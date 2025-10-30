Nguyễn Thị Bích Thùy trộm rất nhiều tiền, vàng của cô chồng

Sáng 30/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, cư trú phường Bùi Hữu Nghĩa, TP. Cần Thơ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, theo thuật lại trên tờ Lao động, vào chiều 28/10, bà Trần Lệ Xuyên (73 tuổi) đến Công an xã Mỹ Đức trình báo bị mất trộm 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999, tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mỹ Đức nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Bích Thùy (cháu dâu của bà Xuyên) là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Nhưng trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng những lập luận sắc bén của điều tra viên, Thùy đã thừa nhận trộm tiền, vàng của bà Xuyên.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, cảnh sát xác minh và thu hồi trên 470 triệu đồng và hơn 5 cây vàng 9999 là tang vật vụ án.

Cán bộ Công an làm việc với Nguyễn Thị Bích Thùy (Ảnh: CAND).

Báo An Giang thuật lời khai của đối tượng Thùy tại cơ quan công an như sau: Khoảng 3 tuần trước, Thùy được bà Xuyên gọi đến phụ giúp việc nhà.

Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện tiền và vàng của bà Xuyên trong phòng ngủ, nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Khoảng 18 giờ, ngày 19/10, khi không có ai ở nhà, Thùy đã lấy trộm số tiền, vàng của bà Xuyên rồi chia nhỏ ra cất giấu trong phòng và đưa cho người thân cất giữ...

Số tiền, vàng được cơ quan công an thu hồi (Ảnh: Báo An Giang).