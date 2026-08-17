Người trẻ rời văn phòng để 'đổi gió'

Tìm cảm hứng mới

Chị Nguyễn Thị Kim Anh (26 tuổi, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) có một thói quen khá khác với hình dung thông thường về một nhân viên văn phòng. Mỗi tuần, chị dành khoảng 3 ngày để làm việc “outside”, thay vì ngồi cố định tại công ty. Có hôm, Kim Anh mang laptop đến một quán cà phê quen thuộc. Những ngày muốn thay đổi không khí nhiều hơn, chị cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp di chuyển xa hơn, tìm đến khu vực Hải Vân, Hòa Bắc để vừa làm việc, vừa tận hưởng không gian thoáng đãng. “Những không gian làm việc mới mẻ, thư giãn giúp tôi có nhiều cảm hứng hơn trong công việc. Tôi thấy thoải mái hơn, bản thân luôn có năng lượng mới để tập trung cho công việc”, chị chia sẻ.

Làm trong mảng thiết kế, thiên về sáng tạo, việc thay đổi địa điểm không khiến công việc của chị bị gián đoạn. Các nhiệm vụ vẫn được hoàn thành theo kế hoạch, các cuộc họp và trao đổi với đồng nghiệp được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến khi cần thiết. “Dù làm việc ở ngoài hay ở công ty, tôi vẫn đảm bảo deadline (thời hạn) và chất lượng công việc. Do đó, lãnh đạo công ty cũng không phàn nàn hay có ý kiến gì”, chị Kim Anh nói. Đối với chị, điều khác biệt lớn nhất giữa việc ngồi làm việc nhiều ngày liên tục tại văn phòng và thay đổi không gian nằm ở trạng thái tinh thần. Khi không phải nhìn mãi một khung cảnh quen thuộc, chị Kim Anh cảm thấy thoải mái và dễ lấy lại sự tập trung hơn.

Nhiều người trẻ lựa chọn làm việc ở các không gian làm việc chung, quán cà phê để tái tạo năng lượng và cảm hứng. Ảnh: Giang Thanh

Câu chuyện của Kim Anh không phải trường hợp cá biệt. Khi máy tính, điện thoại và các nền tảng trực tuyến cho phép nhiều công việc được xử lý ở bất cứ đâu có kết nối Internet, không gian làm việc của một bộ phận người trẻ cũng trở nên linh hoạt hơn.

Quán cà phê có bàn làm việc, thư viện, không gian làm việc chung… dần trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ bên cạnh văn phòng truyền thống. Với những công việc thiên về sáng tạo, công nghệ, truyền thông hay kinh doanh, việc thay đổi môi trường đôi khi cũng được xem là cách để tránh cảm giác lặp lại sau nhiều giờ làm việc trước màn hình. Tất nhiên, không phải người trẻ nào cũng có thể tự quyết định nơi làm việc.

Anh Nguyễn Hoàng Minh (30 tuổi, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) đang làm việc tại một công ty công nghệ cho biết, do đặc thù phải chấm công đều đặn hằng ngày nên việc xin phép làm việc bên ngoài không dễ. Tuy nhiên, công ty của anh vẫn có những khoảng thời gian dành cho nhân viên thay đổi không gian làm việc. Bộ phận nhân sự thường sắp xếp các “outside day” (ngày làm việc bên ngoài), chủ yếu tại những không gian làm việc chung, để nhân viên rời khỏi văn phòng quen thuộc trong một ngày làm việc.

Giúp người trẻ tái tạo năng lượng

Hiện nay, việc thay đổi không gian làm việc đang dần được nhìn nhận không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn trở thành một phần trong cách doanh nghiệp tổ chức môi trường làm việc. Nếu trước đây, hiệu quả công việc thường gắn với việc nhân viên có mặt đầy đủ tại văn phòng, thì hiện nay, ở một số vị trí và lĩnh vực, sự quan tâm đang chuyển dần sang kết quả cuối cùng. Nhân viên hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công việc và duy trì khả năng phối hợp với tập thể là những yếu tố quan trọng để mô hình làm việc linh hoạt có thể vận hành.

Với những doanh nghiệp chưa thể cho phép nhân viên tự lựa chọn địa điểm làm việc, “outside day” trở thành một giải pháp trung gian. Nhân viên vẫn làm việc theo lịch, vẫn bảo đảm yêu cầu công việc nhưng được đổi mới không gian đều đặn mỗi tuần, mỗi tháng. Chị Nguyễn Hải Yến (một người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nhân sự) cho hay, đa phần doanh nghiệp hiện nay đều có những hoạt động nhằm giúp nhân viên giải tỏa áp lực, thư giãn và tái tạo năng lượng. Trong đó, tổ chức những ngày làm việc tại các không gian làm việc chung, quán cà phê hoặc địa điểm phù hợp là một hình thức được lựa chọn để tạo động lực cho nhân viên. Theo chị Yến, thay đổi không gian có thể giúp nhân viên làm mới năng lượng, từ đó hỗ trợ khả năng tập trung và hiệu quả công việc. Những hoạt động này cũng nằm trong nhóm phúc lợi và trải nghiệm mà doanh nghiệp có thể xây dựng để tạo môi trường làm việc tích cực hơn.

Đặc biệt với lực lượng lao động trẻ, yếu tố môi trường và trải nghiệm tại nơi làm việc ngày càng được quan tâm. Một doanh nghiệp có không gian làm việc linh hoạt, các hoạt động nội bộ đa dạng và những khoảng thời gian để nhân viên thư giãn có thể tạo thêm sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức.

Như công ty của anh Minh, bên cạnh những “outside day”, bộ phận nhân sự còn triển khai nhiều hoạt động để liên tục làm mới, xanh hóa không gian văn phòng và kết nối các nhân viên thông qua các hoạt động tập thể được tổ chức định kỳ… Mục tiêu là để nhân viên không cảm thấy môi trường làm việc bị lặp lại, đồng thời tạo tâm lý thoải mái và hứng khởi hơn trong công việc.

“Bên cạnh đó, bản thân nhân viên phải có ý thức kỷ luật cao, kết nối tốt để đảm bảo công việc được vận hành hiệu quả, trơn tru. “Outside day” không đồng nghĩa với việc muốn làm gì thì làm. Đó vẫn là một ngày làm việc bình thường, chỉ là ở một địa điểm khác. Người lao động phải bảo đảm thời gian, tiến độ và chất lượng công việc như khi ở văn phòng”, chị Kim Anh cho hay.