Ra quyết định khởi tố Phạm Thị Thu Hương SN 1992

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Hương, sinh năm 1992, trú tại thôn 7, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 26/7/2026, Công an xã Tam Nông tiếp nhận đơn phản ánh của chị Đ.T.T.V., sinh năm 1988, trú tại xã Tam Nông, về việc Phạm Thị Thu Hương đăng tải thông tin, hình ảnh không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của chị.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định giữa chị V. và Hương có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc vay, trả tiền. Từ nội dung vụ việc, Công an xã Tam Nông nhận thấy có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong tháng 10/2025 và tháng 12/2025, Hương đã 2 lần cho chị V. vay với tổng số tiền 40 triệu đồng, áp dụng mức lãi suất 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 216%/năm, cao gấp 10,8 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

Đến tháng 7/2026, chị V. đã thanh toán cho Hương tổng số tiền lãi 52,5 triệu đồng, trong khi tiền gốc chưa được thanh toán. Căn cứ kết quả xác minh, đối chiếu với mức lãi suất được pháp luật cho phép, số tiền thu lợi bất chính được xác định là 46.691.781 đồng. Hành vi của Hương có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/9/2026, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Hương; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Phần lãi suất vượt quá giới hạn này không có hiệu lực.

Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định người nào trong giao dịch dân sự cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên hoặc thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính, đã bị kết án về tội này mà chưa được xóa án tích và còn vi phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân khi có nhu cầu vay tiền cần ưu tiên lựa chọn ngân hàng, tổ chức tín dụng và các đơn vị được phép hoạt động theo quy định của pháp luật; tìm hiểu kỹ số tiền thực nhận, lãi suất, phương thức tính lãi, thời hạn vay, tổng số tiền phải thanh toán và các khoản phí liên quan. Không ký giấy vay tiền, giấy nhận nợ hoặc hợp đồng có nội dung bỏ trống, không đúng với số tiền thực nhận hoặc có điều khoản không rõ ràng.

Đối với người cho vay, cần thực hiện giao dịch đúng quy định pháp luật, không áp đặt mức lãi suất vượt giới hạn cho phép, không sử dụng các khoản phí, tiền phạt hoặc hình thức giao dịch khác để che giấu lãi suất thực tế; đồng thời không sử dụng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, xúc phạm, chiếm giữ hoặc hủy hoại tài sản để đòi nợ.

Khi phát hiện hoạt động cho vay có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc bị đe dọa, cưỡng ép, quấy rối để đòi nợ, người dân cần chủ động lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, sao kê giao dịch và thông tin liên quan, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.