Nguyên nhân khiến Hà Nội rung lắc vào nửa đêm

13-11-2025 - 10:04 AM | Sống

Động đất xảy ra tại tỉnh Houaphan, Lào cách tỉnh Thanh Hóa, khoảng 5km nhưng người dân Phú Thọ, Hà Nội... cũng cảm nhận được rung lắc.

Rạng sáng nay (13/11), Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết trên địa bàn tỉnh Houaphan (Lào) vừa xảy ra một trận động đất.

Nguyên nhân khiến Hà Nội rung lắc vào nửa đêm- Ảnh 1.

Bản đồ chấn tâm trận động đất tại Lào

Theo đó, vào lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4,8 độ richter xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 5km. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Người dân tại Hà Nội và một số tỉnh thành Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,... người dân vẫn cảm nhận được rung lắc từ trận động đất này. Không ít người cho biết, họ có cảm giác lâng lâng, hơi chóng mặt như say khi nhà cửa ở các chung cư cao tầng rung rung. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện các câu hỏi "có phải động đất hay không?".

Theo thông tin trên Vietnamplus, giới chuyên gia nhận định đây khu vực Hà Nội là vùng có nền đất không tốt nên dễ cảm nhận được rung chấn khi có động đất lớn ở nơi khác.

Nguyên nhân khiến Hà Nội rung lắc vào nửa đêm- Ảnh 2.

Rung lắc do trận động đất mạnh 4,8 độ ở Lào được camera nhà dân ghi lại

Thực tế thời gian qua cho thấy khu vực Hà Nội đã từng xuất hiện các đợt rung lắc do ảnh hưởng bởi dư chấn động đất từ các nước láng giềng như Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar.

Ngoài ra, Hà Nội nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng-sông Chảy, nơi đã từng xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,1-5,5. Thông thường, chu kỳ lặp lại động đất mạnh 5,3 ở thành phố Hà Nội là 1.100 năm và trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra cách đây hơn 700 năm (1285).

Trước đó, vào ngày 11/11, 6 trận động đất liên tiếp cũng xảy ra ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi với độ lớn từ 3,3 độ trở xuống, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tính từ ngày 01/01 đến nay, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận hơn 300 trận động đất trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam.

Theo Nam An

