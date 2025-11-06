Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng "sụp đổ", số phận khối bất động sản khổng lồ ra sao?

Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) cùng với vợ - Đoàn Di Băng (Phạm Thị Thanh Thuý, sinh năm 1990) vốn là cặp đôi nổi tiếng trên MXH. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sang chảnh, cuộc sống xa hoa, đồ hiệu, siêu xe, các chuyến du lịch đắt đỏ và khối bất động sản đồ sộ.

Vợ chồng Đoàn Di Băng

Trong số đó, Di Băng Villa - biệt thự 400 tỷ đồng của cặp đôi là công trình được chú ý nhất, vừa gây choáng ngợp vì độ đắt đỏ, vừa khiến nhiều người tò mò khi suốt nhiều năm vẫn chưa hoàn thiện dù đã được công bố bản vẽ 3D từ năm 2021.

Theo thông tin được chính chủ chia sẻ, toà nhà của Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ được tiết lộ lần đầu vào tháng 4/2021, do NTK Thái Công thiết kế. Nữ đại gia sẵn sàng chi 7,5 tỷ đồng chỉ để có một bản thiết kế theo đúng ý mình, tổng chi phí dự kiến cho phần xây dựng cùng nội thất có thể lên tới 200 tỷ đồng. Sau đó, cô công bố tổng mức đầu tư tăng lên khoảng 400 tỷ đồng.

Một số hình ảnh biệt thự

Tuy nhiên, quá trình thi công không suôn sẻ. Thời điểm đó vẫn còn dịch bệnh khiến việc xây dựng bị gián đoạn. Đến cuối năm 2021, Đoàn Di Băng thông báo thay đổi toàn bộ thiết kế theo đề nghị của NTK. Trong thời gian chờ nhà mới, gia đình cô tạm sinh sống tại một căn biệt thự khác ở quận 7 (cũ) - nơi được gọi vui là biệt thự “ở tạm” của gia đình trong thời gian qua.

Năm 2023, Đoàn Di Băng cho biết công trình đã bước sang giai đoạn xây phần thô, hy vọng có thể hoàn thiện vào cuối năm 2024. Cô chia sẻ mỗi ngày đều được cập nhật tiến độ và rất háo hức chờ đến ngày dọn về nhà mới. Tháng 10 cùng năm, cô và NTK còn quay video bên trong công trình, giới thiệu sơ lược các khu vực như phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ.

Đoàn Di Băng đi xem công trình vào năm 2023

Trong năm 2024, Đoàn Di Băng thỉnh thoảng cập nhập tình hình về nhà mới. Chẳng hạn như tháng 4/2024, cô vẫn đang làm việc để chốt thiết kế nội thất. Đến tháng 6/2024, Đoàn Di Băng cho biết hồ bơi ở nhà mới được chồng cho làm hệ thống lọc tinh khiết nên có thể uống được luôn.

“Vừa nghe chồng bảo, hồ bơi bên nhà mới anh có làm hệ thống điều chỉnh nhiệt độ nước và hệ thống lọc nhiều lớp để nước hồ bơi tinh khiết uống được luôn. Tui ngạc nhiên hỏi: ‘Nước hồ bơi uống được chi vậy ba?’. Ổng nói tại út cưng của anh chuyên gia xuống hồ bơi uống nước. Tính ra đứa báo đứa chiều luôn á” - Đoàn Di Băng viết.

Đến thời điểm trang trí Giáng sinh cuối năm 2024, Đoàn Di Băng úp mở rằng đây là mùa Noel cuối cùng ở nhà cũ vì sang năm sẽ về nhà mới. Cập nhật này khiến nhiều người cho rằng gia đình cô sắp chuyển về biệt thự 400 tỷ trong năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, Đoàn Di Băng vẫn chưa chia sẻ thêm thông tin về tiến độ hay ngày hoàn thiện.

Bài đăng của Đoàn Di Băng thời điểm Giáng sinh 2024 (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 29/5/2025, NTK Thái Công cập nhật tình hình Di Băng Villa do mình thiết kế “vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”. Song ảnh được đính kèm không phải hình ảnh thực tế của công trình mà là phối cảnh 3D nội thất phòng khách.

“Phối cảnh 3D phòng khách công trình Di Băng Villa - dự án do Thái Công thiết kế toàn bộ kiến trúc và nội thất, bộ phận xây dựng và phía bên nhà thầu hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện” - Thái Công nói.

Theo ghi nhận mới nhất vào ngày 5/11, bài đăng cập nhật tình Di Băng Villa này đã không còn trên tài khoản Facebook Thái Công. Trên tài khoản YouTube của NTK này, series Di Băng Villa vẫn đang dừng lại ở năm 2022, chưa có thông tin mới.

Hình ảnh được đăng tải vào cuối tháng 5/2025 hiện đã không còn nữa

Tất cả những diễn biến này khiến “biệt thự 400 tỷ của Đoàn Di Băng” là dấu hỏi lớn với công chúng từ đó đến nay. Hiện tại vẫn chưa ai rõ tình hình thực tế của biệt thự thế nào và đến khi nào tòa nhà hoành tráng này mới thực sự thành hình.