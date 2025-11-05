Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người Việt chi gần 4 tỷ USD mua sắm online trong quý III

05-11-2025 - 10:00 AM | Kinh tế số

Theo số liệu thống kê mới nhất của trang Metric.vn, người tiêu dùng Việt Nam đã chi gần 4 tỷ USD mua sắm online chỉ trong ba tháng vừa qua.

Người Việt chi gần 4 tỷ USD mua sắm online trong quý III

Theo số liệu thống kê mới nhất của trang Metric.vn, người tiêu dùng Việt Nam đã chi gần 4 tỷ USD mua sắm online chỉ trong ba tháng vừa qua, với gần 1 tỷ sản phẩm được bán ra trên các sàn thương mại điện tử lớn.

Theo Metric.vn, tổng chi tiêu quý III-2025 đạt hơn 103.600 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Ba ngành hàng được mua nhiều nhất là làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ. Apple dẫn đầu nhóm công nghệ với doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 72%. Giá trị trung bình mỗi sản phẩm đều tăng mạnh. Đáng chú ý, dù chỉ chiếm số ít nhưng các cửa hàng chính hãng lại đóng góp hơn 1/3 doanh số. 

Metric dự đoán trong 3 tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm online sẽ tiếp tục bứt phá nhờ vào các chiến dịch siêu khuyến mãi ngày đôi 11-11, 12-12 và mùa mua sắm cuối năm.

"Cùng với sự bùng nổ của livestream, flash sale (khuyến mãi chớp nhoáng) và sự đầu tư vào dịch vụ giao hàng, doanh số TMĐT Việt Nam có thể đạt 105.000 tỉ đồng, tương đương 1,069 tỉ sản phẩm bán ra, tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý trước" - Metric dự đoán.

Theo Kiên Dương

VTV

