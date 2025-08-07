Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Ngọc Anh lừa 2,2 tỷ đồng của một phụ nữ như thế nào?

07-08-2025 - 08:42 AM | Xã hội

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 03/8, Ban Chuyên án xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Anh nên tiến hành triệu tập làm việc.

Công an TP Đà Nẵng ngày 6/8 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Anh là đối tượng chính trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội được Phòng Cảnh sát hình sự xác lập, đấu tranh trước đó.

Cụ thể, ngày 17/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của bà Đỗ Thị Thu P. (SN 1978, trú phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng) về việc ngày 16/7/2025, bà P. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Thảo Linh” (tự xưng là con gái bà) yêu cầu bà P. hỗ trợ chuyển tiền giúp vì hiện đang thực hiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

Do tin tưởng là con gái của mình nên bà P. đã chuyển tổng số tiền 2,258 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng giả mạo cung cấp. Sau đó, bà P. liên hệ được với con gái thật thì mới vỡ lẽ mình bị kẻ giả mạo lừa đảo nên đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt số tiền rất lớn, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, truy xét.

Nguyễn Ngọc Anh lừa 2,2 tỷ đồng của một phụ nữ như thế nào?- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh - Ảnh: CA Đà Nẵng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 03/8, Ban Chuyên án xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Anh nên tiến hành triệu tập làm việc. Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã tạo 01 tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh” giống với tài khoản Facebook của con gái bà P. Đến ngày 16/7, Anh sử dụng tài khoản Facebook trên nhắn tin cho bà P., tự xưng là con gái và nói rằng “hiện đang thực hiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế với hình thức nhận tiền của khách hàng tại Dubai và chuyển tiền cho người nhà của họ tại Việt Nam, sau đó sẽ được hưởng phí dịch vụ”.

Sau đó, Anh cung cấp cho bà P. 02 số tài khoản của ngân hàng để bà P. chuyển tiền. Để tạo lòng tin, đối tượng gửi cho bà P. các số điện thoại và nói đây là số điện thoại người nhà của khách hàng tại Việt Nam. Nếu bà P. cần xác nhận thì liên hệ. Trong trường hợp bà P. gọi điện thì Anh sẽ nghe máy, giả giọng để xác nhận... Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân và tiêu xài hết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai Nổi bật

Bắt Lê Quốc Thường cùng 6 người khác trong một xưởng gỗ

Bắt Lê Quốc Thường cùng 6 người khác trong một xưởng gỗ Nổi bật

Toà án nhân dân tối cao đề xuất 4 trường hợp chuyển từ án phạt tử hình thành tù chung thân

Toà án nhân dân tối cao đề xuất 4 trường hợp chuyển từ án phạt tử hình thành tù chung thân

07:59 , 07/08/2025
CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu

CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu

07:38 , 07/08/2025
Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

07:10 , 07/08/2025
Công an Hà Nội phát thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trong các ngày từ 7-10/8

Công an Hà Nội phát thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trong các ngày từ 7-10/8

20:59 , 06/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên