Người Việt chi hơn 9.000 tỷ đồng để mua thứ này trên Shopee, Lazada

30-08-2025 - 07:45 AM | Thị trường

9.069 tỷ đồng là số tiền người Việt đã chi để mua sắm món hàng này trong 6 tháng đầu năm trên 3 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và Tiki.

Nửa đầu năm 2025 ghi nhận một bức tranh sôi động của ngành thời trang chính hãng trên các sàn thương mại điện tử.Tổng doanh thu từ ba “ông lớn” Shopee, Lazada và Tiki đã vượt 9.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2024.

Trong khi nhiều thương hiệu nội địa phải thu hẹp kênh bán lẻ trực tiếp, thương mại điện tử đang nổi lên như “cứu cánh” và cũng là “sân chơi” đầy tiềm năng. Đặc biệt, các thương hiệu Việt khẳng định vị thế vượt trội, phản ánh sức bật mạnh mẽ của thời trang trong nước và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ.

Người Việt chi hơn 9.000 tỷ đồng để mua thứ này trên Shopee, Lazada- Ảnh 1.

Doanh thu ngành thời trang chính hãng trên 3 sàn lớn Shopee, Lazada và Tiki đã vượt mốc 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh minh hoạ)

Theo số liệu YouNet ECI, tổng doanh thu ngành hàng thời trang chính hãng (không tính phụ kiện) đạt 9.069 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó thương hiệu Việt chiếm phần lớn thị phần. Xu hướng này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khi các thương hiệu trong nước ngày càng chiếm lĩnh “sân chơi” trực tuyến, nhất là ở phân khúc thời trang nam giới. Lợi thế đến từ việc nhanh nhạy nắm bắt xu hướng, sản phẩm tối giản, tiện dụng và phù hợp nhu cầu mua sắm xanh, tiện lợi của thế hệ trẻ.

Trong 6 tháng đầu năm, Coolmate đạt doanh thu hơn 64 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Thành công không chỉ đến từ chiến lược sản phẩm tối giản cho nam giới, mà còn nhờ mở rộng sang thời trang nữ, cải tiến chất lượng, kết hợp KOLs và tạo nội dung gần gũi. Những video gợi ý phối đồ, tình huống đời thường như chạy bộ hay bơi lội đã giúp Coolmate xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành.

Một cái tên khác là Calem.Club - thương hiệu hướng đến Gen Z đã lọt top 10 theo YouNet ECI. Không sở hữu cửa hàng offline, Calem.Club tận dụng triệt để xu hướng “shoppertainment” dẫn dắt người mua từ nội dung “bắt trend” trên TikTok đến trải nghiệm mua hàng trực tiếp qua livestream trên TikTok Shop và Shopee. Cách tiếp cận khác biệt này giúp thương hiệu mới vài năm tuổi nhanh chóng tạo được chỗ đứng.

Trái ngược cảnh hàng loạt cửa hàng đóng cửa cuối 2024, đầu 2025, thương mại điện tử lại chứng kiến sự bùng nổ, mang về doanh thu nghìn tỷ và đưa nhiều thương hiệu Việt vươn lên mạnh mẽ.

Theo YouNet, thành công của Coolmate hay Calem.Club chỉ là một lát cắt trong bức tranh lớn: thương hiệu nào biết kết hợp nội dung đúng thị hiếu mạng xã hội với vận hành chuyên nghiệp trên sàn TMĐT sẽ mở khóa thị trường và chinh phục được thế hệ khách hàng trẻ.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

