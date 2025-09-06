Người trên 60 tuổi phải biết thủ tục này khi đến di tích, danh lam thắng cảnh: Tiết kiệm được khoản lớn

Không ít người cao tuổi khi đi tham quan di tích, bảo tàng bất ngờ khi nhân viên bán vé thông báo được hưởng những ưu đãi về giá vé. Thực tế, đây không phải "ưu tiên đặc biệt" nhất thời mà là chính sách đã được quy định trong các văn bản pháp luật, áp dụng rộng rãi trên cả nước. Nắm rõ thủ tục và chính sách sẽ giúp người cao tuổi tiết kiệm chi phí, đồng thời tận hưởng trọn vẹn hành trình văn hóa – lịch sử.

Ảnh minh họa

Giảm giá tới 50% – quyền lợi chung cho người từ 60 tuổi

Theo Thông tư 127/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên được giảm ít nhất 20% giá vé khi tham quan các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, tại nhiều điểm, mức ưu đãi này được áp dụng tới 50% phí tham quan. Điều kiện cần thiết là xuất trình giấy tờ chứng minh độ tuổi, như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ hội viên Hội Người cao tuổi.

Trang Cổng Thông tin Chính phủ cũng từng dẫn thông tin từ Bộ Tài chính, nhấn mạnh: "Người cao tuổi tham quan di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng, danh lam thắng cảnh nếu có giấy tờ chứng minh tuổi sẽ được giảm mức thu ít nhất 20%, phổ biến là 50%".

Ví dụ như tại Hà Nội, từ ngày 1/1/2025, giá vé tham quan Hoàng thành Thăng Long tăng lên 100.000 đồng/người/lượt. Tuy nhiên, người cao tuổi chỉ phải trả 50.000 đồng khi xuất trình giấy tờ hợp lệ. Tương tự, Bảo tàng Hà Nội áp dụng mức vé 30.000 đồng, giảm còn 15.000 đồng cho người trên 60 tuổi.

Ở TP.HCM, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh quy định vé vào cửa 40.000 đồng, nhưng giảm còn 20.000 đồng cho người cao tuổi, học sinh – sinh viên và người khuyết tật. Các bảo tàng lớn khác như Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam… cũng thực hiện chính sách tương tự.

Có thể thấy, giảm giá 50% đã trở thành thông lệ tại hầu hết điểm di tích, bảo tàng trên cả nước. Đây là quyền lợi rõ ràng, không phải "linh động" của từng nơi. Vấn đề chỉ còn nằm ở việc người cao tuổi có nhớ mang giấy tờ tùy thân để xuất trình hay không.

Ảnh minh họa

Miễn phí vé: Thường xuyên tại một số bảo tàng, hoặc theo dịp lễ

Ngoài chính sách giảm giá phổ biến, hiện đã có những điểm tham quan áp dụng miễn phí hoàn toàn cho người từ 80 tuổi trở lên, hoặc miễn phí theo dịp đặc biệt.

Điển hình nhất là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội). Theo thông báo chính thức, từ ngày 12/4/2025, nơi đây sẽ miễn phí vé vào cửa cho người từ 80 tuổi trở lên, cùng nhiều đối tượng chính sách như thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động. Đây là chính sách thường xuyên, áp dụng lâu dài. Trong những dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9, bảo tàng này còn mở cửa miễn phí cho toàn dân trong 4 ngày liên tiếp.

Tại miền Trung, Quần thể di tích Cố đô Huế thường xuyên miễn phí vé tham quan vào ngày 19/8 (Cách mạng Tháng Tám) và 2/9 (Quốc khánh) cho công dân Việt Nam. Như vậy, người cao tuổi đi Huế vào dịp này cũng được hưởng lợi như mọi công dân khác, không cần trả phí tham quan.

Ở một số tỉnh thành, tùy chương trình kích cầu du lịch, chính quyền còn ban hành chính sách miễn vé tạm thời trong các tuần lễ di sản, lễ hội. Tuy nhiên, các chính sách này không mang tính thường xuyên, mà chỉ áp dụng trong khung thời gian cụ thể.

Cần nhớ thủ tục để không bỏ lỡ quyền lợi

Điểm chung của tất cả các chính sách ưu đãi là người cao tuổi phải xuất trình giấy tờ chứng minh độ tuổi. Trong đó, phổ biến nhất là Căn cước công dân hoặc thẻ Người cao tuổi do Hội Người cao tuổi Việt Nam cấp. Nếu không có giấy tờ hợp lệ, ban quản lý di tích có quyền tính mức vé như khách bình thường.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng chính sách miễn – giảm thường chỉ áp dụng với công dân Việt Nam. Với người cao tuổi là du khách quốc tế, mức ưu đãi này thường không áp dụng.