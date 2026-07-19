Ngưỡng miễn thuế 1 tỷ đồng cho hộ kinh doanh vẫn chưa đủ?

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, nêu ý kiến tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 18/7 diễn ra Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam và hộ kinh doanh rất phấn khởi khi Quốc hội thông qua nâng ngưỡng không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh từ 100 triệu đồng/năm lên doanh thu 1 tỷ đồng/năm.

“Chúng tôi rất kỳ vọng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét nâng ngưỡng tính thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh để hỗ trợ tạo đà phát triển cho kinh tế tư nhân”, ông nhấn mạnh.

Với mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đã khá toàn diện và đầy đủ. Cộng đồng doanh nghiệp cho biết sẽ hành động quyết liệt để quyết tâm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, ông Thân đề xuất Thủ tướng và Chính phủ giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Hiệp hội DNNVV, cộng đồng DNNVV cũng như hộ kinh doanh, thậm chí bao gồm chỉ tiêu đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Trước tiên, nhằm triển khai toàn diện và hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) sắp tới, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ có thể quy định ngay trong Luật về loại hình doanh nghiệp cá thể do một người làm chủ. Các doanh nghiệp cá thể vẫn thực hiện nghĩa vụ thuế như quy định nhưng được hưởng các chính sách hỗ trợ tốt như doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy định này sẽ tạo điều kiện cho nhiều hộ kinh doanh đăng ký loại hình doanh nghiệp cá thể có thể hưởng những chế độ, chính sách của Nhà nước…

Đồng thời, Nghị quyết 68 khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm độc lập và thúc đẩy chia sẻ, liên thông dữ liệu. Hiệp hội đề xuất Chính phủ cho phép Hiệp hội thí điểm các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Hiệp hội nghiên cứu quy định cơ chế cho phép Hiệp hội thành lập các tổ chức thành viên dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh, các xã và phường.

Bộ Tài chính cho biết việc nâng ngưỡng doanh thu lên 1 tỷ đồng giúp khoảng 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh, tương đương 83,3% số hộ kinh doanh, được miễn thuế. Tuy nhiên trước đó, theo nhiều chuyên gia, hiệp hội thì quy định miễn thuế với hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở xuống vẫn chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Theo phản ánh, nhiều hộ kinh doanh có doanh thu từ 1-2 tỷ đồng mỗi năm, sau khi trừ chi phí chỉ còn mức lợi nhuận tương đương thu nhập của người lao động làm công ăn lương. Ví dụ, trường hợp hộ có doanh thu khoảng 500 triệu đồng một năm, nếu lợi nhuận khoảng 10%, thu nhập thực tế chỉ khoảng 4,2 triệu mỗi tháng. Các chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp trước đó đã kiến nghị cơ quan quản lý nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên khoảng 3 tỷ đồng một năm.





