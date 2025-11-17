Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người xưa nói: "Họa từ miệng mà ra" và đây là 5 kiểu nói chuyện khiến phụ nữ tự phá vận may của mình

17-11-2025 - 10:28 AM | Sống

Nhiều rắc rối phụ nữ gặp phải không đến từ người khác, mà đến từ chính lời nói của mình.

Người xưa dặn: "Họa từ miệng mà ra". Thời nào cũng đúng, nhưng ở hiện tại khi mọi lời nói đều có thể bị ghi lại, chụp màn hình, gửi đi trong 1 giây thì câu nói này còn đáng sợ hơn. Rất nhiều phụ nữ đánh mất cơ hội công việc, bị hiểu lầm trong hôn nhân, mất thiện cảm với bạn bè… chỉ vì nói một câu sai thời điểm.

Người xưa nói "họa từ miệng mà ra", không phải để phụ nữ im lặng, mà để nhắc rằng lời nói là "phong thủy" quan trọng nhất của mỗi người.

Ở thời đại mạng xã hội, chỉ một câu nói không khéo cũng đủ tạo ra một "vết xước" lớn trong hình ảnh cá nhân. Dưới đây là 5 kiểu nói chuyện cực dễ khiến phụ nữ đánh mất cơ hội.

1. Nói chuyện theo cảm xúc, chưa nghĩ đã nói

Phụ nữ nhạy cảm, điều đó tốt. Nhưng nếu cứ để cảm xúc dẫn đường, ta rất dễ "quá lời". Một câu nói trong lúc nóng giận có thể làm đổ vỡ một mối quan hệ mà bạn xây 5 năm. Cách hóa giải: đặt "khoảng dừng 3 giây" trước bất kỳ câu nói nào quan trọng.

2. Nói xấu người khác, kể chuyện dưới dạng tâm sự

Nhiều người nghĩ "nói riêng chắc không sao". Nhưng người xưa đã dạy: "Tường có tai, vách có mắt". Trong môi trường công sở, 80% xung đột phát sinh từ việc truyền miệng. Thói quen nói xấu khiến sự tin tưởng giảm mà tin tưởng chính là nền tảng của vận may.

3. Nói quá nhiều về khó khăn của mình

Tâm sự là nhu cầu tự nhiên, nhưng nếu bạn chỉ nói về nỗi buồn, stress, bất mãn… thì lâu dần, bất kỳ ai cũng mệt. Họa ở đây không đến từ nội dung, mà đến từ năng lượng bạn tỏa ra. Người tích cực thu hút cơ hội. Người tiêu cực thu hút… rắc rối.

4. Nói "thẳng quá mức", biến sự thật thành sự thô

Thẳng thắn là tốt, nhưng nếu thẳng đến mức làm người khác tổn thương thì đó là… vô duyên. Người xưa nói: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

5. Hứa cho vui, thất tín

Một trong những "họa lớn nhất" của phụ nữ hiện đại là dùng lời nói quá dễ dãi: Hứa sẽ làm, hứa sẽ tới, hứa sẽ hỗ trợ,... rồi quên. Người xưa xem "tín" quan trọng hơn "tài". Mất chữ tín, mất cơ hội.

"Họa từ miệng mà ra" không chỉ là câu nhắc nhở, mà là nguyên tắc vận hành năng lượng. Lời nói là gương soi nội tâm, bạn nói sao, đời sẽ đối xử với bạn như vậy.

PV

Phụ nữ mới

