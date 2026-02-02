Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người từng đầu tư vào dự án tiền ảo này và mất sạch tiền, khẩn trương đến công an trình báo

02-02-2026 - 15:40 PM | Smart Money

Người từng đầu tư vào dự án tiền ảo này và mất sạch tiền, khẩn trương đến công an trình báo

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo bị hại cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2024 - 2025, tại tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố khác thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo KAYPLE.

Quá trình điều tra, xác định: Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, để có tiền tiêu xài cá nhân, Mai Minh Tấn, sinh năm 1995, địa chỉ thường trú: thôn Hiệp Thịnh, xã Ea M' Droh, tỉnh Đắk Lắk; Trần Quang Út (tên gọi khác là Trí), sinh năm 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng một số đối tượng khác đã tạo lập dự án tiền ảo KAYPLE, đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn tối đa 15%/tháng, kêu gọi nhiều bị hại tham gia đầu tư vào dự án bằng hình thức chuyển USDT (tiền điện tử) vào các ví tiền điện tử Tonkeeper của đối tượng được liên kết với mini app KAYPLE TonDapp. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Để giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân, những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án tiền ảo KAYPLE thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), địa chỉ: số 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk (hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Luân, số điện thoại 0962.255.949) trước ngày 28/02/2026, để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo bị hại cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá bạc giảm mạnh - cảnh báo thoái trào đã trở thành hiện thực?

Giá bạc giảm mạnh - cảnh báo thoái trào đã trở thành hiện thực? Nổi bật

Agribank có thông báo mới tới tất cả người dùng

Agribank có thông báo mới tới tất cả người dùng Nổi bật

Cách mới để cung cấp thông tin về vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cách mới để cung cấp thông tin về vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

15:01 , 02/02/2026
Bán 10 lượng vàng đầu tư chung cư, nửa năm sau căn hộ chưa thoát hàng còn giá vàng tăng gần gấp đôi: "Tôi nhận ra quá nhiều bài học"

Bán 10 lượng vàng đầu tư chung cư, nửa năm sau căn hộ chưa thoát hàng còn giá vàng tăng gần gấp đôi: "Tôi nhận ra quá nhiều bài học"

11:15 , 02/02/2026
Bạc ở Việt Nam không khan hiếm, vì sao người dân phải xếp hàng mua bằng giấy hẹn?

Bạc ở Việt Nam không khan hiếm, vì sao người dân phải xếp hàng mua bằng giấy hẹn?

10:37 , 02/02/2026
Người dân ngày càng ít giao dịch máy ATM, các nhà băng giảm bớt số lượng

Người dân ngày càng ít giao dịch máy ATM, các nhà băng giảm bớt số lượng

10:27 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên