Báo cáo thị trường quý III/2026 của Cushman & Wakefield công bố ngày 02/11/2026 cho biết, thị trường nhà ở thấp tầng TP.HCM ghi nhận 1.979 căn mở bán mới trong quý, tăng 16% so với quý trước. Tính theo năm, nguồn cung mới đã tăng gần 40 lần so với năm 2025, lên 4.106 căn.

Đáng chú ý, hơn 90% nguồn cung mới tập trung tại khu Bắc và khu Nam thành phố, chủ yếu đến từ 2 đại đô thị là Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ và Vinhomes Sài Gòn Park tại khu vực Hóc Môn cũ.

Theo thống kê của đơn vị nghiên cứu, trong số các dự án nổi bật mở bán quý III/2026, Vinhomes Sài Gòn Park với các phân khu Global Park và Ivy Park có 5.351 căn nhà liền thổ. Trong khi đó, Vinhomes Green Paradise với các phân khu Heaven Bay và Green Bay có quy mô khoảng 10.000 căn.

Dù nguồn cung mới tăng đột biến, sức tiêu thụ của thị trường chưa theo kịp lượng hàng đưa ra. Trong quý III/2026, thị trường ghi nhận 925 căn nhà liền thổ được hấp thụ, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 24% trên tổng nguồn cung sơ cấp. Tính theo năm, thị trường ghi nhận 2.038 căn nhà liền thổ được hấp thụ, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 33% trên tổng nguồn cung sơ cấp.

Theo Cushman & Wakefield, tốc độ bán vẫn chậm so với lượng hàng chào bán do nhà ở thấp tầng đòi hỏi khoản đầu tư lớn. Người mua phải cân nhắc kỹ tổng giá trị sản phẩm, lịch thanh toán cũng như tiến độ xây dựng. Giao dịch vì vậy tập trung vào những sản phẩm có tổng giá trị phù hợp với khả năng tài chính và đáp ứng nhu cầu ở thực.

Một diễn biến đáng chú ý khác là giá bán sơ cấp bình quân nhà liền thổ tại TP.HCM trong quý III/2026 đạt khoảng 163,2 triệu đồng/m², giảm 2% so với quý trước và tính theo năm đã giảm 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, Cushman & Wakefield cho rằng mức giảm mạnh theo năm chủ yếu do nguồn cung đã dịch chuyển từ khu Đông sang các khu vực vùng ven có mặt bằng giá thấp hơn như Cần Giờ và Hóc Môn, chứ không phản ánh việc giá tại từng dự án giảm tương ứng.

Nguồn: Báo cáo thị trường quý III/2026 của Cushman & Wakefield

Thống kê của đơn vị nghiên cứu cho thấy, Thủ Đức (cũ) tiếp tục là khu vực có giá bán sơ cấp bình quân cao nhất, đạt khoảng 330 triệu đồng/m². Mức giá này gần gấp đôi Cần Giờ, nơi ghi nhận khoảng 169 triệu đồng/m², và cao hơn đáng kể so với Hóc Môn cũ, ở mức 140 triệu đồng/m².

Theo dự báo của Cushman & Wakefield, nguồn cung nhà liền thổ TP.HCM giai đoạn 2026–2029 sẽ tiếp tục tập trung tại các khu vực ngoài trung tâm. Tổng nguồn cung tương lai theo thống kê khu vực đạt khoảng 36.981 căn.

Trong đó, khu Bắc dự kiến có thêm 18.872 căn, chiếm khoảng 51% tổng nguồn cung. Khu Nam đứng thứ hai với 11.393 căn, tương đương khoảng 31%. Khu Đông dự kiến bổ sung 4.983 căn, còn khu Tây có khoảng 1.733 căn.

Như vậy, khu Bắc và khu Nam chiếm gần 82% nguồn cung nhà liền thổ tương lai của thành phố. Đây cũng là hai khu vực đang ghi nhận sự hiện diện của các đại đô thị quy mô lớn do Vinhomes phát triển.

Trong danh sách dự án tương lai nổi bật, Cushman & Wakefield tiếp tục nhắc đến Vinhomes Sài Gòn Park và Vinhomes Green Paradise, với thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2027–2028.

Đơn vị nghiên cứu nhận định, triển vọng tiêu thụ nhà liền thổ tại các khu vực vùng ven còn phụ thuộc đáng kể vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng. Các dự án đường vành đai, Quốc lộ 22 và tuyến kết nối Cần Giờ được kỳ vọng cải thiện khả năng tiếp cận, nhưng nhiều công trình vẫn đang trong quá trình triển khai.

Cushman & Wakefield cho rằng, với người mua, tiến độ hoàn thiện hạ tầng và tiện ích thực tế tại từng dự án sẽ là yếu tố quyết định hơn so với những lợi thế mới dừng ở quy hoạch. Những sản phẩm có mức giá phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng hạ tầng tương lai có thể sẽ cần thêm thời gian để tiêu thụ.