Người vay vốn ngân hàng bị thiệt hại do bão lũ có thể được giảm lãi vay đến 2% trong 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Văn bản số 9651/NHNN-TD ngày 4/11/2025 yêu cầu các tổ chức tín dụng và NHNN chi nhánh tại các khu vực liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó có cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi phí và cung cấp gói tín dụng ưu đãi để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, tại văn bản 9651, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là các tổ chức tín dụng) và NHNN chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12) thực hiện một số nội dung sau.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu rà soát, hỗ trợ chi nhánh, phòng giao dịch tại tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bão số 10, 11, 12 và mưa lũ sau bão khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục lại hoạt động để phục vụ khách hàng và người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành; xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh; giảm lãi suất cho vay từ 0,5%-2%/năm trong 03-06 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ.

Song song với đó, thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 và các văn bản hướng dẫn của NHNN.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội cần thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 347/NQ-CP ngày 24/10/2025 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Đối với NHNN chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12), NHNN yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025. Đồng thời, phối hợp các Sở, ngành trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025.

NHNN cũng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý.