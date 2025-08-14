Nguyên Vương và hành trình tôn vinh khí chất phương Đông của nam giới Việt

Đó là Nguyên Vương - thương hiệu dầu gội dược liệu tiên phong dành riêng cho nam giới Việt với chiến dịch truyền cảm hứng mang tên "Khí chất Nguyên Vương - Khí chất phương Đông".

Chiến dịch không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm, mà là lời khẳng định về bản sắc, về niềm tự hào mang tên "khí chất phương Đông" - những giá trị được hun đúc không thể mai một và đang dần trở thành một bản sắc mới, đại diện cho những người đàn ông tinh tế trưởng thành.

Khi khí chất phương Đông dần bị lãng quên trong dòng chảy hiện đại

Hơn một thập kỷ trở lại đây, định nghĩa về "người đàn ông lý tưởng" ở Việt Nam đã thay đổi rõ rệt. Các hình mẫu nam giới mạnh mẽ, quyết đoán, thành công sớm và không ngại phô trương sự nổi bật cá nhân dần chiếm sóng các nền tảng truyền thông. Ảnh hưởng từ các xu hướng quốc tế, đặc biệt là văn hóa phương Tây, càng đẩy cao kỳ vọng xã hội về một hình mẫu "người đàn ông thời đại mới": dứt khoát, chủ động, cá tính và luôn sẵn sàng thể hiện mình.

Trong bối cảnh ấy, hình ảnh người đàn ông Á Đông truyền thống dường như đang dần bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại. "Khí chất phương Đông" trở thành một khái niệm ít được nhắc đến, thiếu đi sự chú tâm và thấu hiểu. Đây chính là khoảng trống lớn mà thương hiệu Nguyên Vương đã lựa chọn để lấp đầy, không bằng những khẩu hiệu hô hào, mà bằng một sứ mệnh mang tính chiến lược: Nâng tầm khí chất phương Đông.

Nguyên Vương - từ tên gọi đến sứ mệnh thương hiệu

Trong văn hóa Á Đông, "Nguyên" gợi nhắc đến những giá trị tinh nguyên, cốt lõi và bền vững; còn "Vương" mang hàm ý dẫn dắt, khí chất vương quyền nhưng không phô trương. Khi kết hợp, "Nguyên Vương" trở thành tuyên ngôn cho hình mẫu nam giới mà thương hiệu hướng đến: sống trưởng thành, tinh tế, hiểu mình, hiểu người mà vẫn giữ vững bản sắc riêng.

Chính tinh thần này đã đặt nền móng cho toàn bộ chiến dịch "Khí chất Nguyên Vương - Khí chất phương Đông", được thương hiệu khởi động vào tháng 8/2025. Một hành trình khơi lại những giá trị tưởng như trầm lặng nhưng chưa từng mất đi, nơi khí chất không nằm ở tuổi tác hay kinh nghiệm sống, mà được thể hiện qua bản lĩnh làm chủ chính mình, từ hành vi đến ngoại hình.

Nguyên Vương không xây dựng hình mẫu nam giới lý tưởng, không chạy theo những chuẩn mực ngoại hình phổ biến. Thay vào đó, thương hiệu đề cao vẻ đẹp nguyên bản, nét thu hút đến từ sự giản dị, chỉn chu và tự tin từ bên trong. "Khí chất Nguyên Vương" vì thế không cần phải phô diễn, mà đủ để khiến người khác tin tưởng.

Lý tính vững chắc từ nền tảng dược liệu cổ truyền và ứng dụng khoa học hiện đại

Được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh - một trong những công ty dược phẩm với hệ sinh thái các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp từ các dược liệu và thảo dược thiên nhiên, dầu gội dược liệu Nguyên Vương là thương hiệu tiên phong dành cho nam giới tại Việt Nam.

Công thức độc đáo kết hợp các dược liệu cổ truyền phương Đông cùng các thảo mộc tự nhiên phương Tây không chỉ làm sạch mà còn giúp dưỡng tóc và da đầu từ gốc; hương thơm nam tính, không nồng gắt là những điểm khác biệt của Nguyên Vương so với các dòng dầu gội nam giới trên thị trường hiện nay.

Và để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của nam giới, thương hiệu này đã cho ra mắt các dòng chuyên biệt dành riêng cho từng loại tóc và da đầu khác nhau: Nguyên Vương Lịch Lãm - phù hợp cho tóc khô xơ, hư tổn và Nguyên Vương Sảng Khoái - phù hợp cho da đầu dầu nhờn, gàu ngứa.

Từ công dụng lý tính đến thông điệp cảm xúc, Nguyên Vương lựa chọn cách truyền cảm hứng nhẹ nhàng nhưng bền bỉ khuyến khích nam giới bắt đầu hành trình nâng tầm khí chất từ chính những thói quen nhỏ nhất.

Và hơn cả, khi nhắc đến Nguyên Vương, người ta sẽ không chỉ nghĩ đến một sản phẩm dầu gội dược liệu chất lượng mà là một biểu tượng cho khí chất phương Đông của nam giới Việt trưởng thành và tinh tế.

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh.

Địa chỉ: 56 Trương Công Giai, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Website: https://nguyenvuong.vn/

Hotline: 1900 571 255.