Người Việt cần tới 99 ngày lương để đủ tiền mua iPhone 17 Pro, còn các nước khác thì sao?

iPhone 17 Pro vừa ra mắt đã tạo nên những so sánh thú vị về sức mua của người dân toàn cầu.

Theo World of Statistics, người dân Luxembourg và Thụy Sĩ chỉ cần 3 ngày công để sở hữu mẫu máy mới nhất của Apple, trong khi người Mỹ mất 4 ngày, người Anh 7 ngày và người Singapore 8 ngày. Ở nhóm cuối, người Việt Nam cần tới 99 ngày, Philippines 101 ngày và Ấn Độ lên tới 160 ngày để mua được iPhone 17 Pro bản 256 GB.

Bảng xếp hạng này được tính toán dựa trên giá niêm yết của Apple và thu nhập bình quân (8 tiếng 1 ngày) tại từng quốc gia, áp dụng trên 33 thị trường được khảo sát. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam đạt khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, tương đương gần 276.000 đồng/ngày.

Trong khi đó, giá niêm yết iPhone 17 Pro bản 256 GB tại Việt Nam là 34,99 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc người Việt trung bình phải làm việc hơn 127 ngày mới có thể mua được một chiếc iPhone 17 Pro.

Dù vậy, sức hút của iPhone tại Việt Nam chưa bao giờ hạ nhiệt. Minh chứng là tổng số lượt đặt mua iPhone 17 series tại Việt Nam đạt hơn 100.000 vào tối 12/9, riêng Thế Giới Di Động cho biết đã nhận 80.000 đơn trong 30 phút đầu tiên.

Tổng số lượt đặt mua iPhone 17 series tại Việt Nam đạt hơn 100.000 vào tối 12/9. (Ảnh: MobileSyrup)

Với nhiều người, iPhone không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là biểu tượng địa vị, một món “must-have” để khẳng định phong cách sống. Sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu và thượng lưu trong những năm qua càng khiến Apple có thêm chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các hình thức trả góp linh hoạt từ hệ thống bán lẻ giúp việc sở hữu iPhone trở nên dễ dàng hơn, bất chấp khoảng cách lớn giữa thu nhập bình quân và giá trị sản phẩm.

Trong đợt mở bán đầu tiên, nhiều đại lý như Di Động Việt, Thế Giới Di Động, CellphoneS đưa ra nhiều gói hỗ trợ cho khách hàng như thu cũ đổi mới, trả góp hàng tháng...

Đặc biệt, một số nhà bán hàng trên Shopee Mall cũng có nhiều ưu đãi lên tới 3 triệu đồng và áp dụng chương trình trả góp 0% lên đến 6 tháng khi mua iPhone 17. Bên cạnh đó nếu mua iPhone 17 và lựa chọn phương thức thanh toán bằng mua trước trả sau SPayLater, mỗi tháng người dùng sẽ chỉ cần trả khoảng vài triệu đồng. Đây có lẽ là lựa chọn tối ưu tốt nhất cho người dùng trẻ muốn có cơ hội săn iPhone 17 mà không phải chịu áp lực tài chính.

Đáng chú ý, năm nay Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường mở bán iPhone đợt đầu. Các mẫu iPhone 17 series chính thức cho đặt hàng từ 12h ngày 12/9 trên Apple Store Online cũng như các đại lý ủy quyền, và lên kệ vào ngày 19/9 - cùng thời điểm với nhiều quốc gia phát triển. Điều này cho thấy Apple ngày càng coi trọng thị trường Việt Nam, nơi iPhone luôn duy trì sức hút đặc biệt và nằm trong nhóm smartphone cao cấp bán chạy hàng đầu.