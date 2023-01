Nguồn cung BĐS cao cấp sẽ được phục hồi vào năm 2023?

Trong đó, giá trị vốn căn hộ cao cấp tại Tp.HCM ước tăng 5,7% vào cuối năm 2023.

Theo báo cáo từ JLL, trong quý 4/2022, phân khúc căn hộ cao cấp và biệt thự/nhà liền kề tại Tp.HCM ghi nhận nguồn cung mới thấp, do đó tổng nguồn cung mới trong cả năm 2022 dự kiến lần lượt vào khoảng 7.556 căn và 2.846 căn.

Theo đơn vị này, số lượng nguồn cung vào năm 2023 dự kiến sẽ được phục hồi. Tuy nhiên, các số liệu dự báo phần lớn có thể thay đổi do sự không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu và khung pháp lý tại Việt Nam.

Việc hoàn thiện trong tương lai của các dự án có giá cao hơn có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng giá trị vốn (toàn bộ giá trị của bất động sản, bao gồm cả chi phí cải tạo) đối với cả phân khúc căn hộ cao cấp và biệt thự/nhà liền kề từ quý 4 trở đi do bất động sản vẫn là một lựa chọn đầu tư an toàn.

Ghi nhận trên thị trường hiện nay cho thấy, các dự án BĐS cao cấp, hạng sang tại Tp.HCM và vùng phụ cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An…đang rục rịch bung thị trường. Trong đó, các phân khu cao cấp đa số nằm trong các khu đô thị tích hợp quy mô lớn, với giá trị hàng chục tỉ đồng mỗi căn. Chẳng hạn tại Long An, Nam Long Group đang giới thiệu ra thị trường khu biệt thự biệt lập mang phong cách châu Park Village – dự án thành phần thuộc phân khu Central Park, khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha. Được biết, tổng số lượng sản phẩm của khu này chỉ hữu hạn 96 biệt thự, diện tích từ 300-600m2 với 3 loại sản phẩm chính: Garden Grand Villa tầm nhìn ra các khu vườn, Canal Grand Villa tầm nhìn ra kênh đào và Park Grand Villa có view ra đại công viên.

Theo JLL, năm 2023 giá trị vốn dự kiến lần lượt đạt mức 3.498 USD/m2 (tăng 5,7% so với năm 2022) và 3.738 USD/m2 (tăng 8,4% so với năm 2022) đối với phân khúc căn hộ cao cấp và biệt thự/nhà liền kề vào cuối năm 2023 tại Tp.HCM.

Nguồn cung mới tăng vọt dự kiến sẽ kéo theo lượng tiêu thụ tăng lên ở phân khúc căn hộ cao cấp, với 2.235 căn hộ được bán trong năm 2023.

Với bối cảnh thị trường hiện tại, nhiều chủ đầu tư trong nước đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình quảng cáo và khuyến mãi chiết khấu cho nhà đầu tư, nhằm gia tăng sự quan tâm đối với thị trường bất động sản cao cấp.

Riêng nhu cầu ở phân khúc biệt thự/nhà liền kề tại Tp.HCM trong quý 3/2022 tăng 39,3% so với quý trước, với 819 căn hộ đã được lấp đầy, song song với sự gia tăng nguồn cung mới. Nổi bật trong quý có thể kể tới một số dự án như The Global City (Masterise Homes), Mizuki Park (Nam Long Group), The Classia (Khang Điền).

Cũng trong quý này, thị trường chứng kiến nguồn cung căn hộ cao cấp mới tăng lên 3.305 căn (tăng 155,6% so với quý trước), đến từ cả các dự án đang triển khai và mới chào bán. Về vị trí, khu Đông, đặc biệt là TP.Thủ Đức, đóng góp 73,3% nguồn cung mới trong quý cho thị trường bất động sản cao cấp Tp.HCM nhờ giai đoạn tiếp theo của khu đô thị Vinhomes Grand Park (Đại lộ Masterise Lumiere) đi vào hoạt động.

Nguồn cung biệt thự/nhà phố đạt 921 căn trong quý 3/2022, tăng trưởng 15,3% so với quý trước. Nguồn cung mới chiếm ưu thế là các dự án nằm trong các khu đô thị đang phát triển như The Global City (696 căn shophouse) và Vinhomes Grand Park (74 căn shophouse), trong khi nguồn cung mới khác đến từ các khu dân cư sầm uất như The Classia ở Quận 9 (110 căn nhà phố và biệt thự). Tại khu vệ tinh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An có một số dự án KĐT tích hợp nổi bật như Waterpoint, Izumi City (sắp ra mắt), Aqua City…

Cũng theo JLL, căn hộ cao cấp tăng giá bán và giá cho thuê. Tiền thuê nhà có hiệu quả (net effective rent – NER) trung bình của phân khúc căn hộ cao cấp trong quý 3/2022 tăng 3,8% so với quý 2 và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước (9,2 USD/m2/tháng).

Nhu cầu cho thuê phần lớn đã phục hồi nhờ nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 và giá thuê cao kỷ lục gần đây đối với lượng hàng tồn kho đã hoàn thiện có chất lượng cao.

Giá bán căn hộ cao cấp trung bình trên thị trường sơ cấp trong quý 3 là 5.915 USD/m2 (tăng 6,3% so với quý 2 và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước), do nguồn cung lớn (chiếm 20,7% tổng số lượng mở bán mới) từ phân khúc hạng sang.

Theo JLL, giá các phân khúc khác vẫn ổn định. Tương tự như vậy, giá trị vốn ghi nhận mức cao mới trong quý 3, ở mức 3.254 USD/m2, tăng 5,2% so với quý 2 và 18% so với cùng kỳ năm trước.