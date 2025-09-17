Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên "ảo thật đấy"

17-09-2025 - 10:43 AM | Lifestyle

Có những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại thay đổi hẳn trải nghiệm sống. Và 5 thiết kế dưới đây chính là ví dụ điển hình.

Trong một căn nhà, chỉ cần thay đổi vài chi tiết thiết kế, bạn sẽ thấy trải nghiệm sống khác hẳn: sạch sẽ hơn, tiện nghi hơn và đặc biệt là tối ưu được diện tích. Dưới đây là 5 gợi ý đáng tham khảo, phù hợp với cả nhà lớn lẫn căn hộ nhỏ.

1. Sảnh "chìm"

Đây là thiết kế rất phổ biến trong các ngôi nhà Nhật Bản, khi khu vực ngay cửa ra vào thường được làm thấp hơn nền nhà khoảng 5 - 10 cm. Đây là nơi để giày dép, đồng thời giúp ngăn bụi bẩn từ ngoài đường bay thẳng vào nhà. Không gian nhỏ này cũng có thể tận dụng làm chỗ đặt bưu phẩm hay tạm để đồ, đồng thời tạo cảm giác rạch ròi trong - ngoài mỗi khi bước vào nhà.

Gợi ý: Nên lát gạch chống trơn, chống mài mòn cho khu vực thấp hơn và dùng gỗ hoặc sàn ấm áp cho khu vực bên trong để tạo ranh giới rõ ràng.

Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên

2. Kho chứa ẩn dưới sàn

Nếu trong nhà có những khoảng hành lang rộng hoặc phòng khách, phòng bếp dư diện tích, bạn có thể thiết kế thêm các ngăn chứa đồ ngay dưới sàn. Đây là nơi lý tưởng để cất giữ những vật dụng ít dùng như vali, quạt sưởi, đồ mùa đông hoặc đồ dự trữ. Kho ẩn dưới sàn được thiết kế kín, có khả năng chống ẩm và bụi, nên đồ đạc được bảo quản tốt. Ưu điểm lớn nhất là không chiếm diện tích sinh hoạt, giúp ngôi nhà trông gọn gàng và thoáng hơn mà vẫn có thêm không gian lưu trữ.

Gợi ý: Nên thiết kế nắp mở dùng bản lề hoặc thanh trợ lực để dễ dàng nâng lên hạ xuống.

Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên

Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên

3. Giá thoát nước liền bồn rửa bát

Thay vì mua giá úp bát đĩa rời, bạn có thể bố trí một khoang thoát nước ngay cạnh bồn rửa, thấp hơn mặt bàn bếp một chút. Khi rửa xong, bát đĩa đặt trực tiếp lên giá thoát nước này, nước chảy thẳng xuống bồn rửa, giữ mặt bàn luôn khô ráo. Thiết kế này không chỉ giúp bếp gọn gàng, hạn chế vi khuẩn sinh sôi do ẩm ướt, mà còn tiết kiệm công sức lau dọn. Ngoài ra, việc rửa và úp bát tại chỗ cũng giảm bớt thao tác di chuyển, từ đó công việc bếp núc nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn.

Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên

4. Phòng tắm tách khu vực khô - ướt

Một trong những bí quyết để phòng tắm luôn sạch sẽ và lâu xuống cấp là tách riêng khu tắm vòi sen và khu vệ sinh cá nhân. Thiết kế này giúp nước không tràn ra khắp nơi, giữ phần sàn khô ráo, hạn chế trơn trượt và nấm mốc. Ngoài ra, với hệ thống quạt hút ẩm hoặc cửa thông gió, phòng tắm sẽ nhanh chóng khô thoáng, tạo sự thoải mái khi sử dụng. Nếu có bồn ngâm, việc tách khô - ướt còn giúp giữ nước sạch hơn, giảm số lần vệ sinh bồn, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm nước.

Gợi ý: Chọn vật liệu chống thấm toàn diện, bố trí quạt thông gió công suất lớn. Nếu có bồn tắm, hãy tách biệt hoàn toàn với khu tắm vòi sen.

Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên

5. Tủ bếp hạ kéo

Trong nhiều căn bếp, phần tủ treo cao thường bị bỏ phí vì quá khó với tới. Giải pháp là lắp hệ thống giá kệ có thể kéo xuống bằng tay hoặc nhờ cơ chế trợ lực. Khi cần lấy hoặc cất đồ, bạn chỉ việc kéo nhẹ, không cần ghế đứng hay kiễng chân. Nhờ vậy, toàn bộ không gian tủ được tận dụng triệt để, an toàn hơn và dễ sử dụng hơn. Đây là một trong những chi tiết nhỏ nhưng rất "đáng tiền" để tăng hiệu quả sử dụng bếp.

Gợi ý: Chọn kệ tủ có hệ thống thanh trượt hoặc trợ lực thủy lực. Thiết kế này thích hợp để đựng gia vị hoặc đồ khô.

Người trong nghề mách: 5 thiết kế cơi nới nhà chật chội hóa thênh thang, xem xong phải thốt lên

Theo Toutiao

Thiết kế nhà đẹp nhưng không ở nổi: Những lỗi phong thủy, công năng người mua nhất định không được bỏ qua

Theo Phác Thái Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm

Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm Nổi bật

Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên mua nhà xây thô hay đã có nội thất, rất nhiều người chọn sai và phải nuối tiếc

Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên mua nhà xây thô hay đã có nội thất, rất nhiều người chọn sai và phải nuối tiếc Nổi bật

Bát mì đắt ngang khách sạn 5 sao: Giá gần 8 triệu, khách gào trời, luật sư khẳng định chủ quán không vi phạm pháp luật

Bát mì đắt ngang khách sạn 5 sao: Giá gần 8 triệu, khách gào trời, luật sư khẳng định chủ quán không vi phạm pháp luật

10:22 , 17/09/2025
Showbiz Việt xuất hiện tiểu thư hào môn visual như Kim Tae Hee, đối thủ "một chín một mười" của Lọ Lem là đây!

Showbiz Việt xuất hiện tiểu thư hào môn visual như Kim Tae Hee, đối thủ "một chín một mười" của Lọ Lem là đây!

09:59 , 17/09/2025
Bác sĩ nói về tình trạng nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Bác sĩ nói về tình trạng nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

09:38 , 17/09/2025
Nam chính Mưa Đỏ lần đầu chạm mặt người yêu cũ tại sự kiện, lộ thái độ khiến cả cõi mạng tiếc đứt ruột

Nam chính Mưa Đỏ lần đầu chạm mặt người yêu cũ tại sự kiện, lộ thái độ khiến cả cõi mạng tiếc đứt ruột

09:15 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên