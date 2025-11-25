Nguyên phó giám đốc phòng giao dịch lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Ngày 24/11, nguồn tin của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan CSĐT, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với bà Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, trú tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng ở Uông Bí để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2025, anh T.T.N liên hệ bà Linh làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản . Trong quá trình tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ vay, do đang nợ tiền của nhiều người và cần tiền chi tiêu cá nhân, bà Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt khoản tiền dự kiến giải ngân cho khách hàng.

Bị can đã lập bộ hồ sơ vay, hướng dẫn anh T.T.N ký các giấy tờ theo quy trình, sau đó tự ý bổ sung số tài khoản của bên thứ ba để nhận tiền giải ngân . Khi khoản vay được giải ngân, bà Linh chiếm đoạt 950 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Thùy Linh để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản nói trên. Việc khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan của bị can đang được tiến hành nhằm thu thập thêm chứng cứ, xác minh dấu hiệu các hành vi vi phạm khác.

Cơ quan điều tra cho biết số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định là 950 triệu đồng, liên quan trực tiếp đến khoản vay của anh T.T.N. Tuy nhiên, cơ quan công an đang mở rộng điều tra để làm rõ liệu còn các bị hại khác hay không trong quá trình bị can công tác tại phòng giao dịch. Cơ quan CSĐT đề nghị những người từng giao dịch vay vốn hoặc có dấu hiệu là bị hại của bà Trần Thị Thùy Linh sớm liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết; đầu mối tiếp nhận thông tin là Điều tra viên Nguyễn Duy Đại, số điện thoại 091.888.1216 .

Từ vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi làm thủ tục vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần đọc kỹ toàn bộ hồ sơ , kiểm tra chặt chẽ thông tin tài khoản nhận giải ngân, nội dung hợp đồng và các phụ lục kèm theo, đồng thời lưu giữ bản sao giấy tờ giao dịch để kịp thời đối chiếu khi cần thiết, tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.