanh chóng, tư duy cởi mở, khả năng cập nhật xu hướng và một tâm lý an toàn vì "có bố mẹ lo". Tuy nhiên, nhiều người trẻ lại mong muốn thành công nhanh trong khi chưa sẵn sàng trải qua quá trình tích lũy cần thiết.

Trần Ngọc Hiền - Nhà sáng lập Mewart Makeup Academy cho rằng người trẻ đang học tập và làm việc với tâm thế quá an toàn.

"Có những bạn rất thông minh, tiếp thu cực nhanh, sáng tạo và nhạy bén với thị trường. Nhưng cũng có những bạn chỉ cần gặp một chút áp lực đã nghĩ đến việc rút lui. Điều đáng lo là nhiều người trẻ hiện nay sợ cảm giác mệt hơn là sợ mình không tiến bộ", Hiền chia sẻ.

Theo nữ founder, khái niệm "chữa lành" vốn không sai, ai cũng cần thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau những áp lực của học tập, công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, khi việc chữa lành trở thành một lý do để né tránh trách nhiệm hoặc bỏ dở giữa chừng thì lại vô tình làm giảm khả năng chịu áp lực của người trẻ.

"Nghỉ ngơi là cần thiết nhưng không thể biến thành lối sống. Nếu cứ hễ khó là rời đi, hễ mệt là dừng lại thì dần dần bản thân sẽ mất đi năng lực giải quyết vấn đề. Trưởng thành đến từ việc mình đủ bản lĩnh để đi qua những giai đoạn không dễ dàng", Hiền nói.

Gia đình cần định hướng cho người trẻ tạo ra giá trị thay vì chỉ kiếm đủ ăn

Hiền cho biết từ nhỏ cô đã được gia đình định hướng theo tinh thần tự lập, chủ động và không phụ thuộc. Việc được rèn tư duy độc lập sớm giúp cô hình thành thói quen tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và hiểu rằng lao động không chỉ để "kiếm đủ ăn", mà còn để tạo ra giá trị cho xã hội.

Ngay từ năm 19 tuổi, Hiền đã mở cửa hàng đầu tiên và quản lý đội ngũ 15 nhân sự, đây không chỉ là bước khởi đầu về kinh doanh mà còn là bài học lớn về con người, vận hành và áp lực trách nhiệm.

Đến năm 2025, sau khi trải qua nhiều lĩnh vực và công việc khác nhau, từ kinh doanh, đào tạo, xây dựng thương hiệu cá nhân đến phát triển hệ sinh thái làm đẹp, Hiền thừa nhận: "Bản thân từng thất bại, từng đưa ra những quyết định chưa đúng. Nhưng chính những trải nghiệm đó giúp mình hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở việc chưa từng sai, mà nằm ở khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã".

Theo Hiền, gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tư duy của người trẻ. Thay vì chỉ tập trung vào thành tích hay thu nhập, điều cần thiết hơn là giúp thế hệ trẻ hiểu được ý nghĩa của lao động, phát triển năng lực, rèn thái độ sống và tạo ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.

Xây dựng Mewart từ đội ngũ Gen Z và triết lý làm nghề tạo giá trị thật

Quan điểm của Hiền không đến từ lý thuyết, mà được hình thành từ chính hành trình xây dựng Mewart. Bắt đầu từ công việc trang điểm cá nhân, tự quay video, tự xây nội dung, tự bán hàng, tự đào tạo, cô từng bước phát triển Mewart thành một hệ sinh thái làm đẹp gồm đào tạo makeup và tư vấn mỹ phẩm làm đẹp cá nhân hóa.

"Có thời điểm Hiền vừa dạy học, vừa livestream, vừa xử lý khách hàng, vừa quản lý đội ngũ. Nói thật là không hề dễ. Nhưng chính vì đi qua những giai đoạn như vậy nên Hiền hiểu, nếu mình chỉ chọn phần nhẹ nhàng thì rất khó tạo ra giá trị thật", cô chia sẻ.

Trong quá trình mở rộng Mewart, Hiền làm việc với đội ngũ nhân sự phần lớn là Gen Z. Cô nhận định đây là thế hệ có khả năng học hỏi nhanh, tư duy công nghệ tốt và thích nghi linh hoạt với môi trường số. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và đi đường dài chỉ bắt trend thôi chưa đủ, điều quan trọng hơn là hình thành được tư duy nghề nghiệp.



Với đội ngũ của mình, Hiền luôn định hướng các bạn trẻ không chỉ làm việc theo cảm hứng, mà phải hiểu bản chất công việc mình đang theo đuổi, hiểu khách hàng cần gì, hiểu giá trị mình đang tạo ra là gì. Theo Hiền, người trẻ trong ngành làm đẹp hôm nay cần vừa bắt kịp xu hướng, vừa giữ được tính chỉn chu, tinh thần học hỏi và khát vọng tạo giá trị thật cho cộng đồng.

Trong bối cảnh nhiều người trẻ vẫn đang loay hoay giữa kỳ vọng cá nhân và áp lực xã hội, thông điệp mà Hiền muốn gửi gắm là: đừng sống quá an toàn đến mức đánh mất cơ hội va chạm, học hỏi và bứt phá. Bởi đôi khi, chính những giai đoạn áp lực lại là lúc một người trẻ bắt đầu tạo ra giá trị lớn nhất cho bản thân và cho cộng đồng.

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