Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người xưa dặn: Nhà sáng nhờ đèn, không sáng nhờ gương - 4 vị trí đặt gương sai khiến bạn lao đao khốn đốn

23-10-2025 - 10:03 AM | Sống

Gương soi trong nhà không thể đặt bừa bãi, nhất là ở 4 vị trí đại kỵ này.

Trong phong thủy, gương là vật dụng hai mặt, vừa giúp nhân đôi ánh sáng, phản chiếu năng lượng tốt, nhưng nếu đặt sai chỗ lại trở thành vật “phản chủ”, làm tán tài, xáo trộn khí lành trong nhà. Nhiều người vô tình treo gương sai vị trí, lâu dần thấy gia đạo lục đục, làm ăn chững lại mà chẳng hiểu vì sao. 

Dưới đây là 4 vị trí tuyệt đối không nên đặt gương nếu muốn giữ bình an và tài vận ổn định.

1. Trước cửa chính: tài khí vừa vào đã bị đẩy ngược 

Cửa chính là nơi đón khí tốt vào nhà, nhưng nếu treo gương đối diện cửa, luồng khí ấy sẽ bị phản lại ngay lập tức. Theo phong thủy, gương ở vị trí này khiến thần tài không dám ghé, tiền vào nhà chưa kịp ở đã bị đẩy ra ngoài. Nếu muốn tăng độ sáng cho khu vực cửa, nên dùng tranh hoặc đèn, tuyệt đối tránh dùng gương.

2. Đối diện giường ngủ: xáo trộn năng lượng, dễ mộng mị 

Phòng ngủ là nơi cần yên tĩnh và năng lượng ổn định. Gương đặt đối diện giường dễ tạo cảm giác bất an, khiến chủ nhân mất ngủ, mộng mị. Người xưa tin rằng khi ta ngủ, hồn vía dễ bị phân tán, gặp gương phản chiếu sẽ sinh khí âm, lâu dài ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý. Nếu buộc phải để bàn trang điểm trong phòng ngủ, nên quay gương hướng khác hoặc che lại khi đi ngủ.

Người xưa dặn: Nhà sáng nhờ đèn, không sáng nhờ gương - 4 vị trí đặt gương sai khiến bạn lao đao khốn đốn- Ảnh 1.

3. Phản chiếu bàn thờ: phạm đại kỵ tâm linh 

Gương đối diện bàn thờ được xem là điều tối kỵ vì phản lại nguồn năng lượng linh thiêng. Bàn thờ là nơi tụ khí tổ tiên, tượng trưng cho sự tôn kính, thành tâm. Khi gương phản chiếu hình ảnh ấy, năng lượng bị loạn, khó giữ được cát khí. Gia chủ có thể cảm thấy bất an, gia đạo mất hòa khí, công việc không thuận.

4. Trong bếp: phản ngược hỏa khí, gây bất ổn 

Bếp là nơi sinh dương khí, tượng trưng cho no đủ và ấm cúng. Nếu đặt gương phản chiếu trực tiếp vào bếp hoặc bếp gas, sẽ khiến hỏa khí tăng gấp đôi, tạo xung đột năng lượng. Hiện tượng dễ gặp là trong nhà thường xuyên xảy ra tranh cãi, người trong gia đình nóng nảy, khó giữ hòa khí.

Người xưa có câu “nhà sáng nhờ đèn, không sáng nhờ gương”, ý muốn nhắc ta rằng ánh sáng nhân tạo hoặc tự nhiên đều tốt hơn năng lượng phản chiếu. Gương chỉ nên đặt ở nơi cần mở rộng không gian như phòng khách hoặc hành lang, và tuyệt đối tránh 4 vị trí trên để giữ cho ngôi nhà luôn an lành, tài khí lưu thông.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Người xưa dặn kỹ: KHÔNG đặt 5 thứ này ở góc nhà kẻo của cải tiêu tan, tài lộc đứt đoạn!

Theo Kim Trí Tú

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Người xưa dặn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi đâu để tìm ngôi trường đỉnh cỡ này: Lập kỷ lục 8 lần đón cầu truyền hình, 3 lần vô địch Olympia, kiến trúc đẹp tựa châu Âu!

Đi đâu để tìm ngôi trường đỉnh cỡ này: Lập kỷ lục 8 lần đón cầu truyền hình, 3 lần vô địch Olympia, kiến trúc đẹp tựa châu Âu! Nổi bật

Madam Pang viết tâm thư 3.000 chữ, công bố tân HLV tuyển Thái Lan, hé lộ lý do sa thải ông Ishii

Madam Pang viết tâm thư 3.000 chữ, công bố tân HLV tuyển Thái Lan, hé lộ lý do sa thải ông Ishii Nổi bật

Vợ chồng Hà Nội thu nhập 35 triệu, nợ 600 triệu

Vợ chồng Hà Nội thu nhập 35 triệu, nợ 600 triệu

09:31 , 23/10/2025
NSND Xuân Bắc: 'Ai cũng có thể làm đạo diễn, diễn viên, biên tập viên trên mạng'

NSND Xuân Bắc: 'Ai cũng có thể làm đạo diễn, diễn viên, biên tập viên trên mạng'

09:05 , 23/10/2025
Ngôi sao bóng rổ rơi vào bẫy lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, các VĐV nên cảnh giác

Ngôi sao bóng rổ rơi vào bẫy lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, các VĐV nên cảnh giác

08:52 , 23/10/2025
7 món CỰC RẺ nhưng CỰC NHẠY trong tăng cường lưu thông máu, phá cục máu đông, bảo vệ trái tim

7 món CỰC RẺ nhưng CỰC NHẠY trong tăng cường lưu thông máu, phá cục máu đông, bảo vệ trái tim

07:55 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên