Người từng chuyển khoản vào 6 tài khoản OCB, PVcomBank, BIDV, VIB, Vietcombank và Sacombank dưới đây, khẩn trương trình báo Công an

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên thông báo tìm bị hại đã chuyển tiền vào 6 tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Minh Khôi, Trần Thông Minh, Nguyễn Thế Long và Mai Xuân Hùng, mở tại các ngân hàng OCB, PVcomBank, BIDV, VIB, Vietcombank và Sacombank, liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng từ tháng 3 đến ngày 27/7/2026, để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Trọng Trung (SN 1990), trú tại tổ 9, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, cùng một số đối tượng người Việt Nam làm việc cho một công ty hoạt động lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành, có trụ sở tại tỉnh Bò Kẹo (Lào).

Để tiếp cận, dụ dỗ bị hại, các đối tượng giả danh người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, chủ động liên hệ với những người cho thuê nhà, đưa ra thông tin về việc sắp về nước, sau đó kết bạn qua Zalo để tạo dựng lòng tin.

Khi đã tạo được mối quan hệ, các đối tượng gửi đường link một trang web được giới thiệu là sàn giao dịch vàng số của Tập đoàn Citi Group tại Singapore, hướng dẫn người bị hại tham gia mua, bán mã vàng "XAU" và tạo các giao dịch có lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, các đối tượng liên tục đưa ra lời mời, dụ dỗ bị hại đầu tư với số tiền ngày càng lớn, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Khi nhận được tiền, các đối tượng chiếm đoạt rồi cắt đứt liên lạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đề nghị những người đã chuyển tiền vào 6 tài khoản nêu trên, hoặc nhận thấy mình có dấu hiệu bị lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự, khẩn trương liên hệ để cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ công tác điều tra. Người dân có thể liên hệ Công an tỉnh Điện Biên tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên hoặc Điều tra viên Phạm Văn Thư, số điện thoại 0839.499.399 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng, đặc biệt là các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc; không truy cập các đường link lạ, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính, tính pháp lý của tổ chức, cá nhân và hoạt động đầu tư. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.